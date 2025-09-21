Người dân Phú Thọ chi hàng chục triệu sở hữu Iphone 17

Ngay khi iPhone 17 chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam nói chung và Phú Thọ nói riêng, nhiều người tiêu dùng đã không ngần ngại chi hàng chục triệu đồng để sở hữu phiên bản mới nhất của “nhà Táo”. Khảo sát tại các cửa hàng điện thoại trên địa bàn tỉnh, lượng máy iPhone 17 được bán ra trong những ngày đầu mở bán tăng đột biến, cho thấy sức hút mạnh mẽ của sản phẩm này.

Khảo sát tại Cửa hàng điện thoại HPC Luxury (phường Nông Trang), nhân viên tất bật đi “ship” (giao hàng tận nhà) máy cho khách. Chỉ trong một buổi sáng, gần 30 chiếc máy đã được giao đến tay người tiêu dùng, phần lớn là những người yêu thích công nghệ và muốn trải nghiệm sản phẩm sớm nhất.

Theo khảo sát, các phiên bản iPhone 17 chính hãng đang có mức giá niêm yết khởi điểm từ 24,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Với phiên bản cao cấp hơn như iPhone 17 Pro Max 256GB, mức giá chạm ngưỡng gần 38 triệu đồng. Cá biệt, một số phiên bản đặc biệt hoặc dung lượng lớn có thể lên đến 50-60 triệu đồng. Tuy nhiên, dù giá cả không hề rẻ, nhưng sức mua vẫn rất lớn. Điều này cho thấy sự sẵn sàng chi tiêu của người dân Phú Thọ đối với những sản phẩm công nghệ cao cấp.

Cận cảnh những màu sắc của chiếc điện thoại “hot” nhất thời gian gần đây

Chị Đinh Thị Thúy Hà (phường Việt Trì), một trong những khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone 17 tại cửa hàng HPC Luxury, không giấu được sự hào hứng: “Tôi đã chờ đợi khá lâu để có thể cầm trên tay chiếc điện thoại này. Phiên bản iPhone 17 có nhiều cải tiến đáng giá, đặc biệt là cụm camera với thiết kế hoàn toàn khác biệt so với các dòng iPhone trước, điều này khiến tôi vô cùng thích thú.”

Theo ghi nhận từ các cửa hàng, màu cam mới lạ của iPhone 17 đang là phiên bản được săn đón nhiều nhất. Màu sắc này không chỉ tạo cảm giác tươi mới, năng động mà còn thể hiện cá tính mạnh mẽ, phù hợp với xu hướng hiện đại của giới trẻ. Sắc cam “cháy” này đã trở thành điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng.

Khách hàng đổ đi săn lùng chiếc Iphone 17 màu cam cháy

Anh Trần Mạnh Thắng, chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại tại phường Việt Trì cho biết: “Mặc dù những ngày đầu mở bán, giá iPhone 17 có phần biến động do nguồn cung và cầu lớn, nhưng điều đó không làm giảm đi sự háo hức của người tiêu dùng. Rất nhiều người dân vẫn sẵn sàng chi tiền để sở hữu ngay chiếc điện thoại này. Điều đó cho thấy, không chỉ là một món đồ công nghệ, iPhone còn là một biểu tượng về phong cách và đẳng cấp.”

Việc khách hàng không ngần ngại chi số tiền lớn để sở hữu iPhone 17 cho thấy một tín hiệu tích cực về sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, điều này cũng phản ánh nhu cầu và mức độ quan tâm của người dân đối với các sản phẩm công nghệ cao, cập nhật xu hướng mới nhất của thế giới.

Thùy Trang