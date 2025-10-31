Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Chiều 31/10, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe Tổ công tác số 5 và các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư một số công trình, dự án thuộc khu vực Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổ công tác số 5, tổng nguồn vốn đầu tư công được giao cho các đơn vị, địa phương thực hiện giải ngân năm 2025 là 1.620 tỷ đồng; trong đó vốn kéo dài hơn 79 tỷ đồng và vốn kế hoạch giao năm 2025 là 1.540 tỷ đồng.

Dự kiến hết tháng 10/2025, các dự án thuộc Tổ công tác số 5 chỉ đạo, đôn đốc giải ngân được 1.296 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch, tăng 106 tỷ đồng so với tháng trước, bằng 6,6% so với kế hoạch. Trong đó, dự án do cấp tỉnh quản lý đạt 85,4 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch; cấp xã đạt 1.210 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh (đạt 56%). Tuy nhiên, một số xã tỷ lệ giải ngân còn thấp, dưới 80% như: Đại Đình (50%), Tam Đảo (65%), Đạo Trù (67%), Vĩnh Hưng (67%), Tam Hồng (77%), Thổ Tang (77%)...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.

Nguyên nhân chủ yếu do các dự án gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; khối lượng hồ sơ, thủ tục bàn giao lớn sau sáp nhập, trong khi năng lực cán bộ chuyên môn còn hạn chế, sự phối hợp giữa đơn vị bàn giao và tiếp nhận chưa đồng bộ, khiến tiến độ xử lý công việc bị ảnh hưởng.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành và địa phương đã chỉ rõ khó khăn, vướng mắc; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Lãnh đạo xã Liên Châu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các công trình, dự án, giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương cần chủ động rà soát, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời cập nhật, bổ sung thông tin gửi Tổ công tác tổng hợp, tham mưu phương án xử lý, bảo đảm tiến độ. Tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch đề ra, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, thanh toán, giải ngân hết vốn được giao; theo dõi, cập nhật và tuân thủ kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý cho từng nhiệm vụ, dự án; phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của từng nhiệm vụ, dự án theo kế hoạch đã đặt ra... Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác, chủ động xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn một cách kịp thời, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao.

Trần Tỉnh