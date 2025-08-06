Phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy sau sáp nhập

{title}
{publish}
{head}
Việc sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ thành một thực thể hành chính mới - tỉnh Phú Thọ không đơn thuần là sự điều chỉnh địa giới. Đó là một bước chuyển mang tính hệ thống, một phép thử toàn diện đối với năng lực tổ chức, khả năng thích ứng và tư duy điều hành của bộ máy Nhà nước. Trong quá trình ấy, lực lượng công an không chỉ là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng sâu sắc nhất mà còn là lực lượng tiên phong trong triển khai thực hiện.
Vừa qua, việc hợp nhất 3 đơn vị cấp tỉnh, xóa cấp công an huyện, tổ chức lại toàn bộ hệ thống từ tỉnh xuống xã, tinh giản đầu mối và sắp xếp lại hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ trong thời gian ngắn đã đặt lên vai lực lượng công an nhiệm vụ nặng nề và chưa từng có tiền lệ.
Trong bối cảnh đó, vai trò của Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Phú Thọ trở nên đặc biệt quan trọng. Dù không trực tiếp tham gia chỉ huy lực lượng ngoài hiện trường nhưng chính đơn vị này là bộ phận “kiến trúc sư” thầm lặng, góp phần định hình lại toàn bộ cơ cấu tổ chức, đảm bảo sự ổn định, khoa học và phát huy tối đa hiệu suất công tác. Mỗi quyết định về điều động, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ đều là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, xử lý dữ liệu chính xác, khảo sát thực tiễn và tham vấn đầy đủ các cấp.
Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Phú Thọ đóng vai trò quan trọng trong việc sắp xếp, vận hành bộ máy mới.
Thách thức lớn nhất không nằm ở thay đổi mô hình tổ chức mà là yếu tố con người. 3 tỉnh với đặc điểm phát triển khác nhau dẫn đến sự chênh lệch về cơ cấu cán bộ và văn hóa hành chính. Có nơi dư thừa cán bộ quản lý cấp trung, nơi khác lại thiếu nhân lực bám địa bàn. Không ít cán bộ đã gắn bó nhiều năm ở một đơn vị, nay phải di chuyển công tác xa gia đình, đối diện với những xáo trộn trong đời sống. Những biến động này đòi hỏi không chỉ sự chính xác trong sắp xếp mà còn cần cái nhìn nhân văn, trách nhiệm sâu sắc và sự ứng xử linh hoạt, thấu đáo.
Trước bài toán phức tạp đó, Phòng Tổ chức cán bộ kiên định một nguyên tắc xuyên suốt: Công tâm, minh bạch, phù hợp. Hàng chục cuộc họp đối thoại được tổ chức để lắng nghe, tháo gỡ tâm tư, thống nhất phương án. Các phòng nghiệp vụ và công an địa phương được huy động phối hợp cung cấp thông tin, liên tục rà soát, cập nhật, đảm bảo từng chi tiết nhỏ đều được xem xét trong tổng thể phương án nhân sự.
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phương pháp làm việc bài bản, chỉ trong thời gian ngắn, bộ máy Công an tỉnh Phú Thọ mới đã nhanh chóng ổn định. 100% cán bộ, chiến sĩ được bố trí đúng vị trí công tác, phù hợp chuyên môn, không phát sinh đơn thư khiếu nại hay phản ứng tiêu cực. Nhiều đơn vị được tổ chức lại theo hướng tinh gọn, rút ngắn khâu trung gian, rõ ràng về chức năng, tăng cường tính phối hợp. Những cán bộ có năng lực, bản lĩnh và uy tín được tin tưởng giao trọng trách, tạo nên mạng lưới điều hành đồng đều, hiệu quả từ cấp tỉnh đến xã.
Trong đó, tuyến cơ sở - nơi trực tiếp đảm nhiệm công tác giữ gìn an ninh, trật tự được đặc biệt chú trọng. Lực lượng công an xã được tăng cường cả về nhân lực lẫn chất lượng chuyên môn. Đồng thời, công nghệ được ứng dụng mạnh mẽ, từ hệ thống camera giám sát thông minh, phần mềm quản lý dân cư đến cơ sở dữ liệu số hóa toàn diện. Những công cụ hiện đại này không chỉ giúp giảm tải công việc mà còn nâng cao đáng kể khả năng phản ứng, xử lý nhanh các tình huống an ninh phức tạp.
