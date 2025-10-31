Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm làm việc với UBND xã An Nghĩa về việc bán tài sản công

Ngày 31/10, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với UBND xã An Nghĩa về việc bán tài sản công - Nhà văn hóa thôn An Bình cũ, nay là thôn Phú Bình. Tham gia buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) về việc nhập, đặt tên, đổi tên xóm, tổ dân phố, ngày 25/12/2018, thôn An Bình và thôn An Phú (xã Phú Lão cũ) sáp nhập và đặt tên là thôn Phú Bình.

Sau khi sáp nhập, thôn Phú Bình có 2 nhà văn hóa, gồm: Nhà văn hóa thôn An Phú và Nhà văn hóa thôn An Bình. 2 nhà văn hóa là tài sản công do Nhà nước quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Khi sáp nhập, Nhân dân thôn Phú Bình thống nhất chọn Nhà văn hóa thôn An Phú cũ là nơi sinh hoạt cộng đồng vì có quy hoạch và diện tích phù hợp với quy định của Bộ VH,TT&DL; Nhà văn hóa thôn An Bình cũ được sắp xếp là tài sản dôi dư, đề xuất phương án quy hoạch bán đấu giá.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở đề xuất của xã, UBND huyện Lạc Thủy (cũ) đã xây dựng phương án và được UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) ban hành Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 7/6/2022 phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc UBND huyện Lạc Thủy quản lý, sử dụng, trong đó có Nhà văn hóa thôn An Bình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, để đưa Nhà văn hóa thôn An Bình cũ vào tài sản dôi dư đã thiếu bước xin ý kiến của Nhân dân. Ngày 21/7/2022, UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) đã ban hành Quyết định số 1470/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục tài sản trên đất chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 15 cơ sở nhà đất thuộc UBND huyện Lạc Thủy quản lý, sử dụng, trong đó có Nhà văn hóa thôn An Bình.

Lãnh đạo xã An Nghĩa báo cáo tại buổi làm việc.

Ngày 20/8/2023, UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) ban hành Quyết định số 1966/QĐ-UBND về việc thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Lạc Thủy (cũ) thực hiện bán đấu giá theo quy định. Theo đó, Nhà văn hóa thôn An Bình cũ đã được đấu giá thành công. Quá trình đấu giá đã được niêm yết công khai tại hội trường thôn. Các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở Nhà văn hóa thôn An Bình được thực hiện đúng quy định.

Ngày 25/12/2024, một số hộ dân trong thôn gửi đơn đến các cơ quan chức năng về việc kiến nghị cho Nhân dân thôn Phú Bình xin lại hội trường thôn An Bình cũ vì có nhu cầu sử dụng.

Quá trình giải quyết đơn, cấp ủy Đảng, chính quyền xã An Nghĩa đã tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tuyên tuyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Sở Tư pháp nêu một số giải pháp nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc.

Trên cơ sở báo cáo của UBND xã An Nghĩa và ý kiến thảo luận của các sở, ngành, kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đề nghị: UBND xã rà soát lại toàn bộ hồ sơ quá trình đấu giá Nhà văn hóa An Bình, bổ sung viện dẫn các quy định của pháp luật, từ đó xây dựng hồ sơ đầy đủ, chi tiết về vụ việc. Đặc biệt, xã cần tập trung làm ngay, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, chậm nhất ngày 5/11/2025 phải có đầy đủ hồ sơ. Cấp ủy Đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động; UBND xã tiếp tục tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân, giải thích rõ các quy định pháp luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND xã An Nghĩa quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư tuyến đường liên xóm qua nhà văn hóa hiện đang sử dụng, tạo thuận lợi cho người dân đến sinh hoạt. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đảm bảo an ninh trật tự.

Đinh Hòa