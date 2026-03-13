Nông dân Thu Cúc thi đua sản xuất, vươn lên thoát nghèo

Phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế trong hội viên nông dân xã Thu Cúc những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng hành của tổ chức Hội Nông dân, người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Đối với xã vùng cao Thu Cúc, nông nghiệp vẫn được xác định là lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn từng bước chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị, tăng cường liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hướng tới sản xuất bền vững. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc.

Xã Thu Cúc hiện có 17 chi hội nông dân với 1.349 hội viên trong khoảng 1.800 hộ tham gia sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ tập hợp hội viên đạt gần 75%. Đây là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nông dân xã Thu Cúc chuyển đổi diện tích vườn đồi kém hiệu quả sang trồng cam Canh, mang lại thu nhập ổn định.

Một trong những phong trào được triển khai hiệu quả là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong trào tạo động lực để hội viên đổi mới tư duy sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Nhiều hộ đã đầu tư phát triển mô hình kinh tế trang trại, trồng cây ăn quả, chăn nuôi tập trung, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Giai đoạn 2023-2025, Hội Nông dân xã đã phối hợp tổ chức 250 buổi tuyên truyền thu hút hơn 12.500 lượt cán bộ, hội viên tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ sản xuất cho nông dân.

Từ đó, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã được hình thành và nhân rộng. Tiêu biểu là mô hình trồng cam tại khu Ngả Hai mang lại hiệu quả rõ nét cho người dân. Cuối năm 2025, Hội Nông dân xã đã thành lập tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng cam Canh tại khu Ngả Hai nhằm liên kết các hộ trồng cam, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, khu có 5 hộ trồng cam với tổng diện tích khoảng 23,5ha. Riêng năm 2025, sản lượng cam đạt khoảng 450 tấn, tổng doanh thu hơn 6 tỷ đồng, trừ chi phí thu lãi khoảng 3 tỷ đồng.

Đồng chí Hà Văn Đoan - Bí thư Chi bộ khu Ngả Hai, thành viên tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng cam Canh chia sẻ: “Khu hiện có 156 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu. Nhờ phát triển các mô hình kinh tế, đặc biệt là trồng cam, đời sống người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Khu hiện còn 46 hộ nghèo, 12 hộ cận nghèo, giảm nhiều so với những năm trước”.

Mô hình trồng cam đã mở ra hướng đi mới cho nhiều hộ nông dân vươn lên khá giả. Điển hình như hộ ông Đào Văn Hảo mạnh dạn đầu tư trồng 10ha cam Canh và cam Vinh lòng vàng, trừ chi phí mỗi năm thu lãi hơn 2 tỷ đồng. Hay như hộ anh Phùng Văn Trúc, mỗi vụ thu hoạch khoảng 7 tấn cam, mang lại lợi nhuận hơn 100 triệu đồng. Thu nhập từ cây cam giúp gia đình ổn định cuộc sống và có điều kiện mở rộng sản xuất.

Hội Nông dân xã ra mắt tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng cam Canh nhằm khuyến khích hội viên hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Không chỉ phát triển kinh tế hộ, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi còn góp phần củng cố tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Nhiều hộ khá giả sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ giống cây, ngày công lao động cho các hộ khó khăn, cùng nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Hội chủ động phối hợp với HTX trên địa bàn xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước tạo không gian hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị. Đồng thời, tư vấn hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu các sản phẩm OCOP, nâng cao sức cạnh tranh, giá trị nông sản hướng tới xây dựng các mô hình nông nghiệp xanh, hữu cơ, nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm như mô hình trồng nho Hạ Đen, nho sữa, cam, quýt đều áp dụng kỹ thuật cao. Riêng sản phẩm rượu ngô Mường Cúc đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Cùng với phát triển sản xuất, hội viên nông dân trong xã còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Người dân hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa kênh mương nội đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư. Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn xã được cứng hóa đạt trên 80%, 17/17 khu dân cư có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2025 là 1,56%, đạt 124% kế hoạch năm.

Đồng chí Hà Xuân Hồng - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển các mô hình kinh tế tập thể, tổ hội nghề nghiệp; hỗ trợ nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, xây dựng nền nông nghiệp bền vững.

Hồng Nhung