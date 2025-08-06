Phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy sau sáp nhập

Việc sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ thành một thực thể hành chính mới - tỉnh Phú Thọ không đơn thuần là sự điều chỉnh địa giới. Đó là một bước chuyển mang tính hệ thống, một phép thử toàn diện đối với năng lực tổ chức, khả năng thích ứng và tư duy điều hành của bộ máy Nhà nước. Trong quá trình ấy, lực lượng công an không chỉ là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất mà còn là lực lượng tiên phong trong triển khai thực hiện.

Vừa qua, việc hợp nhất 3 đơn vị cấp tỉnh, xóa cấp công an huyện, tổ chức lại toàn bộ hệ thống từ tỉnh xuống xã, tinh giản đầu mối và sắp xếp lại hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ trong thời gian ngắn đã đặt lên vai lực lượng công an nhiệm vụ nặng nề và chưa từng có tiền lệ.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Phú Thọ trở nên đặc biệt quan trọng. Dù không trực tiếp tham gia chỉ huy lực lượng ngoài hiện trường nhưng chính đơn vị này là bộ phận “kiến trúc sư” thầm lặng, góp phần định hình lại toàn bộ cơ cấu tổ chức, đảm bảo sự ổn định, khoa học và phát huy tối đa hiệu suất công tác. Mỗi quyết định về điều động, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ đều là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, xử lý dữ liệu chính xác, khảo sát thực tiễn và tham vấn đầy đủ các cấp.

Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Phú Thọ đóng vai trò quan trọng trong việc sắp xếp, vận hành bộ máy mới.

Thách thức lớn nhất không nằm ở thay đổi mô hình tổ chức mà là yếu tố con người. 3 tỉnh với đặc điểm phát triển khác nhau dẫn đến sự chênh lệch về cơ cấu cán bộ và văn hóa hành chính. Có nơi dư thừa cán bộ quản lý cấp trung, nơi khác lại thiếu nhân lực bám địa bàn. Không ít cán bộ đã gắn bó nhiều năm ở một đơn vị, nay phải di chuyển công tác xa gia đình, đối diện với những xáo trộn trong đời sống. Những biến động này đòi hỏi không chỉ sự chính xác trong sắp xếp mà còn cần cái nhìn nhân văn, trách nhiệm sâu sắc và sự ứng xử linh hoạt, thấu đáo.

Trước bài toán phức tạp đó, Phòng Tổ chức cán bộ kiên định một nguyên tắc xuyên suốt: Công tâm, minh bạch, phù hợp. Hàng chục cuộc họp đối thoại được tổ chức để lắng nghe, tháo gỡ tâm tư, thống nhất phương án. Các phòng nghiệp vụ và công an địa phương được huy động phối hợp cung cấp thông tin, liên tục rà soát, cập nhật, đảm bảo từng chi tiết nhỏ đều được xem xét trong tổng thể phương án nhân sự.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phương pháp làm việc bài bản, chỉ trong thời gian ngắn, bộ máy Công an tỉnh Phú Thọ mới đã nhanh chóng ổn định. 100% cán bộ, chiến sĩ được bố trí đúng vị trí công tác, phù hợp chuyên môn, không phát sinh đơn thư khiếu nại hay phản ứng tiêu cực. Nhiều đơn vị được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, rút ngắn khâu trung gian, rõ ràng về chức năng, tăng cường tính phối hợp. Những cán bộ có năng lực, bản lĩnh và uy tín được tin tưởng giao trọng trách, tạo nên mạng lưới điều hành đồng đều, hiệu quả từ cấp tỉnh đến xã.

Trong đó, tuyến cơ sở - nơi trực tiếp đảm nhiệm công tác giữ gìn an ninh, trật tự được đặc biệt chú trọng. Lực lượng công an xã được tăng cường cả về nhân lực lẫn chất lượng chuyên môn. Đồng thời, công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ, từ hệ thống camera giám sát thông minh, phần mềm quản lý dân cư đến cơ sở dữ liệu số hóa toàn diện. Những công cụ hiện đại này không chỉ giúp giảm tải công việc mà còn nâng cao đáng kể khả năng phản ứng, xử lý nhanh các tình huống an ninh phức tạp.

Cho đến nay, hiệu quả tổ chức nhân sự đã được chứng minh bằng kết quả cụ thể. Ngay trong tháng đầu tiên sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, Công an tỉnh đã lập nhiều chiến công nổi bật như: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 14 đối tượng cùng hàng trăm thiết bị điện tử; điều tra nhanh các vụ án nghiêm trọng về cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích; kịp thời phát hiện và xử lý hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mỗi vụ việc là một minh chứng rõ ràng cho năng lực tổ chức, hiệu quả phối hợp và sức mạnh tổng thể của hệ thống mới.

Quan trọng hơn, nội bộ Công an tỉnh đang hình thành một tinh thần làm việc đồng thuận, chia sẻ và phục vụ. Những lo ngại ban đầu dần được thay thế bằng sự tin tưởng; các xáo trộn cá nhân được hóa giải nhờ quy trình minh bạch; sự nghi ngờ về mô hình mới dần được thuyết phục bằng thành quả cụ thể. Đó là nền tảng để bộ máy không chỉ vận hành ổn định mà còn phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Mỗi quyết định về điều động, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ đều là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, xử lý dữ liệu chính xác, khảo sát thực tiễn và tham vấn đầy đủ các cấp.

Thành công bước đầu trong việc tái cơ cấu tổ chức của Công an tỉnh Phú Thọ là minh chứng sinh động cho một nguyên lý quản trị hiện đại: Hiệu quả không phụ thuộc vào quy mô mà vào cách thức tổ chức và sử dụng con người. Trong đó, công tác tham mưu về tổ chức cán bộ đóng vai trò then chốt: Bố trí đúng người, đúng việc, khai thác tối đa năng lực từng cá nhân ắt sẽ hình thành nên một hệ thống vận hành chính quy, linh hoạt và hiệu quả.

Đây không chỉ là câu chuyện của một tỉnh mới mà còn là bài học quý cho quá trình cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Và phía sau những thành công ấy, chính là dấu ấn bền bỉ, trách nhiệm và tận tụy của những người làm công tác tổ chức cán bộ - họ đã lặng lẽ gánh vác, thực hiện nhiều nhiệm vụ khó khăn để cả hệ thống vận hành trôi chảy, ổn định và bền vững vì mục tiêu phụng sự Nhân dân.

Lê Minh