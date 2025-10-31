Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm và làm việc với 3 xã Sông Lô, Tiên Lữ, Sơn Đông

Chiều 31/10, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phùng Thị Kim Nga – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm và làm việc với 3 xã Sông Lô, Tiên Lữ, Sơn Đông về tình hình hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Cùng dự có đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận buổi làm việc.

Trong buổi làm việc với 3 xã Sông Lô, Tiên Lữ, Sơn Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác của tỉnh đã nghe lãnh đạo các xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng nông thôn mới sau gần 4 tháng hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của 3 xã Sông Lô, Tiên Lữ, Sơn Đông, sau 4 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể được nâng cao. Công tác giải quyết thủ tục hành chính được duy trì hiệu quả, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở mức cao.

Tuy nhiên, các xã vẫn đối mặt với nhiều khó khăn: Cơ sở vật chất, trang thiết bị còn hạn chế; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ; đội ngũ cán bộ, công chức vừa thiếu, vừa chưa đồng đều về chuyên môn.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Khu Công nghiệp Sông Lô 1 (xã Sông Lô).

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác nội vụ như: tập trung sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý phòng, ban của các xã; giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính công; hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, phong trào bình dân học vụ số. Công tác quản lý đất đai; đền bù giải phóng mặt bằng, triển khai phương hướng phát triển các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời phân tích, làm rõ những kiến nghị đề xuất của 3 xã.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát thực tế quy hoạch chung xã Tiên Lữ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh: 3 xã cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về tự nhiên, lịch sử, văn hóa. Trước những khó khăn, vướng mắc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành tập trung nghiên cứu, tháo gỡ. Trước mắt, cần phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát quy hoạch; làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm; tăng cường quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát vị trí ga đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng tại xã Sơn Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát việc phát triển hệ thống giao thông kết nối liên vùng các xã Sông Lô, Tiên Lữ, Sơn Đông.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự đoàn kết, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị của 3 xã từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí yêu cầu 3 xã tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, sức mạnh của Nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I đã đề ra.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đông Nguyễn Bá Hiến báo cáo tại buổi làm việc.

Bí thư Đảng ủy xã Tiên Lữ Nguyễn Mạnh Tưởng báo cáo tại buổi làm việc.

Bí thư Đảng ủy xã Sông Lô Phùng Quang Dũng báo cáo tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 3 xã tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị, lấy hiệu quả công việc làm thước đo để bố trí. Tiếp tục rà soát các quy hoạch chung đô thị loại V, quy hoạch chung của từng xã làm căn cứ để đầu tư các công trình, dự án thuộc thẩm quyền và đề xuất đầu tư đối với các công trình dự án vượt thẩm quyền làm căn cứ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; phối hợp với Sở Xây dựng để đề xuất lập quy hoạch xây dựng đô thị dọc 2 bên bờ sông Lô; tập trung thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và khu, cụm công nghiệp.

Lãnh đạo các sở, ngành phân tích, làm rõ những kiến nghị, đề xuất của 3 xã.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã cần tập trung giải quyết các vấn đề vi phạm đất đai, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài để góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo xử lý các vấn đề về ô nhiễm môi trường, nhất là rác thải, chất thải sinh hoạt. Đẩy mạnh chuyển đổi số, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hoàn thành chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đảm bảo hoàn thành theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của các xã về nguồn lực đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, UBND tỉnh đã giao Sở Tài chính xây dựng nguyên tắc phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ chi để các xã chủ động phân bổ nguồn lực đầu tư công các công trình, dự án; chỉ đạo các sở, ngành liên quan tháo gỡ các khó khăn về đất san lấp; hướng dẫn xử lý các tồn tại về đất đai; bố trí cán bộ; tuyển dụng giáo viên. Đồng chí giao các sở, ngành phối hợp với các xã triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh trên địa bàn.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án KCN Sông Lô 1 và Sông Lô 2; Dự án đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng tại xã Sông Lô; công tác quy hoạch Dự án KCN Lập Thạch 1 và Lập Thạch 2, cụm công nghiệp Xuân Lôi tại xã Tiên Lữ. Kiểm tra vị trí ga đường sắt, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Dự án đường sắt cao tốc Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng tại xã Sơn Đông.

Đinh Vũ