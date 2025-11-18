Nhân rộng mô hình chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng

Ngày 18/11, Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Tổ chức Hỗ trợ NCT quốc tế (HAI) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Dự án VIE085 hỗ trợ NCT thiệt thòi thông qua nhân rộng câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2.

Dự án chia sẻ những kết quả đầu ra của mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau.

Dự án được thực hiện trong 3 năm (2023 - 2025) với sự thành lập 28 câu lạc bộ (CLB) tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực Hòa Bình với khoảng 1.500 người cao tuổi, chủ yếu là người cao tuổi khó khăn được hưởng lợi từ dự án.

Các hoạt động của CLB không chỉ giúp nâng cao nhận thức về sức khỏe cho NCT và cộng đồng mà còn cung cấp các kỹ năng tự chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, CLB là nơi cung cấp các mô hình sinh kế phù hợp với NCT và các hộ gia đình khó khăn với tổng số tiền dự án giải ngân làm quỹ tăng thu nhập cho các CLB gần 2,6 tỷ đồng.

Dự án cũng hỗ trợ tinh thần và xây dựng mạng lưới xã hội, hỗ trợ các trường hợp gặp khó khăn, tăng cường sự tham gia và tự tin, nâng cao chất lượng đời sống và bảo vệ quyền lợi NCT.

Người cao tuổi giao lưu văn nghệ tạo không khí vui tươi.

Mô hình chăm sóc phát huy vai trò NCT dựa vào cộng đồng thông qua cách tiếp cận liên thế hệ với những nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực cùng hoạt động của các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về NCT, thực hiện thành công các vấn đề an sinh xã hội, giúp NCT chủ động thích ứng với điều kiện già hóa dân số hiện nay.

Trao chứng nhận cho các CLB Liên thế hệ tự giúp nhau có thành tích xuất sắc

Để duy trì, triển khai việc nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau sau khi dư án VIE085 kết thúc, Hội NCT tỉnh đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện; Trung ương Hội NCT Việt Nam quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ, kết nối các nhà tài trợ; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tích cực phối hợp thực hiện các chương trình ký kết với Hội NCT tỉnh, đồng thời hưởng ứng, ủng hộ quỹ chăm sóc NTC và hỗ trợ hoạt động thành lập CLB...

Nhân dịp này, Hội NCT tỉnh đã trao chứng nhận cho 28 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động của CLB.

Bùi Minh