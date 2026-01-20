Nhân dân Đất Tổ hướng về sự kiện lớn của đất nước

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên. Chương trình khai mạc được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình và nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Cán bộ, đảng viên hân hoan tập trung tại Nhà văn hóa tổ 9, phường Hòa Bình theo dõi chương trình Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Từ sáng sớm, Nhà văn hóa tổ 9, phường Hòa Bình đã rộn ràng các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ; giục giã bước chân đảng viên và Nhân dân tập trung đến xem truyền hình trực tiếp khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Tuyên - Bí thư chi bộ tổ 9, phường Hòa Bình cho biết: "Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong thời điểm đất nước đang sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đại hội Đảng lần này thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trước nhu cầu của đông đảo đảng viên và Nhân dân, Chi bộ tổ chức cho 96 đảng viên của chi bộ và người dân trong tổ đến xem khai mạc tại nhà văn hóa. Thông qua hoạt động này, tạo khí thế vui vẻ, phấn khởi, đồng thuận cao trong Nhân dân".

Các tuyến phố chính tại phường Việt Trì được trang hoàng cờ hoa rực rỡ.

Theo dõi truyền hình trực tiếp khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại nhà (phường Việt Trì), ông Lê Mạnh Hà cho biết: Với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”, Đại hội XIV của Đảng tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Chúng tôi tin tưởng và hy vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đưa ra những quyết sách, chiến lược đúng đắn đưa đất nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới".

Các đồng chí đảng viên Chi bộ 1, xã Bản Nguyên thực hiện nghi lễ chào cờ cùng với khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Không khí hân hoan hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa rộng khắp từ các phường trung tâm cho đến các thôn, xóm vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Với sự tuyên truyền rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng, cán bộ, đảng viên, Nhân dân có nhiều kênh thông tin để tiếp cận, nắm bắt về tình hình Đại hội.

Có mặt tại Câu lạc hộ hưu trí Hòa Bình vào đầu giờ sáng, chúng tôi được tham gia giờ đọc báo của các cụ hưu trí. Đồng chí Quách Thế Tản - Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: "Thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được đăng tải khá nhiều, đầy đủ và kịp thời trên Báo Nhân dân, Báo Phú Thọ... Sáng nay, hội viên Câu lạc bộ tập trung khá đông về phòng đọc báo để cùng theo dõi chương trình khai mạc trực tiếp Đại hội, bàn luận sôi nổi về sự phát triển, đổi thay của đất nước".

Có thể nói, Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa đặc biệt của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trực quan được thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn tỉnh; màu cờ Đảng, cờ Tổ quốc phủ đỏ trên khắp các tuyến phố, con đường, ngõ xóm, ngôi nhà.

Phường Vĩnh Yên rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại khu vực Vĩnh Phúc, pa nô, áp phích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được trang hoàng nổi bật tại khu vực trung tâm; toàn bộ cờ Đảng, cờ Tổ quốc được thay mới. Toàn bộ các hộ gia đình trên các tuyến phố chính đều treo cờ Tổ quốc. Nhà nhà tiến hành tổng vệ sinh, chung tay trang hoàng đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. Hướng về sự kiện trọng đại của đất nước, sáng nay nhiều hộ gia đình đã gác lại những công việc bận rộn để cùng theo dõi trực tiếp khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phùng Văn Thắng, phường Vĩnh Yên chia sẻ: "Qua theo dõi công tác chuẩn bị cũng như khai mạc Đại hội hôm nay, chúng tôi đánh giá cao sự đổi mới, quyết liệt, thẳng thắn của Đảng. Chúng tôi tin tưởng rằng, Đại hội XIV của Đảng tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi hy vọng, các đại biểu tham dự Đại hội sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận cao, thống nhất đưa ra những quyết sách đúng đắn để đất nước ngày càng phát triển tiến nhanh, tiến mạnh trong thời gian tới.

Đức Anh