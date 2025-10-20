Nữ công nhân với hành trình đưa việc làm về quê

An Bình là một trong những xã xa nhất của tỉnh, cách trung tâm Việt Trì gần 200km, tiếp giáp với tỉnh Ninh Bình. Ở đây, công nghiệp và dịch vụ, thương mại chưa phát triển, vì vậy để kiếm một nghề phụ tăng thêm thu nhập là một điều “xa xỉ”, đặc biệt đối với chị em phụ nữ. Chính nơi vùng quê ấy, có một người phụ nữ từng xa quê làm thuê đã quyết định trở về mở xường may gia công với mong ước lớn nhất: Tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nữ vùng nông thôn. Chị Đinh Thị Phương Thao, chủ xưởng may gia công Cương Thao, người vừa vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

Chị Đinh Thị Phương Thao mở xưởng may gia công tạo việc làm cho hàng chục lao động nữ tại địa phương.

Từ công nhân xa nhà đến chủ xưởng may

Theo chân những cán bộ xã An Bình, chúng tôi có dịp ghé thăm xưởng may gia công Cương Thao đặt tại thôn Tiên Lữ do chị Thao trực tiếp quản lý. Những ngày cuối năm, xưởng may bận rộn hơn bao giờ hết. Trong tiếng máy may rộn ràng, chị Thao tất bật qua lại giữa các chuyền may để kiểm tra, chỉ dẫn công nhân theo từng đơn hàng. Được biết, trước khi làm chủ, chị Thao là công nhân ở công ty điện tử SamSung Bắc Ninh với mức thu nhập ổn định từ 9-12 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm việc trong môi trường công nghiệp, cùng sống với nhiều chị em phụ nữ cùng cảnh xa nhà đi làm thuê, chị nhận ra nỗi vất vả của người phụ nữ xa gia đình và sự thiệt thòi của con cái khi phải xa cha mẹ. Điều đó thôi thúc chị Thao tìm hướng đi mới để phát triển và ổn định cuộc sống.

Năm 2019, khi lập gia đình với anh Lê Ngọc Cương, người có truyền thống làm nghề may ở Phúc Thọ (Hà Nội), chị Thao bắt đầu ấp ủ ý tưởng mở xưởng may ngay tại quê mình. Chị chia sẻ: “Lúc đó tôi chỉ mong vừa có việc để làm, vừa ở gần con và tạo việc làm cho những người phụ nữ quê tôi”. Nghĩ là làm, gom góp toàn bộ số vốn sau nhiều năm làm công và vay thêm 400 triệu đồng, vợ chồng chị Thao cải tạo mảnh vườn hơn 3.000m2 của gia đình để xây dựng xưởng may. Tháng 3/2020, xưởng may Cương Thao chính thức đi vào hoạt động, khởi đầu chỉ với vài máy may và nhóm nhân công nhỏ, chuyên nhận hàng gia công lại từ các xưởng may lớn ở Phúc Thọ.

Từ những đơn hàng đầu tiên như thế, bằng sự chăm chỉ, chịu khó và cẩn thận, chị đã có những đơn hàng trực tiếp từ các đối tác lớn trong TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành. Đến nay, xưởng may của chị đã có 9 tổ sản xuất chuyên các công đoạn cắt, may, đóng gói. Mỗi tháng, xưởng gia công khoảng hơn 20 nghìn sản phẩm, đạt doanh thu từ 800 triệu đến 1,2 tỷ đồng, lợi nhuận ổn định từ 70-100 triệu đồng. Chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, chị Thao tâm sự: Ngày ấy cơ sở của tôi giống như một “tân binh” trong trong hàng trăm xưởng may gia công có truyền thống lâu đời ở Phúc Thọ. Tôi xác định muốn tồn tại và không phải “xin đơn” gia công lại của các xưởng lớn, thì sản phẩm phải chất lượng và đi theo lối riêng”. Sau nhiều năm nghiên cứu thị trường, vợ chồng chị Thao quyết định đi tập trung vào hai dòng sản phẩm chính là đồ Pijama mặc nhà và đồ chống nắng. Chính tinh thần cầu thị, dám thử thách đã giúp xưởng may Cương Thao nhanh chóng chiếm được niềm tin của đối tác. Sản phẩm đồ pijama, đồ chống nắng của xưởng được ưa chuộng, đơn hàng ngày càng ổn định. Năm 2023, dù gặp khó khăn do biến động kinh tế, xưởng vẫn duy trì doanh thu từ 6- 7 tỷ đồng; năm 2024, doanh thu đạt 11 tỷ đồng, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Bên cạnh đó, gia đình chị Thao luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, bảo hiểm và tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, phát triển kinh tế địa phương.

Địa chỉ tin cậy của lao động nữ

Không đơn thuần là cơ sở sản xuất, tại vùng quê hẻo lánh này, xưởng may Cương Thao mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Hiện nay, cơ sở tạo việc làm thường xuyên cho trên 50 lao động địa phương và các xã lân cận. Trong đó, phần lớn là phụ nữ trung niên, lao động nông thôn với mức thu nhập bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng, đủ để nhiều gia đình ổn định cuộc sống mà không phải xa quê. Điều đặc biệt, chị Thao luôn ưu tiên tuyển dụng và đào tạo phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. “Phụ nữ ở quê thiệt thòi, vừa gánh vác việc nhà, làm việc đồng áng, vừa muốn có thu nhập. Nếu có công việc ổn định, gần nhà, cuộc sống của chị em chúng tôi bớt vất vả hơn”, chị Thao tâm sự. Chính vì vậy, xưởng may của chị Thao nhiều năm nay truyền dạy nghề miễn phí cho người mới và hỗ trợ ăn trưa, xăng xe 100 ngàn đồng/tháng, đóng đủ ba loại bảo hiểm cho lao động. Những dịp lễ Tết, khi đơn hàng tăng, chị bố trí ca làm linh hoạt, đảm bảo người lao động có thêm nhu nhập mà vẫn có thời gian chăm sóc gia đình.

Không dừng lại ở đó, chị Thao đang chuẩn bị mở rộng xưởng, thêm 10 máy may công nghiệp, đồng thời xây dựng khu ký túc nhỏ để tạo điều kiện cho lao động ở xa có thể nghỉ trưa. Chị cũng mong muốn được tiếp cận thêm chính sách hỗ trợ vốn, đào tạo nghề để có thể mở rộng mô hình, kết nối với các doanh nghiệp trong chuỗi may mặc lớn hơn.

Phát triển kinh tế, xưởng may Cương Thao còn là đơn vị đi đầu đóng góp vào các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện trên địa bàn xã. Trong đợt Covid – 19, xưởng may Cương Thao may tặng 10 nghìn khẩu trang vải và ủng hộ 5 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã. Hàng năm, chị Thao tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chị đã ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt 10 triệu đồng, 60 thùng mỳ tôm cùng hàng trăm bộ quần áo. Hàng năm, xưởng may của gia đình chị là một trong những cơ sở tiêu biểu tham gia đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “An sinh xã hội” của địa phương.

Với những nỗ lực trong phát triển kinh tế và tích cực trong các hoạt động xã hội, chị Thao là tấm gương sáng trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hành phúc”.

Từ năm 2020 đến nay, gia đình chị liên tục được tặng Bằng khen của UBND tỉnh, Thủ tướng Chính phủ và nhiều giấy khen của địa phương. Đó không chỉ là ghi nhận cho thành tích sản xuất kinh doanh giỏi mà còn là sự trân trọng dành cho người phụ nữ đã lặng thầm mang việc làm và thu nhập ổn định cho lao động trên chính quê hương mình.

Thanh Hòa