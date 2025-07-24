Những cựu chiến binh xung kích trên trận tuyến mới

Sau những năm tháng phục vụ trong quân ngũ, trở về cuộc sống thường nhật, những người lính ấy vẫn tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xung kích trên một trận tuyến mới: Trận tuyến phát triển kinh tế. Không chỉ làm giàu cho gia đình, họ còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống, vốn, tạo việc làm thường xuyên cho con, cháu những người lính khác.

Vườn thanh long ruột đỏ trồng theo tiêu chuẩn VietGAP của ông Trần Ngọc Sơn, xã Thanh Sơn cho thu nhập cao.

Năm 1982, xuất ngũ về địa phương, cựu chiến binh (CCB) Trần Ngọc Sơn ở khu Đồng Cỏ, xã Thục Luyện (cũ), nay là xã Thanh Sơn nung nấu ý chí làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Được Nhà nước cho thuê hơn 30ha đất đồi hoang hóa, cằn cỗi, ông cùng gia đình bắt tay vào khai phá, trồng keo, chè và từng bước xây dựng mô hình kinh tế.

Nhận thấy trồng cây truyền thống cho hiệu quả kinh tế thấp, năm 2007, ông Sơn quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ông trồng thử nghiệm 200 cây hồng ngâm và dựng 200 cột trồng cây thanh long ruột đỏ - một loại cây còn xa lạ với nông dân địa phương thời bấy giờ. Vụ đầu tiên, do không có kinh nghiệm, cây phát triển chậm, quả bé và rụng nhiều khiến ông lỗ hơn 100 triệu đồng. Không nản chí, ông tìm đến Viện Nghiên cứu rau quả Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc, lựa chọn giống thanh long ruột đỏ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương.

Khi chọn được giống thanh long ruột đỏ phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, ông Sơn mua 200 cây về trồng và thành công đã đến với ông. Từ đó, mỗi năm, ông đều mở rộng diện tích trồng thanh long ruột đỏ. Ông Sơn cho biết: Năm 2021, gia đình tôi thực hiện mô hình chuyển đổi số sản xuất thanh long ruột đỏ theo hướng VietGAP, quy mô 6ha. Mỗi năm, doanh thu từ trang trại tổng hợp được 2 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 10 - 12 lao động địa phương với mức thu nhập từ 8 - 12 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ là người làm kinh tế giỏi, ông còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng nông thôn mới, ủng hộ các phong trào từ thiện, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Ông Lê Văn Việt, khu Đỉnh Đồng, xã Quảng Yên kiểm tra chất lượng cây giống .

Sở hữu hơn 2ha vườn ươm cây giống chuyên cung cấp cho các dự án trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp trong và ngoài tỉnh, mỗi năm, doanh thu từ vườn ươm của CCB Lê Văn Việt ở khu Đỉnh Đồng, xã Quảng Yên được hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho khoảng 10 lao động địa phương với mức thu nhập trên 6 triệu đồng/người/tháng.

Để có được thành quả hôm nay là cả một quá trình dài ông Việt đã miệt mài tìm tòi học hỏi. Ông Việt cho biết: Lúc đầu mới làm ươm cây giống, tôi cũng thất bại nhiều lắm. Được sự giúp đỡ của Hội CCB tỉnh, xã, tôi tham gia các lớp tập huấn để có thêm kinh nghiệm mở rộng vườn ươm. Hiện nay, ngoài ươm cây giống, tôi còn truyền đạt kinh nghiệm cho các CCB trong chi hội, tạo việc làm cho con em CCB.

Năm 1983, khi mới 27 tuổi, Trung úy Hoàng Văn Lượng, Trung đội trưởng đặc công Đoàn 381 - Bộ Tư lệnh Đặc công vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Năm 2012, ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá.

Với tinh thần yêu lao động, năm 2015, ông về quê ở xã Tân Phú quyết tâm đầu tư, xây dựng trang trại tổng hợp hơn 7.000m2. Ông Lượng cho biết: Bản chất của người lính là không ngại khó, ngại khổ. Với mô hình kinh tế tổng hợp, tôi mong muốn thay đổi tư duy làm nông nghiệp thuần túy của người dân quê tôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Trang trại tổng hợp của ông Lượng hiện trồng bưởi kết hợp chăn nuôi lợn, gà cựa, thả cá. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí mang lại tiền lãi từ 150 - 200 triệu đồng. Từ mô hình kinh tế trang trại của ông Lượng, người dân xung quanh làng, xã thấy hiệu quả, đến tham quan, học hỏi làm theo.

Ông Hoàng Văn Lượng, xã Tân Phú chăm sóc vườn cây ăn quả.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông Lượng còn vận động các hội viên CCB tăng gia sản xuất, trồng keo trên đất đồi rừng để gây quỹ chi hội CCB. Ngoài ra, gia đình ông còn gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới, ủng hộ 50 triệu đồng cho khu dân cư xây nhà văn hóa, làm đường giao thông.

Từ chiến trường trở về với cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa tiếp tục xông pha trên trận tuyến mới, trở thành gương sáng trong phát triển kinh tế. Với họ, làm kinh tế không chỉ làm giàu cho gia đình, quê hương mà còn khẳng định bản lĩnh, ý chí vươn lên, không sợ thất bại cũng không trông chờ, ỷ lại. Đây chính là những phẩm chất cao quý của người lính Cụ Hồ.

Chi Hương