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Những điểm mới về cấp giấy phép xây dựng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 217/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; trong đó, quy định rõ điều kiện cấp giấy phép xây dựng và có hiệu lực từ ngày 1/7 tới.

Những điểm mới về cấp giấy phép xây dựng

Một công trình xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Quý

Theo đó, việc cấp phép xây dựng phải tuân thủ về điều kiện để cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Xây dựng năm 2025, một số nội dung được quy định cụ thể như phù hợp mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai theo quy định tại Điều 55 nghị định này.

Nghị định quy định Ủy ban nhân dân cấp xã, phường cấp giấy phép xây dựng cho công trình cấp III, IV, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn do mình quản lý (trừ các công trình quy định tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế).

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp giấy phép xây dựng cho các công trình được đầu tư xây dựng trong phạm vi được giao quản lý. Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho các công trình trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng quy định nêu trên.

Ngoài ra, nghị định hướng dẫn xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong một số trường hợp: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi và hủy giấy phép xây dựng do mình cấp; trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng; đối với dự án có nhiều công trình và cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình có cấp cao nhất của dự án,...

Nghị định cũng quy định giấy phép xây dựng bị thu hồi trong các trường hợp giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật ...

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: giấy phép xây dựng Quy định Công trình Luật Xây dựng Quản lý hoạt động xây dựng Ban Quản lý Thu hồi Khu công nghiệp Chính phủ Công nghệ cao
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