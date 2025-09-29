Xã Tân Mai di dời khẩn cấp 36 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở và ảnh hưởng của lũ bão

Theo báo cáo của UBND xã Tân Mai, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ ngày 28 đến 15h30' ngày 29/9, trên địa bàn xã đã xảy ra mưa to, gió lớn gây thiệt hại về nhà ở và tài sản của người dân.

Mưa lũ gây chia cắt tuyến đường tỉnh ĐT435 qua ngầm Gò Lào

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã không có thiệt hại về người. Giao thông bị chia cắt ở nhiều nơi, trên các tuyến tỉnh lộ, cụ thể tuyến đường ĐT432 sạt 5 điểm, tuyến đường ĐT 450 sạt 5 điểm gây ách tắc giao thông, ngoài ra các tuyến đường nội xóm bị sạt lở nhiều điểm, 2 ngầm Gò Lào và Sạn Sộp ngập trên 1m.

Nhiều ngôi nhà trên địa bàn xã nằm trong khu vực lũ bão nguy hiểm

Về nông nghiệp, ước khoảng 5ha hoa màu, lúa mùa Hè – Thu bị ngập úng, gần 1 tấn cá bị cuốn trôi. Huy động, di dời 36 hộ tại các xóm, trong đó xóm Nọt 4 hộ, xóm Phúc 7 hộ, xóm Sạn Sộp 5 hộ, xóm Nánh Nhân 4 hộ, xóm Chiêng 9 hộ, xóm Gò Lào 5 hộ và xóm Nà Bó 1 hộ. Mưa lũ cũng đã làm gãy đổ 2 cột điện, sạt tường bao Trạm Y tế xã khoảng 20m, một số điểm trường học bị ngập và bùn đất tràn vào lớp học.

Trên các tuyến đường của xã xuất hiện nhiều điểm sạt lở nguy hiểm

Xã Tân Mai đã huy động tất cả các lực lượng chia thành nhiều nhóm tiến hành sơ tán người dân ở những nơi nguy hiểm đến nơi an toàn, chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản và hoa màu cho nhân dân. Triển khai công tác ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Thành lập các tổ công tác túc trực 24/24 tại các xóm có nguy cơ sạt lở cao để kịp thời ứng cứu khi thiên tai xảy ra. Thường xuyên cập nhật, truyền tải thông tin cảnh báo thời tiết, thiên tai đến các khu dân cư, các xóm, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để chủ động ứng phó. Chỉ đạo các lực lượng di dời, sơ tán, bố trí tạm thời chỗ ở cho các hộ dân nguy cơ sạt lở, đá lăn đến nơi an toàn; bố trí trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân.

Thanh Loan

(Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Mai)