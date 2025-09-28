Phạm Thanh Long - chàng trai Phú Thọ và vai lính để đời trong “Mưa Đỏ”

Giữa những gương mặt trẻ lần đầu thử sức với điện ảnh, Phạm Thanh Long - chàng trai sinh năm 1998, quê phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ), đã có một hành trình đặc biệt khi hóa thân thành người lính Tiểu đội 2 trong bộ phim “Mưa Đỏ”. Từng học Khoa sân khấu, Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, hiện công tác tại Sân khấu Lệ Ngọc (Hà Nội), Long chia sẻ rằng vai diễn này giống như một dấu mốc trưởng thành trong cả nghề và đời.

Diễn viên Phạm Thanh Long trong vai chiến sỹ - Tiểu đội 2, phim Mưa Đỏ

Trong phim, nhân vật của Long không mang tên tuổi cụ thể. “Tiểu đội 2 các chiến sỹ chỉ có một tên chung - như một tập thể không thể thiếu, họ là biểu tượng cho những người lính thầm lặng, chiến đấu, ngã xuống mà chẳng kịp lưu lại tên mình” - Long nói, giọng chậm rãi. Chính sự “không tên” ấy lại khiến anh cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm phải nhập vai hết mình, để khắc họa một phần ký ức bi tráng của thế hệ cha anh trong 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị.

Một cảnh Long diễn trong phim Mưa Đỏ

Quá trình casting diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2024 và đến ngày 27/9, Long cùng ê-kíp bắt đầu chuyến xe đầu tiên vào TP Hồ Chí Minh tập huấn. 15 ngày ở trường bắn Củ Chi, họ sống như những tân binh: Dậy sớm, tập điều lệnh, ăn ngủ theo giờ giấc nghiêm ngặt, lăn, bò, trườn trên cát nóng, sông lạnh và làm quen với súng đạn. “Đó là khoảng thời gian chúng tôi vừa kiệt sức, vừa phấn khích, bởi lần đầu tiên được chạm đến đời sống của người lính thực thụ,” Long nhớ lại.

Long cùng đồng nghiệp trong bối cảnh phim

Không dừng ở đó, các vòng thử thách tiếp nối: giảm cân, cắt tóc, nhuộm da, nhuộm răng bằng cà phê và thuốc lá để thoát khỏi vẻ ngoài “sạch sẽ” của một diễn viên trẻ, hóa thân gần gũi hơn với người lính năm 1972. Trong các buổi tập và quay, Long cũng từng bị chuột rút ngay giữa một cảnh quay nhưng vẫn gắng gượng hoàn thành. “Chỉ nghĩ nếu mình bỏ ngang, cảnh sẽ hỏng, công sức của cả đoàn uổng phí”. Và thực tế, những điều đó thật nhỏ bé so với thực tế mà chiến sỹ, cha anh đã từng trải qua và hy sinh.

Niềm vui cùng ê - kíp sau những ngày phim công chiếu

Trong vô số cảnh quay, Long ấn tượng nhất với cảnh nhân vật Hải bị thiêu sống. Đứng giữa khói lửa, anh cảm nhận rõ rệt dòng cảm xúc nghẹn ngào, đau xót đến tận tim. “Khoảnh khắc đó, tôi như được sống trong sự mất mát mà các thế hệ đi trước từng gánh chịu. Nó day dứt trong tôi rất lâu, không chỉ trên phim trường,” Long tâm sự.

Sau dự án phim, ngoài công việc diễn xuất tại Sân khấu Lệ Ngọc, Long mở thêm quán cà phê nhỏ tại phường Hoà Bình

Với Long, “Mưa Đỏ” không chỉ là bộ phim đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh, mà còn là một trường học lớn. Long học được sự nghiêm cẩn từ các đạo diễn, sự tận tâm của ê-kíp, và đặc biệt là những câu chuyện truyền lửa từ các cựu chiến binh: “Các bác ngày xưa không được to cao, trắng trẻo như các con đâu” – lời nhắc ấy khiến Long và đồng đội càng quyết tâm rèn luyện, giảm cân, rèn hình thể để tạo nên hình ảnh chân thực nhất của người lính.

Từ những ngày quay dưới mưa nắng Quảng Trị, giữa bom khói giả mà cảm xúc thật, Long nhận ra mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. “Tôi học được cách sống có trách nhiệm, biết yêu thương và trân trọng hơn những gì thế hệ trước đã hy sinh. Và hơn hết, tôi hiểu rằng nghề diễn viên đôi khi quý giá nhất không phải ánh hào quang, mà là những trải nghiệm giúp mình thấu cảm sâu sắc với cuộc đời,” anh nói.

Long trực tiếp pha chế cà phê tại quán nhỏ

Sau bộ phim, Long trở về tiếp tục công việc ở sân khấu, cùng những dự định nhỏ trong kinh doanh. Nhưng trong ánh mắt anh, “Mưa Đỏ” vẫn còn đó, như một ký ức sống động. “Tôi tin rằng mỗi người trẻ khi xem phim sẽ cảm nhận được một phần sự hy sinh lớn lao và tự nhắc mình sống có trách nhiệm hơn với lịch sử, với hiện tại,” Long bộc bạch.

“Mưa Đỏ” khép lại trên màn ảnh, nhưng dư âm của nó vẫn ngân vang trong trái tim những người tham gia, đặc biệt là Phạm Thành Long. Từ một diễn viên trẻ chưa từng trải qua chiến trường, anh đã đi qua những ngày tháng tập huấn khắc nghiệt, sống cùng khói lửa phim trường để hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình hôm nay. Vai diễn người lính Tiểu đội 2 không chỉ mang lại cho Long một bước ngoặt trong nghề diễn, mà còn là hành trình trưởng thành trong nhận thức, tình cảm và trách nhiệm. Ở tuổi 27, chàng trai Phú Thọ đã có cho mình một “ký ức đỏ” – ký ức về sự dấn thân, về lòng biết ơn với thế hệ đi trước, và khát vọng được cống hiến bằng chính tài năng và trái tim của người nghệ sĩ. Và có lẽ, đó cũng chính là sức mạnh lớn nhất mà điện ảnh mang lại: đánh thức niềm tự hào, tình yêu và trách nhiệm trong mỗi con người hôm nay.

“Mưa Đỏ” lấy cảm hứng từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, khắc họa chân thực và đầy cảm xúc về cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân Việt Nam trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân thực hiện, Đại tá Nguyễn Thu Dung - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân - đảm nhận vai trò đạo diễn. Khác với nhiều dự án điện ảnh thường chọn các gương mặt nổi tiếng để bảo chứng thành công, Mưa Đỏ lại tin tưởng trao vai chính cho những diễn viên trẻ, chưa có tên tuổi trong làng phim. Đó là lựa chọn đầy thách thức nhưng cũng giàu tính biểu tượng, bởi chỉ những người ở lứa tuổi đôi mươi mới có thể truyền tải chân thực nhất hình ảnh của lớp thanh niên 1972 – những chàng trai, cô gái vừa bước qua tuổi học trò đã phải cầm súng, gửi lại tuổi xuân trong khói lửa. “Sự lựa chọn ấy đã chứng minh là đúng đắn, khi các bạn đã nghiêm túc, sẵn sàng dấn thân, chấp nhận thử thách để khắc họa dù chỉ 1/100 hiện thực khốc liệt năm xưa”.

Hồng Duyên