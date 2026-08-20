Ổn định nguồn cung thực phẩm trong dịp cuối năm

Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao. Chủ động nguồn cung, kiểm soát chất lượng và phòng, chống dịch bệnh đang được các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện, góp phần bảo đảm thị trường ổn định, không để xảy ra khan hiếm hoặc biến động giá bất thường.

Nhờ chủ động phòng, chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly và tiêm phòng vaccine, đàn lợn thịt quy mô 3.500 con của gia đình ông Tạ Diên Đồng, xã Thọ Văn, phát triển khỏe mạnh, dự kiến bảo đảm thời gian xuất chuồng vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Ông Đồng cho biết, để duy trì đàn lợn khỏe mạnh, đáp ứng nhu cầu thị trường, gia đình thực hiện nghiêm quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh và thông tin thị trường để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất. Theo ông, từ nay đến Tết, giá lợn hơi có khả năng duy trì ở mức 63.000-65.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi có mức lợi nhuận khoảng 25-30%, yên tâm đầu tư tái đàn.

Trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Tạ Diên Đồng, xã Thọ Văn được chăm sóc theo các quy trình an toàn sinh học, bảo đảm nguồn cung ổn định ra thị trường vào dịp cuối năm.

Tương tự, gia đình ông Đỗ Kim Ngọc, xã Thanh Thủy, đang tập trung chăm sóc gần 50.000 con gà các loại để cung cấp cho thị trường cuối năm. Theo ông Ngọc, nhu cầu sử dụng gia cầm, nhất là gà, thường tăng mạnh vào dịp cuối năm và Tết. Gia đình áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, kết hợp phòng bệnh đầy đủ nên tỷ lệ hao hụt thấp, khoảng 3%.

So với năm trước, giá gà thịt năm nay giảm nhẹ. Dự kiến, tổng doanh thu từ chăn nuôi gà thịt và trứng của gia đình ông Ngọc trong năm đạt trên 600 triệu đồng.

Tính đến nay, toàn tỉnh có khoảng 161,8 nghìn con trâu, hơn 247,3 nghìn con bò, gần 1,82 triệu con lợn và hơn 37,5 triệu con gia cầm. Tổng sản lượng thịt hơi các loại đạt khoảng 471 nghìn tấn; trứng gia cầm khoảng 1,65 tỷ quả và sữa tươi khoảng 62,3 triệu lít.

Cùng với các hộ chăn nuôi, khu vực kinh tế tập thể và doanh nghiệp đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Toàn tỉnh hiện có 113 hợp tác xã, hơn 5.300 trang trại và 46 doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Trong đó, đàn lợn tại các doanh nghiệp chiếm khoảng 30% tổng đàn, đàn gà chiếm khoảng 20% tổng đàn của tỉnh. Toàn tỉnh cũng đã hình thành 80 chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, lưu thông đến tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật, vươn tới nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngành chăn nuôi duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 5%/năm, chiếm gần 60% cơ cấu ngành nông nghiệp. Phương thức sản xuất đang chuyển dịch theo hướng tăng quy mô trang trại, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung, từng bước giảm tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ.

Một số doanh nghiệp lớn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, tổ chức sản xuất như Công ty TNHH Lợn giống DABACO Phú Thọ, Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ, Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin, Công ty cổ phần C.P Việt Nam... Qua đó góp phần nâng cao năng suất, kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm chất lượng sản phẩm và ổn định nguồn cung cho thị trường.

Gia đình ông Đỗ Kim Ngọc ở xã Thanh Thủy đầu tư chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, dự kiến dịp cuối năm sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 50.000 con gà thịt.

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, với quy mô tổng đàn hiện nay, ngành chăn nuôi cơ bản đáp ứng nhu cầu thực phẩm của người dân trong tỉnh, đồng thời có khả năng cung cấp cho các tỉnh, thành phố khác trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi vẫn hiện hữu, nhất là trong thời điểm thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát sinh và lây lan. Đồng chí Hoàng Mạnh Thông - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, khuyến cáo người chăn nuôi cần thận trọng khi tái đàn, vào đàn; thực hiện chăn nuôi theo quy hoạch của địa phương, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, dịch tả lợn, lở mồm long móng, tụ huyết trùng, Newcastle...

Thời gian tới, ngành chăn nuôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển dần sang chăn nuôi an toàn sinh học; xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, nâng cao khả năng kiểm soát dịch bệnh ngay từ cơ sở.

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cũng đề nghị UBND các xã, phường sớm kiện toàn các tổ khuyến nông cơ sở, ký kết hợp đồng đối với đội ngũ thú y viên có kinh nghiệm ở địa phương nhằm theo dõi chặt chẽ tình hình chăn nuôi tại địa phương, kịp thời phát hiện các ổ dịch để có phương án xử lý sớm, tránh lây lan rộng gây thiệt hại cho người chăn nuôi.

Quân Lâm