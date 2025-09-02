Pháo hoa rực rỡ trời Thu Đất Tổ

{title}
Trong không khí hân hoan của những ngày mùa thu lịch sử, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), hàng vạn người dân và du khách đã đổ về 3 điểm bắn pháo hoa thuộc tỉnh Phú Thọ. Tất cả cùng chờ đón khoảnh khắc bầu trời bừng sáng, mừng ngày Tết Độc lập đầy ý nghĩa. Những khuôn mặt rạng rỡ, những tiếng reo hò phấn khích và ánh mắt lấp lánh như muốn hòa cùng vũ điệu ánh sáng, cùng nhau tưởng nhớ, khắc ghi và thêm trân quý những giá trị của hòa bình, độc lập, tự do...
Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài cùng với các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước làm cho cho không khí lễ hội bao trùm mọi điểm đến
Màn pháo hoa mãn nhãn, rực sáng trời thu Đất Tổ
Đông đảo người dân và du khách đến điểm bắn pháo hoa cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình) để được hòa mình vào không khí ngày hội non sông
Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc) không còn chỗ trống
Những gương mặt háo hức, vui tươi
Cùng nhau ghi lại những hình ảnh đẹp, để thêm thấu hiểu và khắc ghi giá trị của độc lập, tự do, hạnh phúc
Nhóm Phóng viên
