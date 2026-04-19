Nhịp sống mới bên dòng sông Bôi

Nằm bên dòng sông Bôi hiền hòa là vùng nông thôn An Nghĩa với đôi bờ xanh mướt chè, dâu tằm, vườn cây ăn quả... cùng làng nghề nhộn nhịp hoạt động. Nhịp sống nơi đây đang từng ngày chuyển động.

Bức tranh chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Nhắc đến An Nghĩa là nhớ đến vẻ đẹp trù phú của những bãi dâu, vườn chè trải dài tít tắp. Cho đến hiện tại, đây là một trong những vùng dâu tằm có diện tích trồng lớn của tỉnh. Với việc liên kết tiêu thụ giữa HTX Kỹ thương Đồn điền Chi Nê và nông dân, nghề trồng dâu, nuôi tằm có bước phát triển, góp phần khai thác tiềm năng đất phù sa màu mỡ, mang lại nguồn thu ổn định cho các hộ tham gia ngành nghề nông nghiệp mới.

Cùng với đó, chè là cây trồng chủ lực ở địa phương, được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung. Không dừng lại ở việc mở rộng diện tích, xã còn thực hiện chuẩn hóa quy trình sản xuất: Đăng ký mã số vùng trồng, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc... Hiện nay, địa phương đã xây dựng thành công thương hiệu “Chè Sông Bôi” với sản phẩm chè búp xanh chất lượng cao. Đặc biệt, vùng chè phát triển theo hướng hữu cơ và OCOP nhằm tăng giá trị và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quy trình sản xuất chè búp xanh gắn với thương hiệu “Chè Sông Bôi” được các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã An Nghĩa thực hiện theo tiêu chuẩn VietGAP.

Cách đây gần 20 năm, làng nghề chế tác đá cảnh thôn Sỏi ra đời, khởi điểm từ một số lao động trong thôn đi làm thuê ở các nơi, quan sát, học hỏi nghề từ những người thợ giỏi ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Sau nhiều chuyến giao lưu và được truyền nghề từ các nghệ nhân, những người thợ ở thôn Sỏi đã nắm bắt được kỹ thuật, mạnh dạn vay vốn, mở xưởng, thuê nhân công. Đến nay, nghề chế tác đá cảnh nghệ thuật trở thành công việc chính của khoảng 70 hộ dân trong thôn, trong đó có 40 hộ thành viên làng nghề, hàng chục hộ thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế tác đá cảnh nghệ thuật. Hoạt động làng nghề đóng góp quan trọng cho sự tăng trưởng kinh tế của địa phương, giải quyết việc làm cho gần 300 lao động.

Bằng đôi bàn tay tài hoa, nghệ nhân các làng nghề đã “thổi hồn” vào những thân gỗ, khối đá, biến những thứ tưởng vô tri thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo, sống động, đáp ứng nhu cầu trang trí, hưởng thụ của người dân. Làng nghề thôn Sỏi dần khẳng định thương hiệu, chỗ đứng trên thị trường, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa có tính liên kết và giá trị gia tăng. Anh Phạm Văn Xuân, Trưởng làng nghề chế tác đá thôn Sỏi, chủ doanh nghiệp chế tác đá cảnh Khải Xuân chia sẻ: Các sản phẩm làng nghề phần lớn được tiêu thụ theo đơn đặt hàng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đồng thời mở rộng thị trường ra khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Một số doanh nghiệp còn xuất sản phẩm chế tác từ đá sang thị trường EU, Đài Loan (Trung Quốc) theo đơn hàng.

Xã còn tập trung xây dựng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, như: Cam Lạc Thủy, ổi lê Thắng Thủ, dưa kim hoàng hậu, thanh long ruột đỏ, măng búp tươi, mật ong... Nhiều sản phẩm đã được tích hợp giá trị kinh tế cao, mang bản sắc văn hóa riêng của các cộng đồng dân cư trên địa bàn và được tập trung phát triển theo chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP. Đến nay, xã có 11 sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 - 5 sao.

Nơi đây còn có hoạt động du lịch, dịch vụ tương đối phát triển với đa dạng điểm đến du lịch tâm linh, tín ngưỡng, trong đó có điểm du lịch danh thắng Chùa Tiên, Khu di tích Nhà máy in tiền nổi tiếng thu hút đông đảo khách thập phương đến thăm quan. Hệ thống các cửa hàng tự chọn, kinh doanh theo hướng siêu thị, chợ truyền thống đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán, tiêu dùng của Nhân dân, đóng góp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Xây dựng “miền quê đáng sống”

Với việc phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, diện mạo nông thôn mới xã An Nghĩa có nhiều khởi sắc. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương đạt và vượt kế hoạch. Về cơ cấu kinh tế, sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21,8%; công nghiệp và xây dựng chiếm 34,1%; thương mại, dịch vụ chiếm 44,1%. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 4,7 triệu đồng/tháng; hộ nghèo giảm còn 192 hộ, chiếm 2,87%.

Khu dân cư Sông Bôi - xã An Nghĩa khoác lên mình diện mạo khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Chủ tịch UBND xã, trên hành trình xây dựng An Nghĩa trở thành “miền quê đáng sống”, cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng nông thôn, cứng hóa giao thông, tăng cường thiết chế văn hóa, điểm vui chơi cộng đồng; quan tâm xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp; đẩy mạnh liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm.

Hiện nay, xã có hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh, đường liên xã, liên thôn cơ bản đạt chuẩn, giao thông nội đồng thuận tiện. Đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, có 7 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 17 mô hình vườn mẫu. 3 tiêu chí chưa đạt gồm trường học, y tế, lao động có việc làm đang được huy động nguồn lực để hoàn thành ở giai đoạn tiếp theo.

Với vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, cộng đồng các khu dân cư tích cực tham gia đóng góp hoàn thiện thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi và gìn giữ môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Trên địa bàn duy trì hoạt động của các đội văn nghệ, các CLB Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, Thể dục thể thao, Gia đình hạnh phúc... Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa rộng khắp. Qua bình xét các danh hiệu năm 2025, toàn xã có 28/35 khu dân cư văn hóa, đạt tỷ lệ 80%; 6.129/6.602 hộ gia đình văn hóa, đạt 92,83%.

Bùi Minh