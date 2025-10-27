Phát huy trí tuệ tập thể, góp ý Dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030

Các ý kiến thống nhất cao với nội dung dự thảo báo cáo. Báo cáo đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa. Đề cập rõ những khó khăn, thách thức còn tồn tại, đặc biệt là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thị trường tiêu thụ và các yếu tố khách quan khác.

Về đánh giá bối cảnh sau Đại hội XIII, một số ý kiến đề nghị cần đánh giá kỹ hơn, sâu sắc hơn, đặc biệt là kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để kinh tế đạt mức tăng trưởng 6,7%/năm giai đoạn 2022 - 2024, được đánh giá là một “điểm sáng” của kinh tế toàn cầu.

Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm từ “kiều bào” vào sau cụm từ “cộng đồng doanh nghiệp” để được câu "Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc quyết liệt, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, chúng ta phòng, chống, kiểm soát hiệu quả đại dịch CoVid - 19...".

Đối với phần đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược, một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm bảng so sánh số liệu giữa các mục tiêu từ 2021-2025 và kết quả thực hiện một số mục tiêu chính như về tỷ lệ tăng trưởng GDP bình quân, tỷ lệ nghèo đói, chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia.... Điều này giúp xác định rõ ràng hơn mức độ hoàn thành của mục tiêu. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm bảng số liệu về tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng công nghệ số theo báo cáo về mức độ hoàn thiện của dịch vụ công quốc gia; bổ sung thêm câu “Sự phân hóa giàu nghèo trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân” vào trước câu “Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên còn cao”. Một số ý kiến cũng đề xuất bổ sung nội dung phản ánh rõ hơn tình trạng phân hóa giàu nghèo, tỷ lệ thất nghiệp thanh niên và bố cục lại phần “Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm” cho rõ ràng, khoa học hơn.

Về phương hướng, nhiệm vụ, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ “Sự phát triển bùng nổ của các công nghệ mới tác động mạnh mẽ, căn bản đến mọi mặt của đời sống xã hội” vào sau cụm từ “khó khăn, thách thức” để được câu “Tuy nhiên, nền kinh tế còn nhiều điểm nghẽn phải giải quyết và tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Sự phát triển bùng nổ của các công nghệ mới tác động mạnh mẽ, căn bản đến mọi mặt của đời sống xã hội; nguy cơ tụt hậu xa hơn về công nghệ...”.

Về các chỉ tiêu chủ yếu, một số ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn các tiêu chí định lượng cụ thể cho từng giai đoạn, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, và phát triển con người. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm từ “khoảng” vào sau cụm từ “đến năm 2030 đạt” để được câu "GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD". Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm “và người dân được miễn chi phí khám bệnh, chữa bệnh” vào sau cụm từ “giai đoạn 2021 - 2025” để được câu “Đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và người dân được miễn chi phí khám bệnh, chữa bệnh”. Một số ý kiến đề nghị nâng chỉ tiêu “tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt khoảng 65 - 70%” ở nội dung “Về môi trường”.

Ở nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội dung “Quan tâm phát triển con người toàn diện trong kỷ nguyên số; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tăng cường đạo đức xã hội” vào nhiệm vụ giải pháp “Về phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân”; đề nghị bổ sung thêm nội dung “Cần đảm bảo mọi người dân được khám sức khoẻ định kỳ ít nhất mỗi năm một lần trong phạm vi cả nước, phấn đấu thực hiện ngay trong nhiệm kỳ 2025-2030” vào nhiệm vụ giải pháp “Về phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân”.

Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ “người cao tuổi” vào sau cụm từ “bà mẹ, trẻ em” để được câu “Chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em” đề nghị điều chỉnh, bổ sung: “Chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi”.

Đề nghị bổ sung giải pháp “Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ sạch và mô hình sản xuất - tiêu dùng bền vững. Huy động sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời từng bước xây dựng cơ chế định giá tài nguyên, chi trả dịch vụ môi trường và lồng ghép nghĩa vụ môi trường vào dự án đầu tư” vào nội dung nhiệm vụ, giải pháp “Về quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai”.

Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội dung “Thực hiện quyết liệt, thực chất việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Rà soát cơ cấu lại tổ chức bộ máy của Chính phủ, chính quyền địa phương... Tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân” vào nội dung giải pháp “Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân; nâng cao năng lực quản trị xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

P.V