Phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025-2030 đã long trọng khai mạc chiều 9/10. Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Đại hội là dịp để tổng kết, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, cổ vũ tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh”. Đồng chí khẳng định quyết tâm đưa Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Trần Duy Đông phát biểu khai mạc Đại hội.

Kính thưa đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương!

Kính thưa đồng chí Đặng Xuân Phong - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình

Kính thưa đồng chí Trương Quốc Huy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh trong cụm thi đua sáu tỉnh trung du và đồng bằng sông Hồng

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ!

Kính thưa các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các dân tộc trong tỉnh lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Hôm nay, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ được long trọng khai mạc, đây là ngày hội lớn để tỉnh tuyên dương các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực giai đoạn 2020-2025.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn; các bậc lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; các xã, phường; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Trung ương trên địa bàn tỉnh; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã về dự Đại hội. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng 210 đại biểu là các điển hình tiên tiến được các ngành, các địa phương chọn cử tham dự đại hội; đây là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua yêu nước của tỉnh Phú thọ trong 5 năm qua đã về dự Đại hội ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Cách đây 77 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi thiêng liêng ấy luôn là ngọn đuốc soi đường, khơi dậy và hun đúc tinh thần bất khuất, sáng tạo, bền bỉ của bao thế hệ người Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, trong bối cảnh vừa phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa phục hồi, tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện hợp nhất tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình thành tỉnh Phú Thọ (mới). Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, sự điều hành có hiệu quả của HĐND, UBND các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các phong trào thi đua, công tác thi đua - khen thưởng tại 3 tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình từ đầu nhiệm kỳ và tỉnh Phú Thọ (mới) ngay sau khi hợp nhất đã được tổ chức thực hiện đồng bộ, rộng khắp, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân. Trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên các lĩnh vực.

Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương sáng, người tốt, việc tốt trong mọi ngành nghề, các lĩnh vực của đời sống xã hội; nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, được Đảng, Nhà nước phong tặng và tặng thưởng các danh hiệu, phần thưởng cao quý. Đó là minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khát vọng và quyết tâm vươn lên của người dân Phú Thọ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất với trọng tâm là tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những ưu điểm, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Đây là dịp để chúng ta tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; tạo sức lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tăng tốc bứt phá, đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 Phú Thọ là một trong những cực tăng trưởng của vùng thủ đô, văn minh và đáng sống.

Với tinh thần đó, tôi long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú thọ lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Xin kính chúc đồng chí Phó Chủ tịch nước, các vị đại biểu, khách quý dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp !