Nông nghiệp hướng tới giá trị cao

Vượt qua những thách thức khắc nghiệt của thiên tai và dịch bệnh, nông nghiệp tỉnh Phú Thọ (mới) đang chuyển mình đầy ngoạn mục. Bằng việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tái cơ cấu sản xuất theo hướng bền vững và khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, nâng cao đời sống người dân và tạo dựng nền tảng vững chắc cho an ninh lương thực.

9 tháng, ngành Nông nghiệp tỉnh Phú Thọ đối mặt với nhiều khó khăn thiên tai, mưa lũ, dịch bệnh. Liên tiếp các cơn bão đổ bộ, cùng với diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi đã gây ra những thiệt hại không nhỏ. Tuy nhiên, trong khó khăn, bản lĩnh và sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cấp, các ngành đã được thể hiện rõ nét. Ngành Nông nghiệp không chỉ đứng vững mà còn đạt được mức tăng trưởng ấn tượng 3,3%, tiếp tục khẳng định vai trò là “trụ đỡ” vững chắc của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh sau hợp nhất.

Thay vì bị động khắc phục hậu quả, tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp căn cơ. Công tác dự báo, cảnh báo thiên tai được nâng cao. Các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả được nhân rộng, giúp nông dân thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, giảm thiểu thiệt hại.

Kết quả, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tăng 0,6%, sản lượng lương thực có hạt tăng 3,2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, năng suất và sản lượng các cây trồng chủ lực như lúa, ngô, chè, cây ăn quả đều tăng, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực và cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

Xã Cao Phong xây dựng vùng cam hàng hóa đem lại thu nhập khá cho người dân

Điểm nhấn nổi bật nhất trong sự chuyển mình của nông nghiệp tỉnh Phú Thọ chính là sự thay đổi trong tư duy sản xuất, từ chạy theo số lượng sang tập trung vào chất lượng và giá trị gia tăng. Tỉnh đang quyết liệt định hướng nông dân chuyển sang sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, bền vững như VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ. Các sản phẩm chủ lực của tỉnh như bưởi Đoan Hùng, chè xanh, cam Hòa Bình, nhãn Sơn Thủy... có thể tự tin vươn ra các thị trường khó tính trong nước và quốc tế. Hàng trăm sản phẩm OCOP đã được công nhận, trở thành niềm tự hào của người dân địa phương.

Xã Sơn Lương có tiềm năng phát triển giống lúa nếp Gà gáy Mỹ Lung

Trong lĩnh vực chăn nuôi, các mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát dần được thay thế bằng các trang trại quy mô lớn, tập trung, áp dụng quy trình an toàn sinh học và chăn nuôi hữu cơ. Điều này không chỉ giúp kiểm soát dịch bệnh tốt hơn mà còn tạo ra các sản phẩm thịt, trứng, sữa sạch, an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Sản lượng thịt hơi các loại tăng 4,23%, trứng và sữa bò tươi cũng tăng nhẹ, cho thấy sự phục hồi và phát triển ổn định của ngành chăn nuôi.

Lĩnh vực thủy sản cũng không nằm ngoài xu thế chung, với sản lượng tăng 5,7% so với cùng kỳ. Các mô hình nuôi trồng thâm canh, ứng dụng công nghệ cao đang được nhân rộng, đặc biệt là nuôi cá lồng trên các hồ thủy điện lớn như Hòa Bình, mở ra một hướng đi giàu tiềm năng.

Tỉnh đã dành sự quan tâm đặc biệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều chương trình, đề án thiết thực. 90 nhiệm vụ khoa học công nghệ được triển khai đã tạo ra mối liên kết “4 nhà” (Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà nông - Doanh nghiệp) ngày càng chặt chẽ. Hàng loạt quy trình công nghệ mới, giống cây trồng, vật nuôi năng suất, chất lượng cao đã được chuyển giao, ứng dụng rộng rãi.

Các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, từ hệ thống tưới tiêu thông minh, nhà màng, nhà lưới đến việc sử dụng chế phẩm sinh học (EM) trong xử lý môi trường, đã và đang làm thay đổi bộ mặt nông nghiệp, nông thôn. Các trung tâm nuôi cấy mô tế bào, trung tâm bảo tồn nguồn gen hoạt động hiệu quả, cung cấp hàng chục ngàn cây giống sạch bệnh, chất lượng cao cho người dân. Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến (VPTEX) đã trở thành một kênh thông tin quan trọng, giúp nông dân và doanh nghiệp tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất.

Với lợi thế về diện tích đồi rừng, Phú Thọ xác định phát triển lâm nghiệp bền vững là một trong những trụ cột chính. Công tác trồng rừng không chỉ vượt kế hoạch (đạt 118% kế hoạch năm) mà còn có sự chuyển biến về chất. Tỉnh tập trung phát triển các mô hình trồng rừng cây gỗ lớn, có giá trị kinh tế cao, gắn với việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC), góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm gỗ, tăng thu nhập cho người trồng rừng mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Rừng không chỉ là “lá phổi xanh” mà còn là nguồn sinh kế bền vững, là nền tảng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng.

Nhìn chung, bức tranh nông, lâm nghiệp của tỉnh Phú Thọ sau 9 tháng mang đầy sức sống và hy vọng. Từ trong thách thức, ngành Nông nghiệp đã tìm ra hướng đi mới, bền vững và hiệu quả hơn. Bằng việc kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa chính sách và khoa học công nghệ, Phú Thọ đang viết nên câu chuyện thành công về một nền nông nghiệp xanh, sạch, trách nhiệm, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện và bền vững của vùng Đất Tổ.

Lê Chung