Những cặp đôi đạo diễn - diễn viên thế hệ mới đang khuấy đảo màn ảnh rộng

{title}
{publish}
{head}
Khi đạo diễn và diễn viên “hợp vía”, họ có thể tạo nên phép màu điện ảnh. Không chỉ có những tượng đài cũ, loạt cặp đôi thế hệ mới như Greta Gerwig - Saoirse Ronan hay Bong Joon Ho - Song Kang Ho đang góp phần định hình diện mạo điện ảnh đương đại.
Greta Gerwig và Saoirse Ronan
Khởi đầu bằng Lady Bird (2017), cặp đôi nữ chính Saoirse Ronan và đạo diễn Greta Gerwig đã nhanh chóng tìm được tần số sáng tạo chung đầy ăn ý. Hai năm sau, Gerwig tiếp tục đồng hành cùng đạo diễn Little Women, với Ronan trong vai chính bên cạnh Emma Watson, Florence Pugh và Eliza Scanlen, các chị em nhà March trong tiểu thuyết kinh điển của Louisa May Alcott.
Ronan từng mô tả mối quan hệ giữa họ là kết nối tức thì. Ngay cả khi có mâu thuẫn, “cơn giận” cũng chỉ kéo dài 10 phút rồi cả hai lại làm hòa. Cả hai phim đều mang lại cho Ronan đề cử Oscar nữ chính xuất sắc. Hiện công chúng đang rất mong chờ lần hợp tác thứ ba của hai người.
Jordan Peele và Daniel Kaluuya
Khi Daniel Kaluuya lần đầu xuất hiện với vai Posh Kenneth trong Skins năm 2007, chẳng ai ngờ anh sẽ trở thành một ngôi sao lớn. Mười năm sau, với đạo diễn Jordan Peele, anh có vai chính trong Get Out - bộ phim kinh dị phá vỡ mọi khuôn khổ của thể loại và mang về cho Kaluuya đề cử Oscar nam chính. Họ tiếp tục hợp tác trong Nope (2022), pha trộn giữa viễn tưởng, cao bồi và kinh dị. Bộ đôi này không chỉ tạo ra những bom tấn độc đáo mà còn đưa tài năng da màu lên vị trí trung tâm của điện ảnh.
Sofia Coppola và Kirsten Dunst
Không khó để nhận ra dấu ấn của Sofia Coppola trong các tác phẩm của bà với hình ảnh mơ màng, cảm giác cô lập và trọng tâm là các nhân vật nữ. Một đặc điểm khác dễ nhận ra, đó là sự hiện diện của Kirsten Dunst.
Dunst bắt đầu cộng tác với Coppola từ năm 16 tuổi trong The Virgin Suicides (1999), sau đó là Marie Antoinette (2006) và The Beguiled (2017). Nữ diễn viên luôn ghi nhận Coppola là người giúp cô định hình được bản sắc cá nhân trong giai đoạn trưởng thành.
Bong Joon Ho và Song Kang Ho
Dù đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon Ho đã làm phim từ năm 1992, phải đến Parasite (2019) ông mới thực sự trở thành cái tên toàn cầu. Đây là lần hợp tác thứ hai của ông với Song Kang Ho - người đã đóng chính trong Memories of Murder (2003), bộ phim neo-noir (hay còn gọi là phim đen mới) với nội dung về những vụ giết người có thật tại Hàn Quốc.
Cả hai bộ phim đều gặt hái nhiều giải thưởng danh giá. Sau 20 năm cộng tác, Song Kang-ho chia sẻ với Los Angeles Magazine rằng mối quan hệ giữa họ được xây dựng từ một niềm tin vô hình.
Yorgos Lanthimos và Emma Stone
Một trong những cặp đôi nghệ thuật mới nhất và đầy quyền lực của điện ảnh, Emma Stone đã tham gia ba phim của đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos, cùng bộ phim viễn tưởng Bugonia chuẩn bị ra mắt cuối năm nay.
Từ vai diễn trong The Favourite (2018) tranh giành sự sủng ái của Nữ hoàng Anne, đến một ca phẫu thuật não giữa thời Victoria trong Poor Things (2023), hay thành nhà hải dương học lưu lạc giữa đại dương trong Kinds of Kindness (2024), diễn viên Emma Stone không ngừng làm mới mình.
Cô chia sẻ với Little White Lies rằng chính Lanthimos đã đẩy cô ra khỏi vùng an toàn và giúp cô trưởng thành trong sự nghiệp. Những vai diễn này cũng hé lộ một Emma Stone hoàn toàn khác và mang về cho cô tượng vàng Oscar, BAFTA và Quả cầu vàng thứ hai.
Nguồn vov.vn
“Đào, phở và piano”, “Bà già đi bụi”, “Ký ức Nam Xuân” là những bộ phim sẽ được trình chiếu, giao lưu trong đợt phim kỷ niệm 2/9 năm nay.
Tối 9/8, tại Nhà hát VOH Music One (TP.HCM), đêm nhạc "Ân tình của đá" của nhạc sĩ Trần Hải Sâm trở thành một bữa tiệc cảm xúc, đặc biệt với màn kết hợp hiếm hoi của hai diva...
Nữ diễn viên Sadia Khateeb đã trở thành ngôi sao Bollywood đầu tiên ghi hình bên trong hang Sơn Đoòng – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới - tại Quảng Trị, Việt Nam.
Những bức ảnh cận cảnh Kim Tae Hee do Getty Images ghi lại đã trở thành tâm điểm bàn luận. Ở một số góc chụp, đặc biệt dưới ánh đèn flash mạnh, khán giả nhận thấy rõ nếp nhăn...
"Bom tấn" cổ trang Hàn hút lượt xem nhờ khắc họa biến động cuộc đời Dong Yi từ lúc là cung nữ đến khi trở thành ái thiếp của vua.
Nhạc sĩ Hồng Thuận gửi gắm niềm tin thế hệ trẻ sẽ đưa đất nước phát triển, hội nhập quốc tế, trong "Xinh tươi Việt Nam".
Dàn diễn viên phim mới của đạo diễn Christopher Nolan được mô tả là “đắt giá nhất Hollywood hiện tại", gồm có: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson...
Trong số các phim Việt sẽ công chiếu vào dịp nghỉ lễ năm nay, hai bộ phim "Mưa đỏ" và "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.
Sau "Đào, Phở và Piano", đường ra rạp để có doanh thu của hầu hết các bộ phim Nhà nước đến thời điểm này vẫn chất chồng cái khó.
Nếu bạn là người theo dõi dự án phim huyền sử She-kings, thì hẳn bạn sẽ rất vui khi thấy một dự án mới của She-kings đã chính thức ra rạp với tên gọi “Đợi Gì, Mơ Đi!”.
Koyote, nhóm tam ca huyền thoại Hàn Quốc sẽ trở lại vào ngày 6/8 tới đây với đĩa đơn hoàn toàn mới “Call Me”.
Là một trong những bộ phim được xem nhiều nhất trên nền tảng trực tuyến Netflix, phim kinh dị học đường Wednesday hứa hẹn bùng nổ hơn với mùa 2 cùng dàn sao nổi tiếng.