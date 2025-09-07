Nơi ươm mầm tài năng thể thao

Những ngày đầu thu tháng 9, chúng tôi được hoà vào không khí tập luyện sôi động của thầy và trò Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tại Sân vận động tỉnh Hoà Bình (cũ). Tại đây, hàng trăm vận động viên (VĐV) trẻ ngày đêm miệt mài tập luyện, nuôi dưỡng khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Em Bùi Hiền Như đoạt Huy chương Vàng Giải Vô địch trẻ và Thiếu niên đẩy gậy Quốc gia lần thứ IV năm 2025.

Trong số ấy, cái tên Bùi Hiền Như, 17 tuổi, quê ở xã Mường Vang, vừa trở về từ Giải Vô địch trẻ và Thiếu niên đẩy gậy Quốc gia lần thứ IV năm 2025 được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk với tấm Huy chương Vàng (HCV) danh giá, đang trở thành niềm tự hào của thầy và trò.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thể thao, bố đã đạt nhiều thành tích cấp huyện và tỉnh, Như sớm được hun đúc niềm đam mê tập luyện. Từ những ngày đầu còn vụng về, cô bé đã chứng tỏ sự kiên cường, bền bỉ hiếm có ở tuổi thiếu niên.

Trước khi giành HCV, Như đã sở hữu một Huy chương Bạc (HCB) và một Huy chương Đồng (HCĐ) ở các giải trẻ, từng bước khẳng định tài năng. Chia sẻ về thành tích mới, Như xúc động nói: “Đến với trung tâm, em được các thầy cô tận tình chỉ bảo, từ kỹ thuật cơ bản đến chế độ tập luyện, dinh dưỡng. Em ước mơ sau này sẽ trở thành VĐV cấp tỉnh, tiếp nối truyền thống gia đình và mang vinh quang về cho quê hương”.

Câu chuyện của Bùi Hiền Như không chỉ là thành tích cá nhân mà còn phản ánh rõ nét môi trường đào tạo bài bản, nghiêm khắc nhưng đầy ấm áp tại trung tâm – nơi mỗi tài năng thể thao đều được chăm chút, định hướng và khích lệ phát triển.

Thầy và trò lớp Xe đạp của trung tâm hăng say luyện tập sau giải đấu.

Tại trung tâm, bên cạnh đẩy gậy, nhiều đội tuyển khác cũng đang miệt mài luyện tập. Điển hình như Đội Xe đạp dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Đại Nghĩa – người từng tham gia Ban huấn luyện Đội tuyển Xe đạp Quốc gia và hiện là HLV trưởng Đội tuyển Xe đạp tỉnh Phú Thọ. Vừa qua, đội đã đạt thành tích cao tại Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 30 năm 2025, nội dung đường trường đoạt 2 HCB, 1 HCĐ; nội dung địa hình giành 8 HCB, 3 HCĐ, góp phần khẳng định vị thế của thể thao Phú Thọ trên bản đồ thể thao cả nước.

HLV Trần Đại Nghĩa chia sẻ: Đội xe đạp thế hệ lớn từ lâu đã có nhiều thành tích ở các đấu trường quốc gia các năm, trong đó nổi bật là nội dung Xe đạp địa hình. Hiện nay, đội trẻ lớp năng khiếu có tổng số 16 VĐV kế cận cả ở Vĩnh Phúc và Hoà Bình đã hoàn thành thi đấu các giải của Liên đoàn Xe đạp- Mô tô thể thao Việt Nam.

Hiện đội đang tập trung tập rèn luyện kỹ thuật và tích luỹ thể lực. Được làm việc trong môi trường tập trung, cơ sở vật chất được quan tâm, chúng tôi có điều kiện kèm cặp, uốn nắn từng vận động viên. Thành công bước đầu chính là động lực để thầy trò tiếp tục phấn đấu, hướng tới những giải đấu lớn hơn.

Các lớp của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh luyện tập, rèn luyện thể lực chuẩn bị cho các giải đấu thời gian tới.

Trước đây, Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao tỉnh Hòa Bình đã để lại dấu ấn với nhiều lớp VĐV trưởng thành, đóng góp thành tích nổi bật tại các giải khu vực và toàn quốc. Trường không chỉ chú trọng rèn luyện kỹ năng chuyên môn mà còn phối hợp cùng các trường văn hóa để bảo đảm học tập cho các VĐV, tạo sự phát triển toàn diện. VĐV được chăm sóc dinh dưỡng, y tế, sinh hoạt theo chế độ nghiêm ngặt, đồng thời tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục đạo đức, bồi đắp ý chí và nhân cách.

Sự ra đời của Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ theo Quyết định số 678 ngày 20/8/2025 của UBND tỉnh đã mở ra bước ngoặt lớn tiếp nối và phát triển trong giai đoạn mới. Không chỉ nâng tầm quy mô tổ chức, trung tâm còn thống nhất cơ chế quản lý, tập trung nguồn lực, khắc phục tình trạng manh mún trước đây, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên tài năng.

Từ những nỗ lực đó, các môn thể thao thế mạnh của tỉnh tiếp tục phát triển, mang lại thành tích ấn tượng. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã cử nhiều VĐV tham gia các giải Quốc gia và giành tổng số 14 HCV, 29 HCB và 48 HCĐ.

Phó Giám đốc trung tâm Nguyễn Nghĩa Hưng cho biết: Sau khi thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị từ Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ (cũ), Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh hiện đào tạo 20 môn thể thao dựa trên thế mạnh từng vùng miền. Riêng khu vực Hòa Bình hiện có 5 môn trọng điểm: Xe đạp, kéo co, đẩy gậy, cử tạ, boxing. Mục tiêu của chúng tôi là phát hiện, bồi dưỡng lớp VĐV kế cận, xây dựng nguồn lực bền vững cho thể thao tỉnh và quốc gia.

Với sự quan tâm của tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng nỗ lực của đội ngũ HLV, VĐV, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục là “cái nôi” ươm mầm những tài năng, viết tiếp những trang thành tích cho thể thao quê hương.

Hương Lan