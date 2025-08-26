Nhiều tuyến phố ngập cục bộ do mưa lớn

{title}
Trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua (25/8) đến sáng nay (26/8) đã gây ngập úng tại nhiều tuyến phố tại phường Việt Trì và phường Nông Trang.
Tuyến đường chính của Khu đô thị Minh Phương, phường Nông Trang ngập sâu nhiều giờ qua
Xe máy gặp sự cố khi đi vào vùng nước ngập sâu
Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án hướng dẫn phân luồng giao thông tại khu vực ngập úng
Khu vực chợ Minh Phương, phường Nông Trang cũng đang bị ngập úng nặng
Người dân vất vả thu dọn hàng hoá và tìm cách khơi thông dòng chảy
Đường Hùng Vương đoạn qua phường Nông Trang nước không thoát kịp tạo thành những chỗ trũng sâu
1 chiếc xe gặp sự cố khi đi vào chỗ ngập nước phải cần đến xe cứu trợ
Các phương tiện không thể đi qua khu vực ngã tư đường Nguyễn Du - Phù Đổng (Phường Việt Trì) do ngập sâu
Trường Quân - Phương Thanh
