Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng Đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc, chúng ta đang đứng trước thời khắc vô cùng trọng đại khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là mốc son lịch sử, đánh dấu thời điểm Việt Nam chính thức bước vào “kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng của dân tộc”. Từ địa thế thiêng liêng nơi cội nguồn, Phú Thọ đang đứng trước thời cơ và vận hội chưa từng có. Với nguồn lực mới từ cuộc kiến tạo địa giới hành chính lịch sử, Phú Thọ không chỉ mang sứ mệnh gìn giữ “hồn cốt” giống nòi, mà đang vươn lên gánh vác trọng trách trở thành một cực tăng trưởng năng động, một hình mẫu về đoàn kết, kỷ cương, hiệu quả và đổi mới sáng tạo, góp phần cùng đất nước hiện thực hóa khát vọng hùng cường.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.

Vị thế mới từ cuộc kiến tạo không gian phát triển

Sự hợp nhất Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã mở ra một không gian phát triển rộng lớn mang tính chiến lược, một nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn cho vùng Đất Tổ. Với diện tích tự nhiên hơn 9.300 km2 và dân số hơn 4 triệu người, Phú Thọ sau hợp nhất mang trong mình sự tổng hòa hoàn hảo: Hồn cốt linh thiêng của Đất Tổ, tiềm năng to lớn của thiên nhiên hùng vĩ và vị thế của nền công nghiệp hiện đại. Cùng với đó là sự hòa quyện của văn hóa Hùng Vương hào hùng, thiêng liêng, văn hóa xứ Đoài, tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên tinh tế, sâu lắng và văn hóa Mường bản địa đậm đà bản sắc.

Sức mạnh của Phú Thọ mới được hình thành từ thế “kiềng ba chân” vững chãi, là sự cộng hưởng của những lợi thế riêng biệt nhưng bổ trợ lẫn nhau. Đó là tiềm năng to lớn về du lịch, thủy điện và kinh tế xanh từ Hòa Bình. Đó là nền tảng công nghiệp hiện đại từ Vĩnh Phúc. Và đó là vị thế văn hóa tâm linh độc tôn cùng vai trò trung tâm logistics chiến lược của Phú Thọ.

Những con số biết nói đã minh chứng sống động cho vị thế mới của tỉnh nhà. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt con số ấn tượng 10,52%, đứng thứ 4 cả nước và dẫn đầu vùng Trung du - miền núi phía Bắc. Quy mô GRDP đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước. Đây không chỉ là thành tích, mà là nền tảng vững chắc để chúng ta tự tin bước tiếp. Tất cả đang kiến tạo nên một diện mạo mới, một vị thế mới đầy kiêu hãnh cho Phú Thọ.

Chuyển dịch tư duy: Từ chiều rộng sang chiều sâu

Báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng đã xác định 12 định hướng lớn, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, tạo ra sự chuyển dịch căn bản về chất trong tư duy phát triển, với mục tiêu là phát triển bền vững, bao trùm, dựa trên nền tảng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người Việt Nam.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ cùng các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Phú Thọ, tư duy này được cụ thể hóa bằng quyết tâm xác lập mô hình tăng trưởng mới, thực hiện cuộc cách mạng chuyển dịch mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy năng suất, chất lượng và hiệu quả làm thước đo. Phát triển không chỉ đơn thuần xoay quanh việc thu hút số lượng lớn dự án gia công thâm dụng lao động, mà tập trung vào hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng tạo ra trên mỗi mét vuông đất, tác động lan tỏa, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực, địa bàn.

Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò là động lực chính để giải phóng sức sản xuất và hình thành lực lượng sản xuất mới. Thể chế, cơ chế, chính sách phải tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và điều kiện thực tiễn của địa phương, đặt trong tổng thể quy hoạch phát triển của vùng, quốc gia và của các ngành, lĩnh vực. Đây là nền tảng để thực hiện thành công, đồng bộ trên bình diện quốc gia 4 chuyển đổi chiến lược: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Đây cũng là cơ sở để chuyển dịch mô hình tăng trưởng, cùng cả nước xác lập mô hình phát triển trong giai đoạn mới, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, toàn diện, không đánh đổi môi trường, xã hội lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Đích đến cuối cùng của mọi sự phát triển phải là hạnh phúc, ấm no, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân theo tinh thần Đại hội XIV.

Là nơi Vua Hùng chọn đất đóng đô, nơi phát tích của dân tộc Việt Nam, “Đất Tổ” xác định phải tiên phong trong kỷ nguyên mới. Sứ mệnh của tỉnh sau hợp nhất là trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, giữ vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh và là cầu nối giữa vùng Thủ đô với vùng Tây Bắc, kết nối chặt chẽ với các cực tăng trưởng lớn của cả nước.

Sứ mệnh lớn đòi hỏi quyết tâm lớn và nỗ lực cao. Chúng ta phải khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, niềm tự hào, ý chí tự chủ chiến lược, tự cường dân tộc để nắm bắt thời cuộc. Lấy đoàn kết, truyền thống văn hóa làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm đột phá phát triển.

