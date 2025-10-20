Những tín hiệu mới từ thị trường bất động sản phía Nam của tỉnh

Chịu ảnh hưởng khá nặng bởi biến động hành chính và tác động thị trường chung, thị trường bất động sản (BĐS) khu vực phía Nam của tỉnh đang có dấu hiệu được “hà hơi, tiếp sức”. Dù chưa có nhiều thanh khoản, nhưng những tín hiệu mới từ những dự án mới, cùng sự quan tâm trở lại của một số nhà đầu tư là cơ sở mở ra triển vọng khả quan trong thời gian tới.

Niềm tin đầu tư “nguội lạnh” sau sáp nhập

Trước đây, nhắc đến khu vực phía Nam của tỉnh, đặc biệt là phường Hòa Bình cùng vùng phụ cận sông Đà, nhiều người cho rằng đây sẽ là “vệ tinh” phía Tây của Thủ đô. Nhưng từ sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, sự thay đổi quy hoạch, tâm lý dè chừng của nhà đầu tư và sự trùng xuống của thị trường cả nước đã khiến vùng đất này trầm lắng hơn.

Hòa Bình Aqua Garden được ghi nhận là điểm sáng đầu tư trên thị trường bất động sản phía Nam của tỉnh.

Dọc nhiều tuyến đường trong khu vực, nhiều nhà dân cùng hàng loạt lô đất liên tục được rao bán. Giá đất nền kể cả khu vực trung tâm Hòa Bình cũ chỉ dao động 15 - 30 triệu đồng/m2, thuộc nhóm thấp nhất khu vực nhưng lượng giao dịch thực gần như không đáng kể. Anh Nguyễn Văn Phúc, một môi giới BĐS có hơn 10 năm kinh nghiệm khu vực Hòa Bình chia sẻ: Giai đoạn 2019 - 2021, nhiều người mua đất ở đây vì kỳ vọng cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình hoàn thiện sẽ kéo khách Hà Nội về. Nhưng khi thị trường trầm lắng, cộng thêm thay đổi địa giới hành chính, người đầu cơ rút vốn, người mua có nhu cầu thực thì lại chờ giá giảm nữa...

Sự chững lại không chỉ đến từ yếu tố kinh tế mà còn do thiếu động lực phát triển đô thị. Trong khi phía Bắc tỉnh được đầu tư mạnh về công nghiệp - dịch vụ, thì khu vực phía Nam vẫn chủ yếu mang dáng dấp của đô thị nhỏ: Thiếu dự án tầm trung, thiếu dịch vụ thương mại, thiếu không gian sống hiện đại. “Chúng tôi không vội mua nhà hay đất, vì nhìn quanh còn ít nơi sống tốt đúng nghĩa...” - Chị Phạm Thị Thu Hằng, giáo viên đang công tác tại phường Hòa Bình cho biết - “Cái người dân cần không phải giá rẻ mà là chỗ ở có hạ tầng, môi trường và tiện ích cơ bản. Thị trường chỉ hồi phục khi người mua ở thực quay lại”.

Nhìn chung, thị trường BĐS khu trung tâm hai bờ sông Đà thuộc phường Hòa Bình vẫn đang trong giai đoạn trầm lắng. Tác động của sáp nhập đơn vị hành chính, cùng với việc suy giảm cả nhu cầu đầu cơ lẫn nhu cầu ở thực khiến lượng giao dịch thấp. Dù giá đất nền tại một số khu vực đang chào ở mức thuộc nhóm thấp của tỉnh, nhưng thanh khoản vẫn mỏng do tâm lý thận trọng và sức mua yếu.

Dòng tiền thận trọng “chọn mặt gửi vàng”

Giới đầu tư từng coi phía Nam - Hòa Bình cũ là “vùng đệm chiến lược” giữa Thủ đô Hà Nội và vùng Tây Bắc. Thế nhưng, sau giai đoạn sốt nóng, phần lớn nhà đầu tư đã lựa chọn đứng ngoài quan sát. Dòng tiền giờ không còn ồ ạt mà chuyển hướng thận trọng.

Một số khu đô thị có quy hoạch rõ ràng, như Khu đô thị Thống Nhất - Hòa Bình Aqua Garden được xem là “bước thử” của thị trường trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Không phải là dự án quá lớn, nhưng việc hoàn thiện hạ tầng, đã cấp sổ đỏ từng lô, mức giá hợp lý với khoảng 19 triệu đồng/m2 giúp tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Thời gian vừa qua, Hòa Bình Aqua Garden được quảng bá mạnh bởi có lợi thế hạ tầng kết nối đồng bộ và khoảng cách thuận tiện tới Thủ đô Hà Nội. Cùng tham gia quảng bá và tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm cho Hòa Bình Aqua Garden là Công ty cổ phần BĐS Hòa Bình cùng một số đơn vị môi giới trong và ngoài tỉnh. Đợt mở bán đầu tiên với khoảng 200 nền và nhà liền kề ít nhiều thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, đặc biệt là khách từ Hà Nội và các địa phương lân cận, nhờ mức giá hợp lý so với mặt bằng chung. Theo ông Nguyễn Bảo Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần BĐS Hòa Bình, với bất kỳ dự án BĐS nào, trước khi “xuống tiền”, nhà đầu tư cần đánh giá tổng quan và chi tiết để quyết định đúng. Các tiêu chí đáng lưu ý gồm: Quy hoạch, pháp lý, năng lực chủ đầu tư, tiến độ hạ tầng, tiện ích, kết nối giao thông, cơ cấu sản phẩm, chính sách bán hàng...

Nhìn chung, sự xuất hiện của Hòa Bình Aqua Garden góp thêm điểm sáng cho nguồn cung nhà ở tại phía Nam tỉnh. Tuy nhiên, kỳ vọng về thanh khoản bền vững vẫn phụ thuộc vào chất lượng triển khai, khả năng hoàn thiện tiện ích, cùng đà phục hồi chung của thị trường BĐS địa phương trong thời gian tới. Anh Trần Mạnh Hưng, nhà đầu tư đến từ Hà Nội chia sẻ lý do quan tâm đến khu vực này: “Tôi không kỳ vọng lợi nhuận nhanh mà coi đây là cơ hội dài hạn. So với Hòa Lạc hay Xuân Mai, giá đất ở phía Nam Phú Thọ vẫn còn ở mức thấp. Khi cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình mở rộng, thời gian về Hà Nội chỉ khoảng 1 giờ. Đó là lợi thế rõ ràng”.

Về phía các chuyên gia cho rằng, thực tế hiện nay tại thị trường BĐS Hòa Bình cũ, người mua ở thực chính là nền tảng của chu kỳ hồi phục bền vững. Một khi họ quay lại, dòng tiền đầu tư sẽ theo sau, tạo sức bật cho các dự án mới.

Nhìn theo hướng tích cực, thị trường BĐS phía Nam của tỉnh mặc dù vẫn đang ở giai đoạn “ngủ đông” nhưng sau một thời gian trầm lắng, vùng đất này đang có những tín hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, để duy trì niềm tin, chính quyền địa phương cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, công khai quy hoạch và hỗ trợ pháp lý cho các dự án đã triển khai.

Hồng Trung