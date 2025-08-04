Những cặp đôi đạo diễn - diễn viên thế hệ mới đang khuấy đảo màn ảnh rộng

Khi đạo diễn và diễn viên “hợp vía”, họ có thể tạo nên phép màu điện ảnh. Không chỉ có những tượng đài cũ, loạt cặp đôi thế hệ mới như Greta Gerwig - Saoirse Ronan hay Bong Joon Ho - Song Kang Ho đang góp phần định hình diện mạo điện ảnh đương đại.

Greta Gerwig và Saoirse Ronan

Khởi đầu bằng Lady Bird (2017), cặp đôi nữ chính Saoirse Ronan và đạo diễn Greta Gerwig đã nhanh chóng tìm được tần số sáng tạo chung đầy ăn ý. Hai năm sau, Gerwig tiếp tục đồng hành cùng đạo diễn Little Women, với Ronan trong vai chính bên cạnh Emma Watson, Florence Pugh và Eliza Scanlen, các chị em nhà March trong tiểu thuyết kinh điển của Louisa May Alcott.

Ronan từng mô tả mối quan hệ giữa họ là kết nối tức thì. Ngay cả khi có mâu thuẫn, “cơn giận” cũng chỉ kéo dài 10 phút rồi cả hai lại làm hòa. Cả hai phim đều mang lại cho Ronan đề cử Oscar nữ chính xuất sắc. Hiện công chúng đang rất mong chờ lần hợp tác thứ ba của hai người.

Jordan Peele và Daniel Kaluuya

Khi Daniel Kaluuya lần đầu xuất hiện với vai Posh Kenneth trong Skins năm 2007, chẳng ai ngờ anh sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Mười năm sau, với đạo diễn Jordan Peele, anh có vai chính trong Get Out - bộ phim kinh dị phá vỡ mọi khuôn khổ của thể loại và mang về cho Kaluuya đề cử Oscar nam chính. Họ tiếp tục hợp tác trong Nope (2022), pha trộn giữa viễn tưởng, cao bồi và kinh dị. Bộ đôi này không chỉ tạo ra những bom tấn độc đáo mà còn đưa tài năng da màu lên vị trí trung tâm của điện ảnh.

Sofia Coppola và Kirsten Dunst

Không khó để nhận ra dấu ấn của Sofia Coppola trong các tác phẩm của bà với hình ảnh mơ màng, cảm giác cô lập và trọng tâm là các nhân vật nữ. Một đặc điểm khác dễ nhận ra, đó là sự hiện diện của Kirsten Dunst.

Dunst bắt đầu cộng tác với Coppola từ năm 16 tuổi trong The Virgin Suicides (1999), sau đó là Marie Antoinette (2006) và The Beguiled (2017). Nữ diễn viên luôn ghi nhận Coppola là người giúp cô định hình được bản sắc cá nhân trong giai đoạn trưởng thành.

Bong Joon Ho và Song Kang Ho

Dù đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon Ho đã làm phim từ năm 1992, phải đến Parasite (2019) ông mới thực sự trở thành cái tên toàn cầu. Đây là lần hợp tác thứ hai của ông với Song Kang Ho - người đã đóng chính trong Memories of Murder (2003), bộ phim neo-noir (hay còn gọi là phim đen mới) với nội dung về những vụ giết người có thật tại Hàn Quốc.

Cả hai bộ phim đều gặt hái nhiều giải thưởng danh giá. Sau 20 năm cộng tác, Song Kang-ho chia sẻ với Los Angeles Magazine rằng mối quan hệ giữa họ được xây dựng từ một niềm tin vô hình.

Yorgos Lanthimos và Emma Stone

Một trong những cặp đôi nghệ thuật mới nhất và đầy quyền lực của điện ảnh, Emma Stone đã tham gia ba phim của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos, cùng bộ phim viễn tưởng Bugonia chuẩn bị ra mắt cuối năm nay.

Từ vai diễn trong The Favourite (2018) tranh giành sự sủng ái của Nữ hoàng Anne, đến một ca phẫu thuật não giữa thời Victoria trong Poor Things (2023), hay thành nhà hải dương học lưu lạc giữa đại dương trong Kinds of Kindness (2024), diễn viên Emma Stone không ngừng làm mới mình.

Cô chia sẻ với Little White Lies rằng chính Lanthimos đã đẩy cô ra khỏi vùng an toàn và giúp cô trưởng thành trong sự nghiệp. Những vai diễn này cũng hé lộ một Emma Stone hoàn toàn khác và mang về cho cô tượng vàng Oscar, BAFTA và Quả cầu vàng thứ hai.

