Nhà ở xã hội Flora Cera Garden chính thức đủ điều kiện mở bán tòa CT4, bổ sung 350 căn hộ tại Phú Thọ

Sau khi tòa CT1 ghi nhận tỷ lệ lấp đầy, dự án nhà ở xã hội Flora Cera Garden (xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ) tiếp tục mở bán tòa CT4. Khi nhu cầu về nhà ở xã hội tại Phú Thọ tiếp tục duy trì ở mức cao, nguồn cung mới được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, đặc biệt là nhóm người lao động và các gia đình trẻ tại khu vực.

Toà CT1 lấp đầy chỉ sau 2 tháng mở bán

Những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển công nghiệp, thị trường nhà ở tại Phú Thọ ghi nhận sức cầu ngày càng lớn. Đặc biệt, xã Bình Tuyền đang trở thành điểm đến của đông đảo người lao động nhờ lợi thế kết nối với các khu công nghiệp lớn như Bá Thiện, Bình Xuyên, Thăng Long 3... cùng nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn.

Trong bối cảnh đó, Flora Cera Garden là một trong những dự án nhà ở xã hội tại khu vực đang nhận được sự quan tâm lớn.

Đông đảo khách hàng đã hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng mua bán tại tòa CT1 dự án nhà ở xã hội Flora Cera Garden.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, sau khi mở bán, tòa CT1 nhanh chóng thu hút đông đảo khách hàng đến tìm hiểu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục mua nhà. Chỉ trong khoảng 2 tháng, các căn hộ của tòa CT1 đã được lấp đầy. Kết quả này không chỉ phản ánh sự quan tâm lớn của thị trường đối với Flora Cera Garden mà còn cho thấy nhu cầu về nhà ở xã hội tại Phú Thọ vẫn rất cao.

Tiếp tục bổ sung 350 căn hộ tại tòa CT4

Ngày 28/7/2026, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã chính thức ban hành Thông báo số 8789/SXD-QLN&TTBĐS về việc các căn hộ hình thành trong tương lai tại tòa CT4 thuộc dự án Flora Cera Garden đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định. Trên cơ sở đó, chủ đầu tư Công ty Cổ phần IEC Vĩnh Phúc chính thức đưa 350 căn hộ tại tòa CT4 ra thị trường, góp phần bổ sung nguồn cung sau khi quỹ căn của tòa CT1 đã được phân phối hết.

Nằm trong quy hoạch tổng thể 1.337 căn hộ của Flora Cera Garden, tòa CT4 cung cấp thêm 350 căn hộ, góp phần gia tăng nguồn cung nhà ở xã hội trong khu vực.

Với quy mô 350 căn hộ, CT4 là tòa nhà tiếp theo được phát triển theo quy hoạch tổng thể của Flora Cera Garden, tiếp tục mở rộng quỹ nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu an cư của người dân. Với mức giá dự kiến từ 17 triệu đồng/m2, ký hợp đồng mua bán từ 150 triệu, dự án hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, đặc biệt là người lao động và các gia đình trẻ.

Bên cạnh giá bán hợp lý, khách hàng đủ điều kiện có thể tiếp cận chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên đến 80% giá trị căn hộ, lãi suất ưu đãi từ 5,4%/năm cùng các phương án thanh toán linh hoạt, góp phần giảm áp lực tài chính trong quá trình mua nhà.

Việc dự án Flora Cera Garden tiếp tục mở bán tòa tiếp theo không chỉ bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội mà còn góp phần hình thành thêm một khu dân cư có hạ tầng đồng bộ tại địa phương. Cùng với quá trình phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư của Phú Thọ, các dự án đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, tiến độ và chất lượng được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an sinh, phục vụ nhu cầu ở thực của người dân.