Nữ Bí thư chi đoàn năng động, làm kinh tế giỏi

Không chỉ năng nổ trong các hoạt động, phong trào đoàn của khu dân cư, chị Nguyễn Ngọc Minh, Bí thư chi đoàn khu 13 Lam Sơn, xã Vạn Xuân còn tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình. Nhờ năng nổ, nhiệt tình, chị được đảng viên và nhân dân tín nhiệm bầu làm Chi uỷ chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư. Chị là tấm gương sáng trong phong trào thi đua của khu, xã.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nổi danh với đặc sản gà đồi Lam Sơn, chị Nguyễn Ngọc Minh sớm nuôi ước mơ làm giàu ngay tại quê hương. Khi mới lập gia đình, nhà chị thuộc đối tượng hộ cận nghèo. Làm gì để thoát nghèo luôn là câu hỏi trong đầu chị. Vợ chồng chị bàn bạc chuyển ra mảnh đất 1ha thuê 50 của gia đình khởi nghiệp.

“Năm 2016, vợ chồng tôi được vay vốn hộ cận nghèo cộng thêm với vay mượn anh em mỗi người một ít, mua 1.000 con gà giống mía ở Sơn Tây về nuôi” – Chị Minh tâm sự. Từ 1 chuồng với 1.000 con gà ban đầu, đến nay, gia đình chị đã mở rộng lên 6 chuồng nuôi với quy mô 12.000 con gà.

Chị Minh cho biết thêm: “Mỗi năm, gia trại nhà chị xuất bán ra thị trường khoảng 24 tấn gà mía Sơn Tây, cung cấp cho các thương lái và nhà hàng trong, ngoài tỉnh. Không chỉ nuôi gà, chị còn phát triển mô hình nuôi lợn, thả cá, tạo chuỗi liên kết trong chăn nuôi để nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, doanh thu mỗi năm của gia đình đạt khoảng 2 tỷ đồng, trừ chi phí mỗi năm thu lãi khoảng 700 triệu đồng”.

Mỗi ngày, chị Minh cho gà ăn 2 lần vào sáng và tối.

Từ hộ cận nghèo, sau một năm nuôi gà, gia đình chị Minh đã thoát nghèo. Chị Minh cho biết: Tôi mua gà mía bóc trứng từ Sơn Tây về nuôi được 4,5 tháng thì xuất bán. Năm đầu mới nuôi, chưa có kinh nghiệm nên gà bị chết nhiều, nên tôi phải tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ các trại gà khác về áp dụng tại gia đình mình.

Hiện tại, tôi đã đầu tư hệ thống uống nước tự động, trồng sắn để gà vừa có thức ăn vừa có chỗ trú nắng, tiêm phòng đầy đủ nên về cơ bản gà không bị bệnh, tỷ lệ chết thấp. Gà nhà tôi được các thương lái, nhà hàng đến tận nơi bắt, gia đình không phải lo đầu ra.

Từ thành quả lao động, chị Minh đã xây dựng được ngôi nhà khang trang trị giá hơn 1 tỷ đồng, ổn định cuộc sống và nuôi dạy con cái trưởng thành. Ngoài ra, chị còn sẵn sàng hỗ trợ các đoàn viên thanh niên trong xã kinh nghiệm chăn nuôi, hỗ trợ con giống.

Ngoài nuôi gà mía, chị Minh còn nuôi gà Đông Tảo theo đơn đặt hàng của khách quen.

Không chỉ giỏi làm kinh tế, chị Nguyễn Ngọc Minh còn là một cán bộ đoàn, cán bộ mặt trận gương mẫu. Trên cương vị Bí thư chi đoàn, Ủy viên BCH Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu 13, chị luôn nhiệt tình tham gia, vận động đoàn viên, thanh niên, đảng viên và bà con nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư.

8 năm đảm nhận chức danh “thủ lĩnh” đoàn khu 13, chị Minh cùng tập thể chi đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, gây quỹ giúp đỡ gia đình khó khăn, động viên thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè.

Với sức trẻ, sự nhiệt huyết với các hoạt động của khu, chị Minh cùng chi bộ, các đoàn thể vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; hiến đất làm đường, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Bản thân chị cũng là một hạt nhân trong phong trào văn nghệ, thể thao ở khu dân cư. Với uy tín và tinh thần trách nhiệm, chị đã trở thành “cầu nối” giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, góp phần tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong cộng đồng.

Nuôi lợn rừng cũng đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình chị Minh.

Bí thư Đoàn xã Vạn Xuân Phan Thị Kim Hoa nhận xét: “Chị Nguyễn Ngọc Minh là một trong những cán bộ đoàn tiêu biểu, vừa năng động phát triển kinh tế, vừa nhiệt huyết với công tác xã hội. Mô hình chăn nuôi của chị không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho gia đình mà còn truyền cảm hứng, khuyến khích nhiều đoàn viên, thanh niên khác mạnh dạn khởi nghiệp. Ở bất cứ phong trào nào của địa phương, chị Minh cũng là người tiên phong, trách nhiệm, được bà con tin tưởng”.

Từ chăn nuôi, gia đình chị Minh đang hoàn thiện ngôi nhà mới.

Bí thư chi đoàn Nguyễn Ngọc Minh không chỉ là minh chứng cho sự dám nghĩ, dám làm của thanh niên nông thôn mà còn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ tại xã Lam Sơn khởi nghiệp từ mô hình kinh tế nông nghiệp.

Với những nỗ lực không ngừng, chị Minh nhiều lần được UBND xã, huyện và các tổ chức đoàn thể khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Chị chia sẻ: “Tôi luôn tâm niệm, muốn dân tin, đoàn kết thì bản thân trước hết phải gương mẫu trong lao động, tích cực trong phong trào. Có như vậy mới cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Lê Thương