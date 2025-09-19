Nỗ lực vì sự hài lòng của người bệnh

“Sự hài lòng của người bệnh là thước đo chất lượng dịch vụ y tế” – phương châm ấy đã và đang trở thành kim chỉ nam hành động của toàn ngành Y tế tỉnh. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ từ cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất, phát triển kỹ thuật chuyên sâu cho đến đổi mới phong cách, tinh thần, thái độ phục vụ... các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) trong tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh người thầy thuốc tận tâm, chuyên nghiệp, hết lòng vì sức khỏe Nhân dân.

Nhằm giảm thời gian chờ đợi và nâng cao sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã thành lập và đưa vào vận hành Tổng đài miễn phí hỗ trợ người bệnh đặt lịch khám bệnh từ xa.

Là một trong những cơ sở KCB tuyến cao nhất của tỉnh, để nâng cao sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu KCB của Nhân dân... Cùng với nâng cao chất lượng chuyên môn, Ban lãnh đạo bệnh viện luôn chú trọng tuyên truyền, quán triệt về “Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế”, “12 điều y đức”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, y, bác sĩ.

Bệnh viện quan tâm duy trì diện tích khuôn viên cây cảnh và trang trí cây xanh từ hành lang cho đến các phòng làm việc, tạo môi trường thân thiện, không gian thư giãn cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên bệnh viện. Đồng thời, chú trọng bố trí, sắp xếp khoa, phòng hợp lý; nâng cao trải nghiệm của người bệnh thông qua hệ thống chỉ dẫn khoa học và các tiện ích thân thiện; thường xuyên nghiên cứu để tối ưu hóa quy trình KCB, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh; đẩy mạnh phong trào 5S (Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng) tạo nếp văn hóa làm việc khoa học, ngăn nắp...

Đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc luôn lấy người bệnh làm trung tâm để nâng cao chất lượng phục vụ.

Với sự nỗ lực không ngừng, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc ngày càng khẳng định uy tín, được người bệnh ghi nhận và đánh giá cao, thể hiện rõ nét nhất qua kết quả khảo sát tỷ lệ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hài lòng về chất lượng KCB không ngừng tăng lên. Đặc biệt, tại Cuộc thi “Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2025 do Bộ Y tế tổ chức, bệnh viện xuất sắc đạt giải Ba toàn quốc, khẳng định nỗ lực của tập thể trong việc vừa nâng cao chuyên môn vừa cải thiện môi trường, phong cách phục vụ.

Bác Vũ Ngọc Nam, xã Vĩnh Tường - bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết: “Trong suốt thời gian điều trị tại đây, tôi luôn được các y, bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt, các y, bác sĩ đều rất nhẹ nhàng, niềm nở, thường xuyên động viên và giải đáp cặn kẽ mọi câu hỏi, thắc mắc của bệnh nhân bệnh, giúp tôi cảm thấy rất yên tâm, thoải mái...”.

Với đội ngũ nhân lực vững vàng cùng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường đã phát triển và đưa vào ứng dụng nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Năm 2025, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường được phê duyệt bổ sung thêm 3.415 kỹ thuật mới, nâng tổng số danh mục kỹ thuật được thực hiện tại đơn vị lên 11.350 kỹ thuật. Đơn vị đã triển khai thường quy nhiều dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu như: Mổ lấy thai, mổ cắt tử cung, phẫu thuật nội soi viêm ruột thừa, tán sỏi tiết niệu nội soi ngược dòng, tán sỏi qua da, chạy thận nhân tạo, siêu lọc thận...

Cán bộ Tổ Công tác xã hội của Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường luôn chủ động, tích cực hỗ trợ người bệnh.

Bên cạnh các hoạt động nâng cao chất lượng chuyên môn, với phương châm “Lấy người bệnh làm trung tâm”, Trung tâm nỗ lực đổi mới tinh thần, phong cách phục vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ. Trung tâm đã thành lập Tổ Công tác xã hội thực hiện nhiệm vụ tiếp đón, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người bệnh; đồng thời phối hợp cùng đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế trong việc triển khai quy trình KCB, góp phần tạo thuận lợi và tiết kiệm thời gian cho cả người bệnh lẫn cán bộ y tế. Cùng với đó, Trung tâm đã cải tiến quy trình KCB phù hợp với điều kiện hiện có; bố trí các phòng, bộ phận bảo đảm sự liên hoàn, thuận tiện cho người bệnh. Để góp phần rút ngắn thời gian chờ khám của người bệnh và nâng cao hiệu quả quản lý thông tin, dữ liệu khám bệnh, Trung tâm đã đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số gắn với cải cách thủ tục hành chính; xây dựng triển khai bệnh án điện tử; triển khai đặt lịch khám bệnh online, gọi lấy số thứ tự tự động; quét mã QR trên căn cước công dân gắn chíp và hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID để thực hiện các thủ tục trong quy trình KCB...

Những nỗ lực nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh không chỉ góp phần nâng cao chất lượng KCB tại các cơ sở y tế mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc tận tâm, hết lòng vì sức khỏe Nhân dân. Hằng năm, 100% đơn vị y tế đều tổ chức ký cam kết thực hiện quy tắc ứng xử, triển khai phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Công tác tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế được duy trì thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ phục vụ người bênh; góp phần củng cố niềm tin, xây dựng hình ảnh đẹp về người thầy thuốc trong Nhân dân. Các cơ sở y tế cũng duy trì đường dây nóng và hòm thư góp ý để tiếp nhận và giải đáp kịp thời những thắc mắc, phản ánh, bức xúc của người bệnh. Đồng thời, tăng cường đầu tư trang thiết bị; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cải tiến quy trình và thủ tục KCB nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian chờ đợi, công sức đi lại của người bệnh...

Phát huy kết quả đạt được, ngành Y tế tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, nhân viên; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số để người dân ngày càng được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, hiện đại và thân thiện...

Mai Anh