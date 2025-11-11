Người thợ mộc trẻ giữ lửa nghề truyền thống ở Xuân Lãng

Sinh năm 1987, anh Nguyễn Bá Thực, thôn Hồng Bàng, xã Xuân Lãng là một trong những hội viên tiêu biểu của Hội Cựu chiến binh xã. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về quê hương và quyết định gắn bó với nghề mộc – nghề truyền thống của gia đình và cũng là niềm tự hào của quê hương Thanh Lãng, nơi có hàng nghìn hộ làm nghề mộc nổi tiếng khắp gần xa.

Năm 2012, sau khi lập gia đình, anh Thực tình nguyện nhập ngũ, phục vụ tại Đại đội 20, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 (Bắc Giang). Trong thời gian tại ngũ, anh luôn nêu cao tinh thần kỷ luật, nỗ lực phấn đấu và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến năm 2014, xuất ngũ trở về địa phương, mang trong mình bản lĩnh và tác phong của người lính, anh quyết tâm nối nghiệp cha ông – giữ gìn và phát triển nghề mộc truyền thống.

Cựu chiến binh Nguyễn Bá Thực giới thiệu về các sản phẩm gỗ của gia đình

Từ những ngày đầu trở lại với nghề, anh Thực nhận thấy thị trường đồ gỗ có nhiều biến chuyển. Nếu như trước đây, người tiêu dùng ưa chuộng những sản phẩm đục chạm cầu kỳ, thì nay lại hướng tới thiết kế trơn, hiện đại, dễ lau chùi. Nhạy bén với xu hướng mới, anh nhanh chóng thay đổi mẫu mã sản phẩm, chú trọng chất lượng gỗ, độ bền và tính thẩm mỹ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Các sản phẩm gỗ được sản xuất đa dạng, phong phú theo yêu cầu của khách hàng

“Gỗ tốt, thợ giỏi thì sản phẩm mới bền, mới giữ được uy tín. Nếu làm ẩu, chạy theo lợi nhuận, chọn gỗ không chuẩn gây mối mọt là mất khách ngay”, anh chia sẻ.

Để nâng cao năng suất, anh mạnh dạn đầu tư ba máy chạm khắc gỗ CNC hiện đại, mỗi máy trị giá 300–400 triệu đồng, cùng nhiều thiết bị phụ trợ như máy bào, máy cưa, máy cầm tay... Nhờ ứng dụng công nghệ, việc sản xuất đồ gỗ của anh trở nên linh hoạt hơn, giảm đáng kể nhân công và chi phí, đồng thời đảm bảo độ chính xác và tinh xảo cho từng chi tiết sản phẩm.

Hiện cơ sở mộc của anh Thực chuyên sản xuất các mặt hàng bàn ghế, giường tủ, tranh gỗ chạm khắc phục vụ nhiều phân khúc khách hàng, từ bình dân đến cao cấp, với giá trị mỗi sản phẩm dao động từ vài trăm nghìn đến hàng trăm triệu đồng. Mỗi năm, xưởng cung cấp sản phẩm đi khắp các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, doanh thu trung bình đạt 2–3 tỷ đồng mỗi tháng.

Cơ sở sản xuất gỗ của anh Nguyễn Bá Thực tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương trong đó có người khuyết tật

Không chỉ giỏi làm kinh tế, anh còn là người có tấm lòng nhân ái. Xưởng mộc của anh tạo việc làm ổn định cho 6 lao động địa phương, trong đó có người khuyết tật, với thu nhập trung bình 10 - 15 triệu đồng/tháng. Anh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đóng góp, ủng hộ các phong trào do địa phương và Hội Cựu chiến binh xã phát động.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, anh Nguyễn Bá Thực cho biết: “Tôi mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, đồng thời gìn giữ nét tinh hoa của nghề mộc truyền thống quê hương. Dù thời gian có thay đổi, tôi vẫn muốn tiếng đục, tiếng cưa vang lên đều đặn trong làng, để nghề mộc Thanh Lãng mãi sống cùng thời gian”.

Nhận xét về hội viên của mình, đồng chí Dương Việt Hồng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xuân Lãng cho biết: “Đồng chí Nguyễn Bá Thực là tấm gương tiêu biểu của thế hệ cựu chiến binh trẻ. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh không ngừng nỗ lực vươn lên, vừa phát triển kinh tế giỏi, vừa tích cực tham gia công tác Hội, các hoạt động xã hội tại địa phương. Anh Thực không chỉ giữ lửa nghề truyền thống của quê hương, mà còn lan tỏa tinh thần người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới – dám nghĩ, dám làm và luôn hướng về cộng đồng”.

Vĩnh Hà