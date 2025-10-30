Phạm Trung Kiên – Cán bộ đoàn năng nổ, tiên phong

Trong đội ngũ làm công tác đoàn ở xã Cao Phong, Phạm Trung Kiên, sinh năm 1992, Bí thư chi đoàn khu 3 là gương mặt tiêu biểu. Không chỉ có nhiều đóng góp đẩy mạnh hoạt động, phong trào Đoàn thanh niên cơ sở, anh còn là điển hình thanh niên khởi nghiệp với mô hình trồng cây ăn quả có múi.

Anh Phạm Trung Kiên, Bí thư chi đoàn khu 3 với mô hình trồng cây quả có múi

Bí thư Chi đoàn thanh niên khu 3 tâm sự: Năm 2020, khi mới bắt tay vào khởi nghiệp, bản thân tôi và gia đình thiếu vốn, thiếu kỹ thuật nên rất vất vả. Vườn cam còi cọc do không đủ chi phí mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi dành thời gian nghiên cứu, học hỏi khoa học công nghệ. Được sự động viên, giúp đỡ từ Đoàn xã, sự quan tâm tạo điều kiện của các ban ngành, tôi được vay vốn từ chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội. Từ đó, tôi có thêm động lực và quyết tâm phấn đấu sao cho kinh tế gia đình phát triển, làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương.

Mô hình trồng cây ăn quả có múi của anh Phạm Trung Kiên có quy mô sản xuất, kinh doanh 2,5 ha, bao gồm các loại cam Lòng vàng, cam Canh, cam V2. Từ kinh nghiệm của bản thân và kiến thức có được từ các lớp chuyển giao, tập huấn, anh mạnh dạn áp dụng vào thực tiễn giúp cây cam sinh trưởng phát triển tốt, năng suất tăng lên, có mẫu mã sản phẩm đẹp. Từ đó, giá thành sản phẩm được nâng lên, đồng nghĩa với thu nhập gia đình cũng tăng. Ngoài việc trả hết nguồn vốn vay, anh có chi phí đầu tư phát triển nghề làm vườn, sắm được xe ô tô và nhiều vật dụng đắt tiền.

Anh Kiên chia sẻ thêm: Để có được những thành công nhất định hôm nay, việc mạnh dạn ứng dụng khoa học công nghệ có ý nghĩa quyết định. Hiện nay, gia đình tôi tuân thủ thực hành trồng cam theo quy trình VietGAP, không sử dụng thuốc hóa học mà chủ yếu bón phân hữu cơ, dùng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, thăm vườn thường xuyên, diệt trừ sâu, bướm bằng phương pháp thủ công như đặt bẫy, bả từ các loại vật liệu tận dụng và các loại hoa quả có sẵn để dẫn dụ.

Vườn cam của gia đình anh Phạm Trung Kiên được chăm sóc theo đúng quy trình sản xuất an toàn VietGAP.

Qua quá trình sản xuất, thu nhập kinh tế hộ gia đình anh Kiên tăng lên từ hàng trăm triệu đồng/năm đến 1 tỷ đồng/năm. Sau thành công của mô hình trồng cây ăn quả có múi, anh tích cực hỗ trợ về kỹ thuật, phổ biến kinh nghiệm trong lao động sản xuất cho khoảng trên 30 lượt hộ/năm trong địa bàn và vùng lân cận đến học hỏi, trao đổi kinh nghiệm; giúp đỡ và tạo việc làm cho 5 lao động thời vụ, 3 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 6 – 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Song song với phát triển kinh tế, với vai trò là Bí thư Chi đoàn khu 3, anh Kiên luôn tuyên truyền vận động gia đình, người thân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, làm tốt nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động phong trào ở cơ sở, thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư, các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua do các cấp phát động.

Với vai trò tiên phong, gương mẫu, Bí thư Chi đoàn khu 3, xã Cao Phong đã tập hợp, huy động được lực lượng đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Bên cạnh đó, anh tăng cường vận động đoàn viên thanh niên nêu cao tinh thần trách nhiệm cao trong các hoạt động, phong trào của Đoàn thanh niên, của địa phương; hăng hái tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao; nhiệt tình hưởng ứng các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng”, tham gia dọn vệ sinh, trồng cây xanh, làm đẹp cảnh quan khu dân cư; phát huy sức trẻ trong hoạt động hiến máu nhân đạo, hỗ trợ gia đình chính sách, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, giúp đỡ hộ nghèo, hộ khó khăn, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự.

Bí thư Chi đoàn thanh niên khu 3 còn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các cuộc vận động do các cấp Đoàn, địa phương phát động với mức ủng hộ xây dựng các nguồn quỹ khoảng 3.500.000 đồng/năm, đóng góp ngày công lao động giúp đỡ các gia đình chính sách. Những việc làm, hành động tích cực của anh Kiên được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận. Cá nhân anh là một trong những điển hình tiên tiến được biểu dương tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến xã Cao Phong, lần thứ nhất.

Bùi Minh