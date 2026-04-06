Nguy cơ từ việc tin tặc khai thác lỗ hổng thiết bị Apple

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc khuyến nghị người dùng sử dụng các sản phẩm Apple trong diện bị ảnh hưởng nên cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt.
Biểu tượng của Apple ở Washington, DC, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin nước này vừa đưa ra cảnh báo về việc tin tặc lợi dụng những công cụ nhắm vào các thiết bị đầu cuối của Apple để phát động các cuộc tấn công mạng, từ đó đánh cắp thông tin và chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn thiết bị.
Dựa trên Cơ sở dữ liệu lỗ hổng quốc gia, một nền tảng do bộ trên vận hành, các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công mạng hiện nay ảnh hưởng đến những thiết bị Apple chạy các hệ điều hành iOS phiên bản 13.0 - 17.2.1, bao gồm cả iPhone và iPad.
Tin tặc thường dụ dỗ nạn nhân thông qua tin nhắn văn bản, email hoặc các trang web đã bị xâm nhập để dẫn tới các trang web độc hại.
Sau đó, bằng cách liên thông các lỗ hổng bảo mật đã có sẵn trên thiết bị, tin tặc cài mã độc Trojan vào các thiết bị mục tiêu, đánh cắp thông tin nhạy cảm của người dùng, chiếm quyền truy cập cao nhất (quyền quản trị) và cuối cùng là chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn các thiết bị đó.
Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc khuyến nghị người dùng sử dụng các sản phẩm Apple trong diện bị ảnh hưởng nên cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt và tránh nhấp vào các liên kết hoặc tệp đính kèm có dấu hiệu đáng ngờ, đồng thời cảnh giác với những tin nhắn hoặc trang web không rõ nguồn gốc.
Nguồn TTXVN
baophutho.vn Từ 1/3 đến nay, các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn tỉnh đã cấp tổng số gần 22.000 giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho phương tiện cơ giới...
baophutho.vn Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Phú Thọ xác định giáo...
Khi nhắc đến Smart TV, hầu hết mọi người thường chỉ chú ý đến các cổng HDMI, nơi kết nối các thiết bị phát trực tuyến như Roku hay máy chơi game như PlayStation 5.
baophutho.vn Chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Viettel Phú Thọ đang nâng cấp hạ tầng viễn...
baophutho.vn Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với các lĩnh vực của đời sống. Đối với khu vực kinh tế tập thể (KTTT),...
Việt Nam đang hướng tới vận hành sàn giao dịch thí điểm tài sản mã hóa đầu tiên theo tinh thần của Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị...
Người dùng đổi SIM sang thiết bị mới thời gian tới phải xác thực lại khuôn mặt, nếu chưa hoàn tất, thuê bao sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin.