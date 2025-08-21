Nguyện vọng đặc biệt của cụ bà 91 tuổi trong dịp Quốc khánh 2/9

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cụ Hà Thị Mục, 91 tuổi ở xã Vạn Xuân có một mong muốn đặc biệt: Được đến Thủ đô Hà Nội trực tiếp xem lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Nhiều lần cụ tâm sự với con cháu rằng khát khao là được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hùng dũng; được đến thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc.

Hiểu được tình cảm và nguyện vọng của cụ, gia đình quyết định đưa cụ xuống Hà Nội. Cách đây ít ngày, cụ đã có mặt tại Thủ đô và cùng con cháu đi thăm một số di tích lịch sử. Cháu ngoại của cụ – anh Nguyễn Thành Đạt, sinh năm 1995, hiện đang công tác tại Hà Nội chia sẻ: “Bà tôi rất háo hức, ngày nào cũng nhắc đến chuyện đi xem diễu binh. Bà mong trời tạnh ráo để mọi người đều thuận lợi dự lễ”.

Cụ Mục từng nhiều lần xúc động khi theo dõi qua truyền hình các sự kiện trọng đại của đất nước, như Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với cụ, đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là ký ức sống động về những năm tháng kháng chiến gian khó.

Ở tuổi 91, cụ vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, tự lo được sinh hoạt hằng ngày. Cụ có 5 người con, 30 cháu và hơn 10 chắt nội ngoại. Trong ký ức con cháu, cụ luôn là điểm tựa tinh thần, là sợi dây kết nối các thế hệ trong gia đình bằng những câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, về kháng chiến, về truyền thống yêu nước.

Nguyện vọng của cụ Hà Thị Mục cũng là tình cảm chung của nhiều thế hệ người dân Đất Tổ, luôn hướng về Thủ đô – trái tim của cả nước trong ngày lễ trọng đại, để thêm tự hào về truyền thống lịch sử anh hùng của dân tộc.

