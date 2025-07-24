Phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, xây dựng xã Bình Nguyên trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam của tỉnh

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Nguyên lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030, chúng ta càng thêm tự hào khi nhìn lại chặng đường phát triển của địa phương với nhiều dấu ấn quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế là trung tâm kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam tỉnh.

Một góc xã Bình Nguyên.

Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính gồm thị trấn Hương Canh và các xã Quất Lưu, Tam Hợp, Sơn Lôi, xã Bình Nguyên có diện tích tự nhiên 3.048,5 ha, dân số trên 46.425 người, với 38 thôn, tổ dân phố và 2.476 đảng viên đang sinh hoạt tại 80 chi, đảng bộ cơ sở. Đây là địa phương có quy mô về diện tích, dân số và tổ chức Đảng, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển toàn diện, bền vững trong thời gian tới.

Xác định rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Kinh tế phát triển khá, cơ cấu chuyển dịch tích cực

Với lợi thế về hạ tầng giao thông, địa lý và sự kết nối với các trung tâm công nghiệp của tỉnh, xã Bình Nguyên xác định công nghiệp - xây dựng là ngành kinh tế chủ lực. Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Trên địa bàn có 3 khu công nghiệp có diện tích nằm toàn bộ hoặc phần lớn trong địa giới hành chính của xã và có 114,69ha đất công nghiệp nằm trong 3 khu công nghiệp trên địa bàn các xã giáp ranh, 1 cụm công nghiệp Sơn Lôi đang thu hút đầu tư, có Trung tâm Logistic ICD; với 781 doanh nghiệp (79 doanh nghiệp FDI và 702 doanh nghiệp DDI) đang hoạt động hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động.

Bên cạnh đó, lĩnh vực dịch vụ - thương mại có bước phát triển mạnh mẽ, hạ tầng thương mại tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Hai chợ truyền thống và một trung tâm thương mại đang đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và phát triển sản xuất. Các loại hình dịch vụ như tín dụng, vận tải, bưu chính viễn thông, lưu trú... không ngừng được nâng cao về chất lượng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tăng giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích. Giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt bình quân 120,8 triệu đồng/ha/năm; chăn nuôi phát triển theo hướng bán công nghiệp, công nghiệp, thích ứng với biến động thị trường và dịch bệnh.

Giá trị sản phẩm sản xuất trên địa bàn xã ước tính năm 2025 đạt 44.128 tỷ đồng, trong đó: Khu vực công nghiệp- xây dựng đạt 40.466 tỷ đồng (chiếm 91,7%); khu vực nông nghiệp - thuỷ sản đạt 558 tỷ đồng (chiếm 1,3%); khu vực dịch vụ đạt 3.104 tỷ đồng (chiếm 7,0%).

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Đảng ủy xã luôn xác định rõ công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp ủy quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức; phát huy hiệu quả các mô hình tuyên truyền qua mạng xã hội như Facebook, từ đó tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Công tác tổ chức, cán bộ được triển khai chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm; chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên được nâng lên rõ rệt. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ xã đã kết nạp được 230 đảng viên.

Xác định công tác cán bộ là khâu đột phá chiến lược, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng toàn bộ hoạt động của hệ thống chính trị. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực tiễn. Chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm nâng cao; công tác giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo nguyên tắc, quy trình, quy định, đúng cơ cấu, đúng tiêu chuẩn. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ với trên 200 lượt; thực hiện bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, khách quan, đúng quy trình. Phương án nhân sự đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021- 2026, nhân sự cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025- 2030 được xây dựng chặt chẽ, có tính kế thừa và phát triển. Cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công 02 kỳ đại hội của các tổ chức đảng trực thuộc, chỉ đạo bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đúng luật, đúng quy trình. Chủ động phối hợp xây dựng phương án nhân sự cho đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, phát huy vai trò đại diện, đoàn kết trong hệ thống chính trị cơ sở. Chế độ, chính sách đối với cán bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác phối hợp rà soát, thẩm tra, thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ được thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ cả về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quyết tâm tạo đột phá trong nhiệm kỳ 2025- 2030

Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển - Hội nhập”, Đảng bộ xã Bình Nguyên đề ra mục tiêu xây dựng xã trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội của khu vực phía Nam tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, Đảng ủy xác định 4 khâu đột phá chiến lược, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ:

Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án quan trọng trên địa bàn. Đảng ủy xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, yêu cầu phải có phương pháp thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện dứt điểm từng dự án, bàn giao quỹ đất sạch cho các nhà đầu tư theo đúng cam kết. Tích cực hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp Sơn Lôi đã được quy hoạch, hiện đang có nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ và vừa mở rộng quy mô, nâng cao năng lực sản xuất, tham gia chuỗi giá trị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh công khai, minh bạch, bình đẳng, thuận lợi, khơi dậy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 68- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế và Nghị quyết số 57- NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và kinh tế số.

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, coi đây là nhân tố quyết định thành công trong thực thi mọi nhiệm vụ chính trị. Cấp ủy tập trung lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực thi công vụ, nhất là năng lực số và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Xây dựng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ gắn với hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của nhân dân; từng bước thu hút, trọng dụng cán bộ trẻ, có trình độ, tâm huyết về công tác tại cơ sở.

Đẩy mạnh nghiên cứu, rà soát các quy hoạch chuyên ngành, gắn với mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, hiện đại. Trọng tâm là: hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng đô thị quy mô lớn tại các khu vực trung tâm có lợi thế phát triển. Đặc biệt, xã tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh cho phép thu hút đầu tư dự án khu đô thị mới tại khu vực Hồ Sáu Vó, nằm trên địa bàn thị trấn Hương Canh và xã Quất Lưu trước đây, với quy mô khoảng 245,65 ha. Đây là một trong những động lực mới tạo đà phát triển đô thị hiện đại, bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Nguyên lần thứ Nhất là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu cho một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng và khát vọng vươn lên. Với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, xã Bình Nguyên sẽ vững bước trên con đường đổi mới, phát triển, sớm trở thành điểm sáng phát triển kinh tế- xã hội của khu vực phía Nam tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

Nguyễn Mạnh Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Bình Nguyên