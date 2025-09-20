Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được các cấp hội nông dân (HND) trong tỉnh tích cực triển khai, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát huy lợi thế của địa phương.

Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch phát động thi đua tới các cấp hội, 100% xã, phường, thị trấn phát động phong trào và vận động hội viên nông dân đăng ký. Kết quả hàng năm đã có trên 126.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, chuồng trại, máy nông nghiệp phục vụ sản xuất và xuất hiện ngày càng nhiều hộ gia đình hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong số đó có 373.651 lượt hộ với thu nhập dưới 500 triệu đồng/năm; 21.139 lượt hộ có thu nhập từ 500 đến dưới 1 tỷ đồng/năm; 3.143 lượt hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm; có 962 lượt hội viên nông dân tiêu biểu.

Ông Lê Mạnh Cường, chủ mô hình trang trại tổng hợp (nuôi lợn, trồng bưởi) xã Tu Vũ là cái tên quen thuộc về điển hình kinh tế trong nhiều năm qua. Trang trại tổng hợp của ông có thu nhập sau khi trừ chi phí đạt 3,8 tỷ đồng/năm, bình quân 79,1 triệu đồng/người/tháng. Trang trại thường xuyên tạo việc làm ổn định cho 40 lao động với mức lương 8–10 triệu đồng/người/tháng.

Gia đình anh Nguyễn Văn Sơn, xã Hội Thịnh với mô hình trồng Dưa lê trong nhà lưới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Dương Chung

Nhằm giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, Hội Nông dân các cấp hỗ trợ hội viên vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân với số tiền trên 191 tỷ đồng, đang cho vay 544 dự án với trên 4.000 hộ vay phát triển kinh tế, mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Thông qua nguồn vốn đã giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ, tăng thu nhập, có thêm nguồn lực, tạo điều kiện để đầu tư phát triển kinh tế hộ, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Các cấp Hội tín chấp nguồn ủy thác các Ngân hàng thông qua 2.300 tổ vay vốn, trên 89.000 hộ vay vốn, với tổng mức dư nợ trên 5.000 tỷ đồng. Nhiều nông dân đã trở thành chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các hộ có thu nhập cao, thu hút hàng nghìn lao động có việc làm thường xuyên, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo và vươn lên làm giàu, tạo việc làm tăng thu nhập cho những hội viên nghèo để vươn lên thoát nghèo.

Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”. Hội Nông dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 202/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”; Ký chương trình phối hợp với Liên minh hợp tác xã. Quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan đã có nhiều hình thức tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia củng cố hợp tác xã hiện có, hình thành các tổ liên kết, liên doanh, tổ hợp tác và thành lập hợp tác xã mới theo Luật Hợp tác xã. Mô hình kinh tế tập thể HTX, tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp được tăng về số lượng và chất lượng, có nhiều hợp tác xã hoạt động hiệu quả, có hợp đồng liên kết và tiêu thụ sản phẩm...

Mô hình nuôi ốc nhồi của gia đình anh Nguyễn Anh Tuấn, xã Bình Phú hàng năm cho lãi cho thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho gia đình

Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức 18 lớp tập huấn chuyển đổi số, hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử cho 10.986 hộ hội viên nông dân. Hỗ trợ nông dân về thông tin thị trường, hướng dẫn xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học, công nghệ mới theo chuỗi giá trị đạt tiêu chuẩn chất lượng Vietgap, định hướng từ sản xuất hộ sang sản xuất theo chuỗi giá trị, mở rộng liên kết. Từ sản xuất chú trọng năng suất chuyển hướng sang chú trọng giá trị gia tăng; đồng thời tăng cường áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm tại 32 cửa hàng nông sản an toàn. Tiếp tục vận động nông dân tích cực tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến năm 2024 đã có trên 318 sản phẩm đạt OCOP từ 3 đến 4 sao.

Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục tổ chức đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với thực hiện các nội dung về chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội. Tăng cường hoạt động hỗ trợ nông dân cả về phương thức sản xuất và định hướng ngành nghề; hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất thông qua việc hướng dẫn xây dựng các mô hình tổ hợp tác, HTX để sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị. Hoạt động hội hướng mạnh hơn nữa về cơ sở, gắn bó sâu sát, nắm chắc tình hình tâm tư và nguyện vọng của hội viên, nông dân, nhất là nông dân ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó giúp hội viên chủ động, tự tin hơn trong lao động, sản xuất, nhân rộng các điển hình, tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thu Hà