Nông sản Việt vươn tầm quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng sâu rộng, việc khẳng định vị thế nông sản Việt không chỉ là mục tiêu kinh tế mà còn là thước đo chính xác về năng lực đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp trong nước. Từ những nguyên liệu thiên nhiên trù phú, qua bàn tay và trí tuệ Việt, nhiều sản phẩm đã không ngừng vượt qua giới hạn truyền thống để mạnh mẽ vươn ra thị trường quốc tế.

Công ty TNHH Thảo dược Tam Đảo kiên định với tiêu chí Sản xuất xanh, sạch, hữu cơ và kinh tế tuần hoàn

Đông trùng hạ thảo Tam Đảo: Đột phá công nghệ - nâng tầm dược liệu Việt

Công ty TNHH Thảo dược Tam Đảo tỉnh Phú Thọ đã tạo nên một bước ngoặt đáng chú ý trong ngành dược liệu. Xuất phát từ niềm đam mê nghiên cứu và khát vọng mang đến nguồn dược liệu chất lượng cao, đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ của công ty đã thành công trong việc nuôi trồng Đông trùng hạ thảo bằng phương pháp cấy nấm vào nhộng tằm.

Đây được xem là một hướng đi đột phá, giúp sản phẩm có đầy đủ các thành phần quý giá, tương đương với Đông trùng hạ thảo tự nhiên ở Tây Tạng. Bằng việc chú trọng đầu tư nhà xưởng, công nghệ hiện đại và đa dạng hóa sản phẩm, thương hiệu Đông trùng hạ thảo Tam Đảo đã trở thành một trong những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của khu vực, đạt chuẩn quốc tế ISO 22000.

Công ty TNHH Thảo dược Tam Đảo đã thành công trong việc nuôi trồng Đông trùng hạ thảo bằng phương pháp cấy nấm vào nhộng tằm

Bí quyết thành công được ông Hà Văn Khánh, Giám đốc Công ty TNHH Thảo dược Tam Đảo nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn kiên định với tiêu chí Sản xuất xanh, sạch, hữu cơ và kinh tế tuần hoàn. Chúng tôi xác định, chọn giống là tiền đề, nhưng môi trường công nghệ là yếu tố quyết định để đạt được chất lượng cao nhất".

Không chỉ dừng lại ở sản xuất, công ty còn đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, liên kết với các đối tác lớn như công ty dược, công ty yến ở Khánh Hòa, và các công ty nhân sâm ở Hàn Quốc nhằm tạo ra các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đa dạng, có chất lượng cao.

6 năm liên tiếp, Công ty TNHH Thảo dược Tam Đảo nhận Cúp vàng, Huy chương Vàng vì sức khỏe cộng đồng (2017 - 2023).

Đặc biệt, đáp ứng nhu cầu quà tặng dịp Tết, công ty đã thiết kế những set quà tặng cao cấp, sang trọng, mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Dự kiến, sản lượng tiêu thụ sản phẩm chế biến từ Đông trùng hạ thảo dịp Tết năm nay sẽ tăng từ 10-15% so với năm ngoái, minh chứng cho sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Với những thành tựu nổi bật, Công ty TNHH Thảo dược Tam Đảo đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu như 6 năm liên tiếp nhận Cúp vàng, Huy chương Vàng vì sức khỏe cộng đồng (2017 - 2023).

Honeco: Nâng tầm mật ong Việt bằng công nghệ cao

Cũng từ nguồn nguyên liệu thiên nhiên quý giá, Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo (Honeco) đã khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ để nâng tầm giá trị mật ong Việt.

Không dừng lại ở mật ong nguyên chất, Honeco đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều dòng sản phẩm kết hợp độc đáo với thảo dược và hoa quả, tạo ra những sản phẩm vừa giàu dinh dưỡng, vừa mang tính ứng dụng cao. Những sản phẩm như Tacumin, Mật ong chanh leo, Mật ong quất gừng sả không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn giúp thương hiệu này đạt được hàng loạt chứng nhận uy tín như OCOP, Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, Giải bạc Chất lượng quốc gia...

Từ những nguồn nguyên liệu thiên nhiên, Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ để nâng tầm giá trị mật ong Việt

Những nỗ lực này đã giúp HONECO dần nâng cao chất lượng sản phẩm, chinh phục được nhiều thị trường khó tính như Mỹ, EU, Trung Đông.

Bà Lê Thị Nga, Giám đốc Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo, chia sẻ về tầm nhìn tương lai: “Honeco không muốn dừng lại ở đó mà muốn tạo ra những sản phẩm cao cấp hơn từ các sản phẩm mật ong và thảo dược đã có của Việt Nam, hướng tới phân khúc thị trường khó tính hơn”.

Việc chinh phục thị trường Singapore là một cơ hội vàng giúp HONECO tiếp tục tăng trưởng mà còn góp phần định hình lại ngành sản xuất mật ong nước ta

Gần đây nhất, sản phẩm của HONECO đã có mặt trên các kệ hàng của chuỗi siêu thị Hao Mart (Singapore). Với 4 sản phẩm chủ lực (Tacumin, Mật ong Curcumin, Mật ong quất, Mật ong chanh leo) được người tiêu dùng đảo quốc sư tử “phải lòng” về chất lượng và hương vị. Việc chinh phục thị trường Singapore khá khó tính này là một cơ hội vàng, không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng mà còn tiên phong góp phần định hình lại ngành sản xuất mật ong nước ta, hướng tới quy mô lớn, tiêu chuẩn cao và chuyên nghiệp hơn.

HONECO đã kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế FSSC 22000

Nhận thức được công nghệ là then chốt, HONECO đã kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế FSSC 22000, đồng thời kết hợp mật ong cùng các thảo dược quý, khoác lên sản phẩm “tấm áo mới” hiện đại, mang lại giá trị gia tăng cao.

Từ những sản phẩm được nghiên cứu, chế biến bài bản, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, các doanh nghiệp Việt như Công ty TNHH Thảo dược Tam Đảo và Honeco đang từng bước khẳng định vị thế vững chắc của nông sản Việt Nam trên bản đồ kinh tế quốc tế. Mỗi sản phẩm không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn là niềm tự hào về trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần sáng tạo của người Việt trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Ngọc Thắng