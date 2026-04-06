Nguy cơ từ việc tin tặc khai thác lỗ hổng thiết bị Apple

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc khuyến nghị người dùng sử dụng các sản phẩm Apple trong diện bị ảnh hưởng nên cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin nước này vừa đưa ra cảnh báo về việc tin tặc lợi dụng những công cụ nhắm vào các thiết bị đầu cuối của Apple để phát động các cuộc tấn công mạng, từ đó đánh cắp thông tin và chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn thiết bị.

Dựa trên Cơ sở dữ liệu lỗ hổng quốc gia, một nền tảng do bộ trên vận hành, các chuyên gia cho rằng các cuộc tấn công mạng hiện nay ảnh hưởng đến những thiết bị Apple chạy các hệ điều hành iOS phiên bản 13.0 - 17.2.1, bao gồm cả iPhone và iPad.

Tin tặc thường dụ dỗ nạn nhân thông qua tin nhắn văn bản, email hoặc các trang web đã bị xâm nhập để dẫn tới các trang web độc hại.

Sau đó, bằng cách liên thông các lỗ hổng bảo mật đã có sẵn trên thiết bị, tin tặc cài mã độc Trojan vào các thiết bị mục tiêu, đánh cắp thông tin nhạy cảm của người dùng, chiếm quyền truy cập cao nhất (quyền quản trị) và cuối cùng là chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn các thiết bị đó.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc khuyến nghị người dùng sử dụng các sản phẩm Apple trong diện bị ảnh hưởng nên cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất càng sớm càng tốt và tránh nhấp vào các liên kết hoặc tệp đính kèm có dấu hiệu đáng ngờ, đồng thời cảnh giác với những tin nhắn hoặc trang web không rõ nguồn gốc.

Nguồn TTXVN


