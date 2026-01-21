Nhà ở xã hội Mường Central: Khi hạ tầng mở lối cho trục đô thị phía tây Hà Nội

Giai đoạn 2022 - 2026 được xem là “thời điểm bản lề” của hạ tầng giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Không chỉ đơn thuần rút ngắn khoảng cách địa lý, hạ tầng đang tái cấu trúc không gian phát triển, định hướng lại dòng dịch chuyển dân cư và mở ra những cực đô thị mới.

Tại tâm điểm khu vực Thịnh Minh - Quang Tiến, Dự án Nhà ở xã hội và Dịch vụ Công nghiệp Quang Tiến (tên thương mại: Mường Central) xuất hiện như một điểm hội tụ tự nhiên của dòng chảy phát triển đó.

Ảnh: Mường Central trong mạng lưới hạ tầng tỷ đô, đón đầu dòng chảy đô thị hóa phía Tây.

Khi hạ tầng “bước ra” khỏi bản vẽ

Nếu trước đây hạ tầng chỉ tồn tại trên các đồ án quy hoạch, thì nay đã được đo bằng công trường, máy móc và tiến độ thi công thực tế. Đây là lúc thị trường bất động sản bước sang “chương mới”: nơi giá trị không còn định hình bởi kỳ vọng, mà được xác lập bằng hiện trạng.

Tại khu vực cầu Trung Mường - Thịnh Minh - Quang Tiến, bức tranh hạ tầng đang chuyển động rõ nét. Mường Central không đứng độc lập mà nằm tại điểm nút của các trục kết nối chiến lược, nơi hạ tầng trực tiếp tạo ra giá trị đô thị thực chất.

Những “mạch máu” định hình không gian phát triển

Một trong những tuyến giao thông giữ vai trò trục xương sống liên vùng trong khu vực là tỉnh lộ 445. Việc nâng cấp tỉnh lộ 445 đoạn qua cầu Trung Mường không chỉ cải thiện giao thông mà còn mở ra dư địa cho các khu công nghiệp, dịch vụ, khu dân cư mới và các không gian phát triển mở rộng về phía Tây. Với Mường Central, đây là trục tiếp cận chiến lược, giúp dự án sở hữu kết nối trực tiếp, ổn định và dài hạn, thay vì phụ thuộc vào các tuyến đường nhánh nhỏ lẻ.

Ảnh: Cận cảnh ĐT 445 đang hoàn thiện - “Mạch máu” kết nối Mường Central với các KCN và tâm điểm đô thị mới.

Song song với tỉnh lộ 445, tuyến đường Quang Tiến - Thịnh Minh đang được triển khai như trục phát triển mới cho toàn khu vực: Với chiều dài hơn 8,13km, tổng mức đầu tư khoảng 430 tỷ đồng và quy mô nền đường rộng 26m, tuyến đường này kết nối trực tiếp từ nút giao Hòa Lạc - Hòa Bình tới tỉnh lộ 445 hình thành trục liên thông sản xuất - đô thị - dịch vụ. Sự đồng thuận cao trong giải phóng mặt bằng và tốc độ thi công khẩn trương cho thấy quyết tâm của địa phương trong việc hình thành một trục kinh tế mới.

Mường Central: Điểm giao thoa của dòng chảy đô thị

Nằm tại nơi giao nhau giữa tỉnh lộ 445 và tuyến Quang Tiến - Thịnh Minh, Mường Central sở hữu lợi thế hiếm có về cấu trúc phát triển: nơi ở gắn liền với nơi làm việc, nơi ở kết nối trực tiếp với không gian dịch vụ và hệ sinh thái khu công nghiệp đang hình thành.

Ảnh: Mường Central - “Mắt xích” chiến lược trên trục phát triển mới Quang Tiến - Thịnh Minh.

Hệ thống hạ tầng hoàn thiện quanh khu vực đang thúc đẩy làn sóng “giãn dân mềm”. Nhu cầu sống dịch chuyển từ lõi đô thị chật chội sang các đô thị vệ tinh bài bản. Mường Central chính là điểm đón đầu dòng dịch chuyển này, vừa đáp ứng nhu cầu an cư cho lực lượng lao động khu công nghiệp, vừa phù hợp với nhóm cư dân tìm kiếm không gian sống cân bằng, xanh mát.

Giá trị thực chất từ tiến độ thực tế

Trong bất động sản, thời điểm hạ tầng “về đích” mang tính quyết định. Hiện nay, tuyến Quang Tiến - Thịnh Minh đang thi công đồng bộ với mục tiêu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026. Điều này đồng nghĩa, giá trị của Mường Central đang được bảo chứng bằng hiện trạng hạ tầng từng ngày.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, Mường Central còn khẳng định chất lượng qua quy mô 12,8ha với 427 sản phẩm đa dạng (nhà ở xã hội thấp tầng, cao tầng và nhà ở chuyên gia). Cảnh quan dự án được quy hoạch đậm đà bản sắc văn hóa Mường với quảng trường và không gian cộng đồng xanh.

Trên thực địa, các khối nhà cao tầng đã cất nóc, khu thấp tầng đang đi vào hoàn thiện. Sự hiện diện của một khu đô thị “sống thực” thay vì những bản vẽ viển vông chính là cam kết mạnh mẽ nhất từ chủ đầu tư Dạ Hợp.

