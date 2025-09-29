Nhiều ý kiến thảo luận tâm huyết tại Đại hội

Tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội, chiều nay 29/9, các đại biểu đã tham gia thảo luận tại Tổ và tại hội trường, tập trung các ý kiến góp ý vào những nội dung lớn của dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong phát biểu tại Tổ thảo luận số 1

Phát biểu tại Tổ thảo luận số 1, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, đổi mới toàn diện từ tư duy lãnh đạo, quá trình triển khai thực hiện, mục tiêu cao và lâu dài, quyết tâm để biến mục tiêu thành hiện thực, để hoà mình vào sự vươn mình của đất nước. Yêu cầu đòi hỏi tỉnh phải xây dựng một chiến lược lâu bền, trong đó cần tạo ra không gian mới cho sự phát triển; bám sát vào lịch sử lâu đời và văn hoá truyền thống; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ phân tích 3 đột phá được xác định trong nhiệm kỳ sắp tới và khẳng định: Giai đoạn tới tỉnh cần xây dựng các đề án trọng tâm, chính sách thúc đẩy phát triển và tiếp tục đầu tư các dự án lớn, có ý nghĩa lan toả. Chương trình Đại hội cần đảm bảo “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả.

Toàn cảnh Tổ thảo luận số 1

Phú Thọ được xác định là trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch; là đầu mối giao thông quan trọng nội vùng, liên vùng. Nhận diện rõ vị thế quan trọng, tỉnh đã và đang kiên trì thực hiện mục tiêu xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển bền vững hơn thông qua những đề án, kế hoạch, chương trình mang tính chiến lược, nhằm cụ thể hóa mục tiêu kế hoạch 5 năm tới và hướng đến tầm nhìn xa hơn.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Tổ thảo luận số 2

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại Tổ thảo luận số 4

Đóng góp ý kiến vào các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu đều cho rằng tỉnh cần phải phải điều chỉnh lại quy hoạch phù hợp với không gian phát triển mới để thúc đẩy phát triển xanh. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, tạo điều kiện để các địa phương phát triển vươn lên. Tháo gỡ điểm nghẽn về việc đo đạc địa chính chính quy đất đai và số hóa dữ liệu đất đai ở tất cả các xã, phường, từ đó triển khai có hiệu quả công tác thu hồi, đến bù giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư... Đồng thời, triển khai các giải pháp phát triển đột phá kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của tỉnh; phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Tổ thảo luận số 3

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu thảo luận tại Tổ số 1.

Tại các tổ thảo luận, hầu hết các đại biểu nhất trí với dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thống nhất cao với chủ đề, mục tiêu, định hướng phát triển đất nước giai đoạn tới; đồng thời đề xuất bổ sung số liệu cụ thể về những thành tựu sau 40 năm đổi mới.

Đồng chí Trịnh Thế Truyền- TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu thảo luận tại Tổ số 2

Đối với Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, các đại biểu nhất trí cao với Báo cáo chính trị, khẳng định báo cáo đã được xây dựng công phu, súc tích, thể hiện tầm nhìn chiến lược. Trong đó, các ý kiến tập trung thảo luận về 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá nhiệm kỳ 2025-2030 cùng các nhóm giải pháp chủ yếu gồm: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu quả; phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường, tạo đột phá tăng trưởng nhanh, bền vững; phát huy giá trị văn hóa, con người vùng Đất Tổ, người Việt cổ, nơi cội nguồn của dân tộc Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, đẩy mạnh liên kết phát triển vùng...

Đồng chí Nguyễn Kim Chi - Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Ba phát biểu thảo luận tại tổ số 5

Đồng chí Quách Hải Lý - Bí thư Đảng ủy xã Tam Nông phát biểu thảo luận tại Tổ số 6

Các ý kiến phát biểu cũng đồng tình với Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ qua với tính chiến đấu cao, nêu rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham luận tại hội trường

Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I cần sớm cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án thiết thực, khả thi, tạo sự thống nhất trong hành động và đưa nhanh Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò tham luận tại hội trường

Ngay sau phần thảo luận tại tổ, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường về các nội dung: Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham luận tại hội trường về “Mặt Trận Tổ quốc với công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; đồng chí Sùng A Chênh - Đảng ủy xã Pà Cò tham luận về “Đổi mới phương thức lãnh đạo, năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy từ Đảng bộ đến chi bộ trực thuộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới”; đồng chí Đặng Công Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Dương tham luận về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ở địa phương”.

Đồng chí Đặng Công Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Dương tham luận tại hội trường

Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại tổ đã góp phần quan trọng hoàn thiện các Văn kiện, thể hiện trí tuệ, tâm huyết và quyết tâm của toàn Đảng bộ, hướng tới xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Việt Hà - Vĩnh Hà - Phương Thanh - Lê Hoàng - Đức Anh