Cho đến nay, hiệu quả tổ chức nhân sự đã được chứng minh bằng kết quả cụ thể. Ngay trong tháng đầu tiên sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, Công an tỉnh đã lập nhiều chiến công nổi bật như: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 14 đối tượng cùng hàng trăm thiết bị điện tử; điều tra nhanh các vụ án nghiêm trọng về cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích; kịp thời phát hiện và xử lý hàng tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Mỗi vụ việc là một minh chứng rõ ràng cho năng lực tổ chức, hiệu quả phối hợp và sức mạnh tổng thể của hệ thống mới.
Quan trọng hơn, nội bộ Công an tỉnh đang hình thành một tinh thần làm việc đồng thuận, chia sẻ và phục vụ. Những lo ngại ban đầu dần được thay thế bằng sự tin tưởng; các xáo trộn cá nhân được hóa giải nhờ quy trình minh bạch; sự nghi ngờ về mô hình mới dần được thuyết phục bằng thành quả cụ thể. Đó là nền tảng để bộ máy không chỉ vận hành ổn định mà còn phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Mỗi quyết định về điều động, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ đều là kết quả của quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, xử lý dữ liệu chính xác, khảo sát thực tiễn và tham vấn đầy đủ các cấp.
Thành công bước đầu trong việc tái cơ cấu tổ chức của Công an tỉnh Phú Thọ là minh chứng sinh động cho một nguyên lý quản trị hiện đại: Hiệu quả không phụ thuộc vào quy mô mà vào cách thức tổ chức và sử dụng con người. Trong đó, công tác tham mưu về tổ chức cán bộ đóng vai trò then chốt: Bố trí đúng người, đúng việc, khai thác tối đa năng lực từng cá nhân ắt sẽ hình thành nên một hệ thống vận hành chính quy, linh hoạt và hiệu quả.
Đây không chỉ là câu chuyện của một tỉnh mới mà còn là bài học quý cho quá trình cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Và phía sau những thành công ấy, chính là dấu ấn bền bỉ, trách nhiệm và tận tụy của những người làm công tác tổ chức cán bộ - họ đã lặng lẽ gánh vác, thực hiện nhiều nhiệm vụ khó khăn để cả hệ thống vận hành trôi chảy, ổn định và bền vững vì mục tiêu phụng sự Nhân dân.
Lê Minh
baophutho.vn Xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hang Kia, Pà Cò, Cun Pheo và ba xóm Tam Hòa, Bò Báu, Bò Liêm (xã Đồng Tân,...
baophutho.vn Từ nay đến cuối năm, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trọng đại của đất nước và địa phương, như: Đại hội...
baophutho.vn Thực hiện Văn bản số 1536/UBND-NCKS ngày 03/4/2025 của UBND tỉnh về tổng rà soát, đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật và giải quyết...
baophutho.vn Tối 9/8, tại Km40+700 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Tiên Lữ xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân được xác...
baophutho.vn Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu quả các khâu công tác...
baophutho.vn Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là loại hình phổ biến tại nhiều đô thị và khu dân cư nông thôn. Tuy nhiên, chính sự pha trộn giữa không gian...
baophutho.vn Ngày 9/8, tại nhà văn hóa xóm Đễnh, phường Kỳ Sơn tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025; Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống công an nhân...
baophutho.vn Quân đội chung sức giúp dân xoá nhà tạm, nhà dột nát
baophutho.vn Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4/8, đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm tại đập thuỷ lợi Tứ Mỹ thuộc khu...
Bị "cảnh sát online" đe dọa, nam sinh 18 tuổi đã bán vàng, vay tiền qua app chuyển cho tội phạm 80 triệu đồng, sau đó đón xe đến tỉnh Đăk Lăk tự cô lập.
baophutho.vn Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trưởng Công an xã Pà Cò đã nhặt được tài sản của người dân đánh rơi và kịp thời liên hệ để trao...
baophutho.vn Ngày 5/8, Lữ đoàn Công binh 299 – Quân đoàn 12 (đóng tại xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (05/8/1965 -...