Sức mạnh nội sinh: “Hợp nhất lòng người” và phát huy bản sắc văn hóa

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, việc hợp nhất địa giới hành chính mới chỉ là bước khởi đầu. Thách thức lớn nhất, nhưng cũng là yếu tố quyết định thành công, chính là việc “hợp nhất lòng người”, tạo sự đồng thuận xã hội thống nhất.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội XIV của Đảng.

Sự khác biệt về văn hóa tiểu vùng, về mức sống hay cơ cấu kinh tế giữa vùng đồng bằng công nghiệp Vĩnh Phúc, vùng trung du Phú Thọ và vùng núi cao Hòa Bình là những thực tế không thể phủ nhận. Tuy nhiên, thay vì coi đó là rào cản, chúng ta nhìn nhận đây chính là lợi thế to lớn của sự đa dạng nguồn lực nội sinh.

Sức mạnh đoàn kết của Phú Thọ mới sẽ được xây dựng trên nền tảng “chính trị thống nhất - kinh tế sẻ chia - xã hội gắn kết”, đảm bảo lợi ích chung và sự phát triển hài hòa. Nguồn lực văn hóa sẽ được vun đắp từ sự phong phú của các dân tộc, vùng miền, thông qua việc giữ gìn bản sắc và kết nối cộng đồng.

Chúng ta xác định văn hóa không chỉ là niềm tự hào mà phải trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực để đưa công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế thế mạnh gắn với đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Hiếm có địa phương nào sở hữu kho tàng di sản văn hóa tâm linh đồ sộ và linh thiêng như Phú Thọ. Di sản sẽ không chỉ được bảo tồn trong bảo tàng, mà phải làm cho di sản “sống” lại, trở thành những sản phẩm văn hóa - du lịch đẳng cấp quốc tế. Chúng ta sẽ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” để mỗi người dân Phú Thọ, dù đi đâu, làm gì, cũng mang trong mình cốt cách, bản lĩnh của con cháu Vua Hùng. Đoàn kết, con người và văn hóa chính là nguồn lực nội sinh, sức mạnh nền tảng của Phú Thọ trong kỷ nguyên mới.

Đột phá chiến lược: Chuyển đổi số và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Văn kiện Đại hội XIV đã chỉ rõ: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của phát triển. Đối với một địa phương có quy mô lớn về diện tích và dân số như Phú Thọ, đây không còn là sự lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc, là con đường duy nhất để bứt phá.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ nhất, về quản trị xã hội: Chuyển đổi số chính là “hệ thần kinh”, là chìa khóa để vận hành thành công mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chúng ta sẽ xây dựng hệ thống quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu kết nối thời gian thực đến từng xã, phường. Khoảng cách địa lý sẽ bị xóa nhòa khi lãnh đạo tỉnh có thể nắm bắt tức thì các chỉ số kinh tế - xã hội, tình hình an ninh trật tự ở những bản làng xa xôi nhất để ra quyết định chính xác, kịp thời. Đây cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, thu hẹp bất bình đẳng, hỗ trợ nhóm yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, văn minh, an toàn, phát triển.

Thứ hai, về xã hội số: Mục tiêu là phổ cập hạ tầng số đến 100% thôn, bản. Người dân, dù ở đô thị phát triển hay vùng cao hẻo lánh, đều phải được thụ hưởng công bằng các dịch vụ công trực tuyến, y tế thông minh và giáo dục thông minh...

Thứ ba, về kinh tế số: Phấn đấu đưa kinh tế số đóng góp trên 30% GRDP vào năm 2030, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng “hai con số” gắn với xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện. Đổi mới sáng tạo không chỉ bó hẹp trong giới khoa học mà phải thấm sâu vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Tỉnh sẽ tận dụng nền tảng công nghiệp điện tử sẵn có để chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và sản xuất thông minh. Đẩy mạnh mô hình hợp tác “Ba nhà”: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp để đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đón đầu làn sóng đầu tư từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu. Phú Thọ phải trở thành “vệ tinh công nghệ” hàng đầu của miền Bắc. Đồng thời, công nghệ cao sẽ là đòn bẩy để đánh thức tiềm năng nông nghiệp của vùng đất Hòa Bình và trung du. Những vùng chuyên canh cây ăn quả, dược liệu quý... sẽ được quản lý bằng IoT, truy xuất nguồn gốc bằng Blockchain, đưa nông sản Đất Tổ và đặc sản Mường vươn ra thị trường quốc tế với giá trị gia tăng vượt trội.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là động lực, mà phải thực sự là nguồn lực chính để đưa Phú Thọ bứt phá, phát triển nhanh và bền vững. Tinh thần này phải được quán triệt sâu sắc và chuyển hóa thành hành động, kết quả cụ thể, bảo đảm khẩn trương, đồng bộ với việc cụ thể hóa các văn kiện Đại hội XIV, gắn kết chặt chẽ với việc triển khai các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị đã ban hành thời gian qua, đặc biệt là các Nghị quyết về khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân, phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân...

Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đang mở ra những chân trời mới, đầy triển vọng nhưng cũng không ít thách thức. Ánh sáng từ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sẽ là ngọn đuốc soi đường cho con tàu Việt Nam rẽ sóng ra khơi. Với tinh thần quật cường, với khí phách của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện một lòng đoàn kết, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng quê hương Đất Tổ phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước nêu cao ý chí tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