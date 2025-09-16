Thực tập hôm nay, an toàn ngày mai

{title}
Những ngọn lửa bùng lên, khói đen bao trùm, những tiếng nổ chói tai... phá vỡ không gian lao động, sản xuất yên bình vốn có, đó là những thử thách thực tế được đưa ra để các chiến sĩ, lực lượng tham gia thực tập, thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống hôm nay là một bước chuẩn bị vững chắc, để mai này, khi đối diện với tình huống khẩn cấp, chúng ta sẽ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và doanh nghiệp.
Gần 300 người và trên 30 phương tiện chuyên dụng, hiện đại của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, Công an xã, UBND xã Cẩm Khê và một số doanh nghiệp trên địa bàn tham gia phối hợp thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống cháy lớn
Sau tiếng súng lệnh thông báo: Cuộc thực tập bắt đầu
Các lực lượng khẩn trương về vị trí
Tình huống thực tập giả định có sự cố chập điện tại nhà xưởng của Công ty TNHH YIDA Việt Nam, có nhiều công nhân đang làm việc, lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ nhà xưởng với diện tích cháy lớn.
Đội PCCC cơ sở của Công ty TNHH YIDA Việt Nam hướng dẫn công nhân sơ tán
Đội PCCC cơ sở tổ chức công tác chữa cháy
Phun nước chữa cháy, làm mát, ngăn chặn cháy lan và tổ chức di chuyển hàng hóa, thiết bị khỏi khu vực cháy
Tổ chức tiếp cận đưa người bị thương ra khu vực an toàn để tiến hành sơ cấp cứu
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt tại hiện trường
Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH triển khai các đội hình CNCH tiếp cận khu vực tầng phía trên để tìm kiếm, cứu người bị thương đưa ra khu vực an toàn
Các phương án cứu hộ và nhiều thiết bị được sử dụng trong buổi thực tập giúp đưa người bị nạn đến nơi an toàn
Huy động nhiều lực lượng nghiệp vụ cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn
Những bước chân khẩn trương...
Những động tác thành thục...
Những thiết bị chuyên dụng, hiện đại...
Đám cháy được dập tắt hoàn toàn, kết thúc công tác cứu nạn cứu hộ
Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân cháy
Sau thời gian tham gia khẩn trương, cuộc thực tập đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Cuộc thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia xử lý tình huống cháy lớn có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền, cũng như củng cố, xây dựng các phương án về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Từ đó góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy có thể gây thiệt hại về người và tài sản; đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Lê Hoàng
