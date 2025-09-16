Phát huy thế mạnh phát triển kinh tế ở Khả Cửu

Sau hợp nhất, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Khả Cửu đã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra và phát huy thế mạnh để tập trung phát triển kinh tế ở địa phương.

Khả Cửu là xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh, được hợp nhất từ 3 xã của huyện Thanh Sơn cũ (Đông Cửu, Thượng Cửu, Khả Cửu), xã thuộc khu vực miền núi, dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao (đặc biệt tại Đông Cửu cũ là 97%). Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong xã có truyền thống đoàn kết, luôn giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa người dân tộc thiểu số.

Các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước chăm lo phát triển vùng dân tộc miền núi và vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư và phát huy hiệu quả, đời sống Nhân dân có nhiều thay đổi, đã được nâng lên cả về vật chất và tinh thần.

Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, thu ngân sách của xã đến hết năm 2025 ước đạt 9,42 tỷ đồng, đạt 159,7% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt 192 tỷ đồng, vượt mục tiêu Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 35,7 triệu đồng/người/năm, đạt 111,25% kế hoạch, vượt mục tiêu Nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng khá và đạt kết quả tương đối toàn diện, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp. Tập trung ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế của xã tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư thực hiện các mô hình dự án.

Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với người dân trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm/ha đất canh tác.

Công ty TNHH và chế biến lâm sản do anh Mạnh làm chủ đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động thời vụ, lương bình quân từ 10-12 triệu đồng/người/tháng.

Đến nay, trên địa bàn xã có 31 cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thu hút và tạo việc làm cho 290 lao động có việc làm thường xuyên và hơn 230 lao động thời vụ. Quản lý, khai thác có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, một số sản phẩm truyền thống, có thế mạnh của xã như sản xuất chế biến gỗ được các hộ kinh doanh quan tâm đầu tư, phát triển.

Anh Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc Công ty TNHH và chế biến lâm sản Mạnh Giang, khu Rét, xã Khả Cửu chia sẻ: Trước đây tôi từ hộ kinh doanh nhỏ lẻ làm bóc gỗ, băm răm... Nhận thấy tiềm năng và với thế sẵn tại địa phương, cùng với sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, tôi đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư mua máy móc, trang thiết bị gần 5 tỷ đồng để mở rộng nhà xưởng sản xuất.

Năm 2022, sau khi có chút vốn liếng tích lũy, anh tiếp tục thành lập Công ty chuyên sả xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác... Đến nay, Công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 20 lao động thời vụ, lương bình quân từ 10-12 triệu đồng/người/tháng, qua đó góp phần cải thiện đời sống và tăng thu nhập cho người dân.

Lĩnh vực điện năng được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. Xã hiện có 8 doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ, khai thác; chất lượng cung cấp các dịch vụ, hàng hóa từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 240 tỷ đồng, tăng bình quân trên 5%/năm.

Cùng với đó, xã Khả Cửu cũng đã xác định việc phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ xây dựng các vùng sản xuất tập trung, khuyến khích mô hình chăn nuôi theo chuẩn VietGAP, liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản ổn định.

Nâng cấp hạ tầng thiết yếu ưu tiên làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa chợ trung tâm, xây dựng nhà văn hóa tại các khu đã xuống cấp. Cải thiện môi trường tăng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, đẩy mạnh thu gom rác thải và phân loại tại nguồn, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở sản xuất. Giảm nghèo, nâng cao thu nhập hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, đẩy mạnh công tác khuyến nông, tiếp cận vốn vay để người dân mở rộng sản xuất.

Tuy nhiên, sau sáp nhập, xã Khả Cửu có địa bàn rộng, địa hình bị chia cắt mỗi khi mưa lũ về, vì vậy còn nhiều khó khăn như hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, đường trục chính từ Văn Miếu lên Thượng Cửu đã xuống cấp nghiêm trọng, một số đập tràn bị xoáy lở, gây nguy hiểm cho bà con và học sinh khi di chuyển, ảnh hưởng đời sống vật chất tinh thần của người dân. Kinh tế ở đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp và chăn nuôi...

Nhiều tuyến đường huyết mạch của xã đang cần được nâng cấp, cải tạo để điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân.

Để phát huy thế mạnh kinh tế trong những năm tiếp theo, đồng chí Kiều Đức Mạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khả Cửu cho biết: Thời gian tới, xã sẽ tập trung vào hoàn thiện bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hoạt động chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp sau sáp nhập.

Đồng thời, chủ động triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, nhất là tại các khu dân cư sau sáp nhập. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ mới, xã tập trung khâu đột phá: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường, kết hợp xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc sản truyền thống của địa phương.

Anh Hà Văn Dũng - khu Sinh Dưới, xã Khả Cửu đầu tư phát triển mạnh nghề trồng rừng, đến nay cuộc sống của gia đình anh đã có nhiều thay đổi tích cực.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng bộ và Nhân dân xã Khả Cửu tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, xây dựng xã ngày càng phát triển.

