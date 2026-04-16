Nông dân xã Toàn Thắng thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân xã Toàn Thắng hiện có 22 chi hội với 2.879 hội viên. Những năm qua, các phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần nâng cao thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nông dân xã Toàn Thắng ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất.

Đồng chí Bùi Văn Bự - Chủ tịch Hội Nông dân xã Toàn Thắng cho biết: Trong những năm qua, Hội đẩy mạnh các phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nhà sạch - vườn đẹp - môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh” gắn với xây dựng nông thôn mới. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao như: mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại tổng hợp; trồng cây ăn quả tập trung; nuôi trồng thủy sản; sản xuất nông nghiệp hữu cơ; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị... Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu mạnh dạn đầu tư vốn, áp dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ. Không ít hội viên từ chỗ thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm, nay đã trở thành chủ trang trại, chủ cơ sở sản xuất, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững".

Tận dụng diện tích mặt nước, nông dân xã Toàn Thắng mở rộng nuôi trồng thuỷ sản, nâng cao thu nhập.

Cùng với đó, Hội Nông dân xã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn, hỗ trợ hội viên, nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học phù hợp với điều kiện địa phương.

Hiện nay, Hội đã hỗ trợ hội viên tư vấn, xây dựng và phát triển thương hiệu cho 4 sản phẩm nông nghiệp chủ lực; duy trì 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

Bên cạnh đó, Hội phối hợp hướng dẫn hội viên tham gia mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, xây dựng, nhân rộng các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với phát triển du lịch nông thôn và trải nghiệm nông nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

Hội cũng lựa chọn xây dựng một số mô hình điểm để nhân rộng, lồng ghép tuyên truyền chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo trong nông nghiệp nhằm tạo chuyển biến tích cực trong tư duy và phương thức sản xuất của hội viên, nông dân. Toàn xã đã có 1.112 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Nhằm thúc đẩy, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, Hội Nông dân xã Toàn Thắng đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 2.100 lượt hội viên; tổ chức lớp dạy nghề ngắn hạn cho trên 325 hội viên. Duy trì sản xuất giống lúa nông hộ tại các xóm với tổng diện tích trên 5.600m2; mỗi năm hỗ trợ lúa giống cho khoảng 350 hộ gia đình hội viên. Tổ chức cung ứng theo hình thức trả chậm cho hội viên trên 320 tấn phân bón các loại/năm, trị giá hàng trăm triệu đồng. Nhận ủy thác vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay với tổng dư nợ bình quân mỗi năm 44 tỷ đồng với 665 hộ được vay. Từ đó, góp phần cùng toàn xã nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 45 triệu đồng.

Không chỉ phát triển kinh tế, hội viên nông dân còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Toàn xã đã bê tông hóa 17 km đường giao thông liên thôn với tổng kinh phí 10,5 tỷ đồng, trong đó hội viên đóng góp tiền, vật liệu, ngày công, đất đai và vật tư trị giá gần 4,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội còn vận động hội viên ủng hộ xây dựng Quỹ “Mái ấm nông dân” giúp hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Giai đoạn 2023 - 2025, đã hỗ trợ xây dựng 3 nhà cho hội viên khó khăn, mỗi nhà trị giá 20 triệu đồng. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cũng được duy trì, đến nay có 83% hộ hội viên đạt gia đình văn hóa, 67% làng được công nhận danh hiệu làng văn hóa.

Những kết quả trên cho thấy các phong trào thi đua của Hội Nông dân xã Toàn Thắng đi vào thực chất, góp phần nâng cao đời sống người dân và xây dựng nông thôn ngày càng khởi sắc.

Dương Liễu