Nữ cán bộ Đoàn điển hình học tập và làm theo Bác

Tháng 5 vừa qua, chị Nguyễn Thị Mai Linh – Bí thư Đoàn phường Thái Bình (nay là Bí thư Đoàn phường Thống Nhất) là 1 trong 444 thanh niên tiêu biểu Toàn quốc được Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh biểu dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VIII, năm 2025. Nữ Bí thư Đoàn cơ sở luôn cho rằng “Học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất, giản dị nhất”. Đó là kim chỉ nam để bản thân luôn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Chị Nguyễn Thị Mai Linh - Bí thư Đoàn phường Thống Nhất được biểu dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025

Thủ lĩnh nhiệt huyết với công tác Đoàn

Trách nhiệm, nhiệt huyết và tận tụy với công việc, đó là những điều thường thấy ở Bí thư đoàn phường Thống Nhất Nguyễn Thị Mai Linh. Nhiệm kỳ 2019-2024, chị Linh đã cùng Ban Chấp hành Đoàn phường xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng trên cơ sở bám sát nghị quyết, chương trình của đoàn cấp trên và Đảng ủy phường phù hợp tình hình địa phương.

Để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả, chị Mai Linh và tập thể Ban chấp hành Đoàn phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các cơ sở đoàn và đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đăng ký các nội dung làm theo Bác ở tập thể cũng như từng cá nhân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, cách làm sáng tạo, bắt nhịp với xu thế hiện đại, phù hợp với giới trẻ.

Quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên tại địa phương, cũng như đề ra những phong trào, hoạt động mang tính thiết thực với tình hình địa phương và lan tỏa trong cộng đồng. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chị Mai Linh cho biết: Với cương vị là Bí thư Đoàn cơ sở, tôi luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu trong công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Theo đó đã chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Triển khai đa dạng, đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn là người bạn tin cậy, chỗ dựa tinh thần cho đoàn viên, thanh niên. Từ đó nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn trong xã hội, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.

Bí thư Đoàn phường Thống Nhất Nguyễn Thị Mai Linh tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn - đáp nghĩa”

Từ năm 2019 đến nay, chị Mai Linh và Ban chấp hành Đoàn phường đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp tổ chức trên 300 buổi sinh hoạt, nghiên cứu học tập về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho trên 1.500 lượt ĐVTN tham gia. Triển khai, thực hiện tốt 3 phong trào hành động cách mạng đó là : “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “ Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “ Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.

Lan tỏa những giá trị tích cực cộng đồng

Thực hiện lời dạy của bác “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Ban Thường vụ Đoàn phường đã triển khai nhiều phong trào thi đua sôi nổi làm theo lời Bác và được các cơ sở đoàn thực hiện có hiệu quả. Bản thân chị Mai Linh cũng phát huy vai trò là người đứng đầu, tích cực đổi mới sáng tạo nhằm triển khai thực hiện nhiều hoạt động đảm bảo an sinh xã hội hướng về cộng đồng. Theo đó, các chương trình: Chiến dịch tình nguyện hè, Tiếp sức mùa thi, chương trình Tình nguyện mùa Đông – Xuân tình nguyện, Chủ nhật xanh... được duy trì triển khai thu hút sự tham gia của ĐVTN. Đồng thời phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế - xã hội chăm lo gia đình chính sách, hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư.

Giai đoạn 2019-2024, Đoàn phường đã huy động nguồn lực trên trên 160 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn. Xây dựng 17 công trình thanh niên với tổng trị giá gần 180 triệu đồng và 250 ngày công lao động. Thành lập và duy trì hoạt động “Tủ hàng 0 đồng” với trên 5.000 bộ quần áo các loại, 400 đôi dép mới, 300 cuốn sách, 100kg phế liệu, phát 2.000 khẩu trang, 200 chai thuỷ tinh đựng nước... cho người dân khó khăn trên địa bàn.

Đoàn phường Thống Nhất Tích cực tham gia các hoạt động tặng quà, chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn

Ban chấp hành Đoàn phường đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ra mắt các mô hình “Vườn sạch, nhà đẹp, ngõ sáng xanh”, huy động các lực lượng tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể như trồng cây xanh, thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh tại khu dân cư... Đoàn phường đã huy động lực lượng ĐVTN hỗ trợ cài đặt định danh điện tử, tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ thanh toán qua App không dùng tiền mặt cho trên 4.000 lượt người.

Thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Đoàn phường thường xuyên truyền rộng rãi trong thanh niên về ý thức rèn luyện thể dục, thể thao. Phong trào Hưởng ứng Ngày chạy Olimpic, “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày” tiếp tục được lan tỏa rộng rãi. Các hoạt động luyện tập bóng đá, bóng chuyền, cầu lông... duy trì tập luyện đều đặn hàng ngày giúp ĐVTN rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và tinh thần.

Đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: “Bí thư Đoàn phường Thống Nhất – Nguyễn Thị Mai Linh là một trong những thủ lĩnh gương mẫu, nhiệt huyết và trách nhiệm với hoạt động Đoàn. Với tinh thần đổi mới sáng tạo, không ngừng học hỏi, các phong trào thi đua được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tập hợp, thu hút sự tham gia của ĐVTN. Trên cương vị của mình, chị Mai Linh đã “thắp lửa” cho hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng lớn mạnh tại địa phương.

Với những nỗ lực, cố gắng trong việc thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chị Mai Linh được cấp ủy, chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng là “Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác giai đoạn 2019-2024” và những đóng góp nổi bật góp phần xây dựng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đức Anh