Niềm vui sau 10 năm mòn mỏi đợi đường

Ngày 20/3, Báo Phú Thọ có bài phản ánh “Mòn mỏi đợi đường” phản ánh tình trạng tuyến đường dân sinh ngõ 1, phố Phan Lang (băng 2 đường Nguyễn Tất Thành) xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm bị “bỏ quên” dù người dân nơi đây đã nộp đủ tiền cơ sở vật chất. Đến nay, tuyến đường mới được hoàn thành, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của người dân về con đường mới sạch đẹp, an toàn.

Con đường trước và sau khi làm.

Từ một tuyến đường dân sinh huyết mạch xuống cấp nghiêm trọng, lầy lội mùa mưa, bụi bặm mùa nắng, gây khó khăn và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân, tuyến đường ngõ 1 phố Phan Lang (băng 2 đường Nguyễn Tất Thành, từ gara ô tô Lê Hiển đến nhà nghỉ An Phát) giờ đây đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Nỗi khổ của bà con, đặc biệt là học sinh và người cao tuổi, mỗi khi di chuyển trên đoạn đường đầy “ổ trâu, ổ gà” đã trở thành dĩ vãng.

Con đường dân sinh mới được hoàn thành củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền địa phương.

Tuyến đường này ra đời kể từ khi những hộ dân đầu tiên về đây sinh sống từ năm 2013. Lúc đó, các hộ dân tại đây đã nộp tiền xây dựng hạ tầng vào khu tái định cư cho UBND TP Việt Trì ( cũ) với số tiền 96.600.000 đồng/ thửa đất. Thế nhưng, 10 năm nay, hạ tầng tối thiểu của tuyến đường chưa một lần được “ngó ngàng”. Năm 2014, những lá đơn kiến nghị đầu tiên được gửi đi. Cứ mỗi lần họp dân là một lần bà con lại cùng nhau bàn bạc, động viên, củng cố thêm quyết tâm. Trong 10 năm đã có 9 lá đơn được gửi đến các cấp chính quyền, mỗi lá đơn đều thể hiện yêu cầu chính đáng của người dân về tuyến đường mới.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND TP Việt Trì (cũ), dự án nâng cấp tuyến đường đã được phê duyệt và triển khai. Ngày 11/4, Chủ tịch UBND thành phố (cũ) đã ban hành Quyết định số 1488/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án: Xây dựng cảnh quan điểm cây xanh công cộng, cải tạo hệ thống thoát nước tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Trong đó, có hạng mục xây dựng tuyến đường khu tái định cư Gò Na, phường Vân Phú (khu 7, phường Vân Phú) theo nguyện vọng của người dân.

Người dân khó giấu được niềm vui khi tuyến đường mới khang trang, sạch đẹp được hoàn thành.

Con đường mới được khởi công từ ngày 25/6 và đến 11/8 đã hoàn thành trải áp phan, mặt đường bằng phẳng, sạch đẹp. Các hộ dân không còn lo lắng về tình trạng đọng nước, trơn trượt mỗi khi mưa lớn, hay những nguy hiểm rình rập từ các ổ gà, ổ voi.

Tuyến đường dân sinh không chỉ kết nối giao thông mà đó còn góp phần củng cố thêm niềm tin của người dân vào chính quyền. Trong bức thư cảm ơn gửi cấp ủy, chính quyền và cơ quan báo chí địa phương, người dân đã khẳng định: "Đây còn là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, Nhân dân và các đơn vị xã hội, là niềm động viên để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng các phong trào xây dựng quê hương."

Thùy Trang