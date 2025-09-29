Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy từ Đảng bộ đến các chi bộ trực thuộc

Tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiều tham luận tập trung làm rõ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp, từ Đảng bộ đến từng chi bộ trực thuộc. Trong đó, đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò nhấn mạnh: Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, gắn chặt với Cương lĩnh, Điều lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng. Đây là nội dung, nhiệm vụ cơ bản hàng đầu, quyết định chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò phát biểu tham luận tại Đại hội

Đảng bộ xã Pà Cò được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ xã trước đây là Đảng bộ xã Cun Pheo, Đảng bộ xã Hang Kia, Đảng bộ xã Pà Cò và 3 chi bộ trực thuộc từ Đảng bộ xã Đồng Tân. Sau hợp nhất, xã Pà Cò có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó nhiều nhất là dân tộc Mông. Đảng bộ xã có 34 tổ chức Đảng trực thuộc (trong có có 3 Đảng bộ cơ sở, 13 chi bộ cơ sở và 18 chi bộ trực thuộc) với tổng số 777 đảng viên.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới, Đảng uỷ xã Pà Cò đề xuất một số giải pháp: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chi bộ, đảng bộ về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đội ngũ đảng viên phải nhận thức đúng tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân chính trị, là trung tâm đoàn kết trong toàn cơ quan, đơn vị, sự vững mạnh của các tổ chức cơ sở Đảng là điều kiện để cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Giáo dục nhận thức đúng những quan điểm chỉ đạo của Đảng trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hiện nay, kết hợp tuyên truyền, nhận thức đúng những yếu tố tác động đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Lực lượng Công an xã Pà Cò thường xuyên bám nắm địa bàn, giữ bình yên cho vùng đồng bào dân tộc Mông.

Hoàn thiện mô hình tổ chức của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng theo hướng gắn tổ chức cơ sở Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức quần chúng. Chăm lo xây dựng cấp ủy vững mạnh, lựa chọn cấp ủy viên đúng tiêu chuẩn, phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bám sát đặc điểm lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở Đảng ở các cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng nâng cao phẩm chất năng lực cho đảng viên. Thực hiện tốt, nền nếp công tác đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm, gắn phân loại đảng viên với phân loại cán bộ. Công tác phát triển Đảng cần được quan tâm đúng mức, hạn chế tình trạng yếu kém của tổ chức cơ sở Đảng. Việc kết nạp đảng viên phải được thực hiện chặt chẽ trong tất cả các khâu, không chạy theo chỉ tiêu.

Đội ngũ cán bộ công chức Trung tâm phục vụ Hành chính công xã Pà Cò nỗ lực vượt khó, góp phần từng bước đưa mô hình chính quyền hai cấp sớm đi vào hoạt động ổn định

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của các loại hình tổ chức đảng theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật; khắc phục tính hình thức trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, bảo đảm chất lượng, có sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá đúng thực chất từng vấn đề cụ thể. Cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung từng buổi sinh hoạt gắn với đặc điểm lãnh đạo của từng tổ chức cơ sở Đảng; làm tốt, chu đáo các bước chuẩn bị sinh hoạt, tiến hành sinh hoạt và triển khai thực hiện sau khi sinh hoạt chi bộ. Chú trọng nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình, tiếp tục chỉ đạo sâu rộng các phong trào, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các phong trào, mô hình mới mang lại hiệu quả thiết thực.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong giám sát đảng viên. Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện những vi phạm để uốn nắn, giáo dục; trường hợp các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục tái diễn vi phạm thì tiến hành kỷ luật nghiêm khắc theo đúng Điều lệ Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, bảo đảm nguyên tắc "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ". Cấp ủy cơ sở giám sát chặt chẽ đảng viên; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý phê bình đảng viên, góp phần quản lý hiệu quả đảng viên, kiên quyết thi hành kỷ luật, thậm chí đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với những phần tử thoái hoá, biến chất, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"...

Việt Hà – Vĩnh Hà – Phương Thanh