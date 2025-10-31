Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm kiểm tra tiến độ Dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai

Ngày 31/10, đồng chí Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tiến độ thi công dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1) và tiến độ bàn giao các dự án trên địa bàn huyện Lương Sơn cũ. Tham gia buổi kiểm tra có lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu kết luận buổi kiểm tra.

Dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1) có tổng chiều dài tuyến 7,6km, diện tích thực hiện 34,75ha đất các loại. Đến nay, đã giải phóng mặt bằng 16,06ha, đạt 46,21%, bàn giao cho chủ đầu tư 4,6km. Dự án phải thực hiện tái định cư cho 56 hộ thuộc diện thu hồi đất, trong đó 36 hộ tái định cư mới và 20 hộ tái định cư tại chỗ.

Dự án hiện còn khoảng 3,6km chưa được bàn giao mặt bằng, nhiều đoạn đã bàn giao xôi đỗ. Công tác xây dựng khu tái định cư tiến độ rất chậm. Bên cạnh đó, công tác di chuyển hạ tầng kỹ thuật gặp nhiều khó khăn; chưa có hướng dẫn về trình tự thủ tục để lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở cho các hộ thuộc diện tái định cư tại chỗ.

Ban quản lý dự án khu vực Hòa Bình và UBND xã Lương Sơn kiến nghị: UBND tỉnh và các sở, ngành chỉ đạo các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dẫn đến khan hiếm nguồn vật liệu. Đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư để giao đất cho 36 hộ thuộc diện tái định cư mới. Sớm ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các hộ thuộc diện tái định cư tại chỗ để các hộ tiến hành xây dựng nhà và bàn giao mặt bằng. Tăng cường nhân sự cho Ban Quản lý dự án xã Lương Sơn...

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đề nghị cấp ủy, chính quyền phải xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và có tiến độ, phương án cụ thể trong từng giai đoạn dự án. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa sở, ngành với địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã bàn giao hồ sơ dự án đường nối thị trấn Lương Sơn – Xuân Mai về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND xã thực hiện điều chỉnh dự án khu tái định cư cho các hộ bị thu hồi đất. UBND xã Lương Sơn tập trung ưu tiên xác định nguồn gốc đất đối với đất nông, lâm trường nằm trong phạm vi dự án để đẩy nhanh tiến độ. Nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phải tập trung hoàn thành trong thời gian sớm nhất, phấn đấu đến hết tháng 11/2025 đạt 80%.

Trong chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm đã nghe báo cáo về việc bàn giao các dự án trên địa bàn huyện Lương Sơn cũ về UBND xã Lương Sơn. Tính đến ngày 23/10/2025, Ban Quản lý dự án xã Lương Sơn cơ bản hoàn thành việc giao, nhận hồ sơ tài liệu các công trình theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 25/9/2025 của UBND tỉnh. Tổng số đã tiếp nhận 140/140 công trình; ngoài ra, tiếp nhận bàn giao 84 công trình do cấp xã trước đây là cấp quyết định đầu tư.

Đinh Hòa