Phát huy giá trị truyền thống gia đình trong thời đại mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Khắc ghi lời dạy của Người, những năm qua, công tác xây dựng, phát triển gia đình luôn được xem là nhiệm vụ chiến lược và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) đã thực sự trở thành ngày tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, để mỗi người con đất Việt hướng về, cùng nhau vun đắp một quốc gia thịnh vượng bắt nguồn từ những gia đình hạnh phúc.

Các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc được các cấp, ngành trong tỉnh triển khai tích cực.

Nơi gìn giữ mạch nguồn truyền thống

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 72/2001/QĐ-TTG lấy ngày 28/6 hằng năm là Ngày Gia đình Việt Nam, với mục đích thúc đẩy, duy trì và phát triển những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong bối cảnh xã hội hiện đại. Quyết định cũng nhấn mạnh vai trò của gia đình và trách nhiệm của các ngành, các cấp và toàn thể xã hội trong việc xây dựng gia đình văn minh, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày này còn mang thông điệp giáo dục sâu sắc, nhắc nhở con cháu về truyền thống yêu nước, thương nòi của cha ông, khơi dậy tinh thần đùm bọc, chở che nhau vượt qua mọi biến động của hoàn cảnh. Đây cũng là dịp để cha mẹ dành trọn sự quan tâm cho con cái, xã hội chăm lo cho trẻ em, giúp mỗi gia đình thêm thấu hiểu nhau và gắn kết chặt chẽ hơn.

Năm 2026, với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, Ngày Gia đình Việt Nam một lần nữa khẳng định vị trí cốt lõi của công tác gia đình đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Trong nhịp sống hiện đại, giá trị thiêng liêng của hai tiếng “gia đình” vẫn luôn vẹn nguyên đối với mỗi người. Chị Nguyễn Lan Hương (trú tại phường Hòa Bình) chia sẻ: "Gia đình là nơi yên bình nhất sau những bon chen mưu sinh. Nhân Ngày Gia đình Việt Nam, là gia đình có 3 thế hệ cùng sống trong một mái nhà, tôi cầu mong cho bố mẹ luôn vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe để làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Gia đình nhỏ của tôi luôn yêu thương, gắn bó để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống". Lời bày tỏ mộc mạc của chị Hương chính là tiếng lòng chung của hàng triệu người dân, là minh chứng cho thấy gia đình luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, là cái nôi nuôi dưỡng tình cảm, nhân cách của mỗi con người trong mọi thời đại.

Quyết tâm hành động trước thách thức

Nhận thức rõ tầm quan trọng mang tính chiến lược của “tế bào xã hội”, thời gian qua, Phú Thọ luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với công tác gia đình trên địa bàn. Sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các ban, ngành, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở đã giúp địa phương gặt hái được nhiều kết quả nổi bật mang tính toàn diện. Về mặt thể chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1332/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tỉnh Phú Thọ, kèm theo Quy chế tổ chức hoạt động chặt chẽ. Các sở, ngành liên quan cũng liên tục ban hành nhiều kế hoạch chuyên đề về bình đẳng giới, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em và giáo dục đạo đức lối sống. Công tác thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh được đổi mới mạnh mẽ và đi vào chiều sâu.

Đặc biệt, hệ thống mô hình hỗ trợ gia đình tại Phú Thọ được xây dựng quy mô, rộng khắp các địa bàn khu dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì được 662 mô hình phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) theo chuẩn, 1.888 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, 2.015 nhóm PCBLGĐ, 3.222 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 1.050 đường dây nóng tiếp nhận thông tin. Nhờ mạng lưới vững chắc này, nhận thức của người dân đã có sự chuyển biến rõ rệt, hầu hết các chỉ tiêu cốt lõi trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tại Phú Thọ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Nếu như năm 2008, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa ở khu vực Phú Thọ cũ đạt 75,3%; khu vực Hòa Bình cũ đạt 74,6%; khu vực Vĩnh Phúc cũ đạt 78,9% thì đến năm 2025, tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa tỉnh Phú Thọ mới là 93,23%.

Tuy nhiên, việc xây dựng gia đình hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động của quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu lao động, nhiều người đi làm ăn xa dẫn đến thời gian dành cho gia đình hạn chế, không có thời gian chăm sóc cha mẹ, con cái. Áp lực công việc, nhịp sống hiện đại, khoảng cách giữa các thế hệ làm cho nhiều gia đình truyền thống có sự thay đổi, thiếu gắn kết và chia sẻ trách nhiệm; tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em...

Để giải quyết những thách thức này, đồng thời tạo điểm nhấn quan trọng cho dấu mốc 25 năm, Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 78/KH-BCĐ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026). Kế hoạch đề ra chuỗi hoạt động phong phú, thiết thực kéo dài từ ngày 1 - 30/6/2026 như: Tổ chức Lễ phát động, các hội thảo, tọa đàm, liên hoan văn nghệ, thi đấu thể thao gia đình, trưng bày tư liệu chuyên đề và đẩy mạnh truyền thông hiện đại trên các nền tảng mạng xã hội lớn (Facebook, Zalo, Tiktok...). Mục đích cốt lõi của các hoạt động nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả phối hợp của các cấp, các ngành; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác gia đình. Qua đó, đẩy mạnh truyền thông bảo vệ phụ nữ và trẻ em, vận động Nhân dân xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, tôn vinh và kế thừa các giá trị nhân văn sâu sắc của dân tộc, quyết tâm phát triển toàn diện văn hóa và con người Đất Tổ ngay từ cái nôi gia đình.

Cùng với tổ chức chiến dịch cao điểm, tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp dài hạn. Cụ thể, tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; duy trì và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ bền vững; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát liên ngành và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định, công tác chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự phối hợp hiệu quả giữa các ngành chức năng đã đưa phong trào đi vào chiều sâu chất lượng. Những nỗ lực ấy đã giúp Nhân dân nâng cao nhận thức về trách nhiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Gia đình thực sự trở thành hạt nhân, tế bào lành mạnh, nơi nuôi dưỡng đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững.

Hương Lan