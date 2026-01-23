Niềm tin son sắt với Đảng

Có lẽ, chỉ ở Việt Nam, Đảng mới được nhân dân gọi bằng cách xưng hô vừa thân thương, vừa trang trọng: “Đảng ta”. Đó không phải ngẫu nhiên, mà là kết tinh của mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa Đảng với nhân dân.

Đại diện Thanh niên tiêu biểu tham quan Trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới” tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Trần Hải

Mối quan hệ ấy được hun đúc trong đấu tranh cách mạng, được tôi luyện qua chiến tranh, gian khổ và được khẳng định bằng những thành tựu phát triển đất nước trong hòa bình. Trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp hiện nay, niềm tin của nhân dân đối với Đảng không chỉ được giữ vững, mà còn tiếp tục được củng cố và nâng cao. Đây là nền tảng căn bản tạo nên sức mạnh nội sinh của dân tộc, bảo đảm cho Việt Nam vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên vươn mình.

Củng cố niềm tin

Cội nguồn sâu xa của niềm tin bắt nguồn từ sự thống nhất biện chứng giữa ý chí lãnh đạo của Đảng với khát vọng phát triển chính đáng của Nhân dân. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Mọi đường lối, chủ trương của Đảng đều nhất quán lấy lợi ích của Nhân dân làm trung tâm, coi hạnh phúc của dân là mục tiêu tối thượng.

Trong những đột phá về tư duy phát triển thời gian gần đây, Đảng đã nhận diện đúng các điểm nghẽn chiến lược của đất nước: Coi hoàn thiện thể chế là “đột phá của đột phá”; xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực không có trần giới hạn; giáo dục-đào tạo là đột phá chiến lược về nguồn nhân lực. Những đột phá chiến lược đó đã và đang khơi thông và huy động hiệu quả nguồn lực trong dân, tạo động lực mạnh mẽ để kinh tế-xã hội.

Niềm tin của nhân dân được củng cố, tăng cường từ những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước đạt được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh kéo dài, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Hệ thống an sinh xã hội không ngừng được hoàn thiện, trở thành chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân.

Từ giảm nghèo đa chiều, bảo hiểm y tế toàn dân, xóa nhà tạm, nhà dột nát đến các chính sách chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng đã từng bước xây dựng một “lưới đỡ” an toàn, giúp người dân vững vàng trước những rủi ro và biến động của cuộc sống. Cùng với đó, dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được mở rộng và thực hành thực chất. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực, gắn chặt quyền lợi của Nhân dân với trách nhiệm tham gia quản lý và giám sát quyền lực.

Trên bình diện đối ngoại, đường lối độc lập, tự chủ, linh hoạt tiếp tục khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của Đảng trong giữ vững lợi ích quốc gia-dân tộc. Việt Nam ngày càng trở thành đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, không ngừng mở rộng không gian phát triển trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Khi chủ quyền được bảo vệ bằng bản lĩnh chính trị và trí tuệ ngoại giao, khi vị thế quốc gia không ngừng được nâng cao, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng càng được củng cố một cách sâu sắc và bền vững.

Đồng thời, niềm tin đối với Đảng ngày càng vững chắc hơn còn xuất phát từ chính bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Suốt 96 năm phát triển, Đảng ta không ngừng được xây dựng và chỉnh đốn, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trước đòi hỏi của thực tiễn, Đảng đã và đang quyết tâm xây dựng bộ máy liêm chính thông qua cải cách hành chính và chuyển đổi số. Sự chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ” đã góp phần hình thành hình ảnh một Đảng cầm quyền hiện đại, gần dân và vì dân.

Đáng chú ý, cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, tiêu cực đã trở thành điểm nhấn nổi bật trong củng cố niềm tin xã hội. Việc xử lý nghiêm minh các vụ án lớn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kể cả đối với cán bộ cấp cao, đã khẳng định bản lĩnh chính trị và quyết tâm tự chỉnh đốn của Đảng. Nhân dân nhìn thấy công lý được thực thi, kỷ cương được giữ vững, từ đó củng cố niềm tin vào một Đảng dám nhìn thẳng vào sự thật, dám tự làm trong sạch đội ngũ để xứng đáng với sứ mệnh mà nhân dân và dân tộc giao phó.

Những minh chứng sinh động

Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được thể hiện sinh động trong đời sống xã hội, trước hết qua sự đồng thuận cao đối với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng. Phong trào hiến đất làm đường, bàn giao mặt bằng cho các công trình trọng điểm cho thấy hàng triệu hộ dân sẵn sàng hy sinh lợi ích trước mắt vì lợi ích lâu dài của đất nước. Trong những thời khắc đất nước đối mặt với khó khăn, gian nguy, niềm tin ấy được thử thách và tỏa sáng. Đại dịch Covid-19 hay những đợt thiên tai khốc liệt đã chứng minh sức mạnh đoàn kết khi Đảng, Nhà nước và Nhân dân cùng chung ý chí.

Không chỉ trong gian khó, nhân dân còn tin tưởng trọn vẹn vào sự lãnh đạo của Đảng trong niềm vui chiến thắng. Sự hưởng ứng rộng khắp của Nhân dân đã làm cho các sự kiện chính trị-lịch sử trọng đại như kỷ niệm 80 năm thành lập nước (1945-2025) hay 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) trở thành ngày hội của lòng dân. Niềm tự hào về quá khứ và sự tin tưởng vào tương lai quyện hòa vào nhau, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn bảo vệ sự chính danh của chế độ trước mọi âm mưu chia rẽ.

Trong đời sống thường nhật, sự tin tưởng đã chuyển hóa thành khát vọng tự lực, tự cường và tinh thần sáng tạo. Nhân dân hăng hái tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững. Người dân và doanh nghiệp tin tưởng vào môi trường hòa bình, ổn định và thể chế pháp lý mà Đảng kiến tạo. Sự lớn mạnh của các thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế và sự thăng hoa của kinh tế tư nhân chính là kết quả của một niềm tin sắt đá, tạo động lực phát triển quốc gia.

Từ niềm tin bền vững ấy, người dân đủ bản lĩnh để bảo vệ Đảng trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Người dân hiểu rằng bảo vệ Đảng chính là bảo vệ thành quả của chính mình. Sự kiên định của quần chúng là minh chứng cho niềm tin được xây dựng trên nền tảng tri thức và trải nghiệm thực tế, không thể bị lung lay bởi bất kỳ thủ đoạn tinh vi nào. Niềm tin đạt đến chiều sâu khi Nhân dân tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giám sát quyền lực. Nhân dân không chỉ nghe Đảng nói, nhìn Đảng làm mà còn tích cực đóng góp ý kiến để Đảng hoàn thiện hơn. Việc góp ý văn kiện Đại hội, giám sát cán bộ tại nơi cư trú, phát hiện và tố giác tham nhũng, tiêu cực cho thấy Nhân dân không đứng ngoài, mà coi việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là trách nhiệm của chính mình.

Thực tiễn lịch sử và những thành tựu to lớn của đất nước hôm nay đã khẳng định một chân lý bền vững: Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng là tài sản vô giá, là nguồn lực nội sinh mạnh mẽ nhất đưa Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hạnh phúc và cường thịnh.

Theo nhandan.vn