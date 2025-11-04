Người thắp sáng ngọn lửa tri thức trên quê hương Đất Tổ

Người thầy luôn được ví như ngọn nến, cháy lên để soi sáng cho người khác. Trên hành trình thắp sáng tương lai của bao thế hệ học trò, Nhà giáo ưu tú Trần Thị Ánh Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Nông Trang không ngừng lan tỏa niềm tin, nghị lực và tình yêu nghề, yêu trò.

Nhà giáo ưu tú Trần Thị Ánh Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng và học trò

Sinh năm 1976, cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt chính thức được tuyển dụng làm giáo viên tiểu học và bắt đầu hành trình gieo chữ cho các em nhỏ từ năm 1997. Cô Nguyệt gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, luôn là tấm gương tận tụy, trách nhiệm và hết lòng vì học sinh thân yêu. Cô Nguyệt tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, là giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi, đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi giáo viên giỏi các cấp. Đặc biệt, năm học 2011 – 2012, cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt vinh dự đạt danh hiệu Giáo viên giỏi cấp Quốc gia – một dấu ấn đáng tự hào trong sự nghiệp của người thầy.

Với chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao, năm 2013, cô Nguyệt được bổ nhiệm là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thọ Sơn. Dưới sự dẫn dắt của cô, nhà trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ thi đua và Bằng khen. Không chỉ giỏi chuyên môn, cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt còn là nhà quản lý tâm huyết, năng động, sáng tạo. Năm học 2021 – 2022, cô được điều động giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. Với tâm huyết và tầm nhìn của mình, cô đã cùng tập thể nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cô luôn tâm niệm: “Muốn nâng cao chất lượng dạy và học, trước hết phải có cơ sở vật chất tốt và đội ngũ giáo viên giỏi”. Chính vì vậy, cô đã chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo và vận động các tổ chức, doanh nghiệp, phụ huynh chung tay đầu tư cho nhà trường. Chỉ trong vài năm, cơ sở vật chất của trường đã được nâng cấp đồng bộ, với hơn 2,7 tỷ đồng đầu tư sửa chữa bếp bán trú, làm mái che, mua sắm hàng chục máy tính, máy chiếu phục vụ giảng dạy.

Nhà giáo ưu tú Trần Thị Ánh Nguyệt – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng dành trọn tâm huyết cho học trò.

Trong công tác quản lý, cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt luôn nêu cao tinh thần dân chủ, tôn trọng ý kiến tập thể, biết lắng nghe và chia sẻ. Dưới sự dẫn dắt của cô, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, năm học 2021 – 2022 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng vinh dự được nhận Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2023 - 2024. Nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ GD&ĐT, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng đứng đầu tỉnh có nhiều học sinh thi đỗ vào trường THCS Văn Lang năm học 2025 - 2026.

Không chỉ là người quản lý giỏi, cô Nguyệt còn là nhà giáo có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học được công nhận cấp tỉnh và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn. Với đồng nghiệp, cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt là người lãnh đạo công bằng, gần gũi, luôn truyền cảm hứng đổi mới. Với học sinh, cô là người mẹ hiền, luôn quan tâm, thấu hiểu và động viên các em vượt qua khó khăn.

Trải qua hơn hai thập kỷ cống hiến, cô giáo Trần Thị Ánh Nguyệt đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và đặc biệt, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp to lớn của cô cho sự nghiệp Giáo dục và đào tạo.

Với Nhà giáo Ưu tú Trần Thị Ánh Nguyệt phần thưởng lớn nhất không phải là những tấm bằng khen hay danh hiệu, mà là sự trưởng thành, tiến bộ của học trò, những mầm non tri thức đang lớn lên trong ngôi trường thân thiện, an toàn, tràn đầy yêu thương mà cô cùng đồng nghiệp dày công vun đắp.

Người ta vẫn nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Và giữa bao tấm gương tận tụy của ngành giáo dục Phú Thọ, Nhà giáo Ưu tú Trần Thị Ánh Nguyệt chính là minh chứng thắp lên ngọn lửa tri thức, niềm tin và khát vọng cho bao thế hệ học trò trên quê hương Đất Tổ.

Hạnh Thúy