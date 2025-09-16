Xã Lương Sơn thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Xã Lương Sơn đang thể hiện là một điểm sáng về quy hoạch đô thị, phát triển công nghiệp - dịch vụ gắn với mục tiêu xanh, bền vững, chứng minh là một vùng đất năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc, văn hóa và hơi thở cuộc sống cộng đồng.

Tháng 7/2025, việc sáp nhập thị trấn Lương Sơn cùng 4 xã: Hòa Sơn, Lâm Sơn, Nhuận Trạch, Tân Vinh và một phần xã Cao Sơn đã mở ra một giai đoạn phát triển mới. Lương Sơn trở thành đơn vị hành chính có diện tích hơn 131 km2, dân số trên 45 nghìn người – quy mô đủ lớn để quy hoạch, thu hút đầu tư và phát triển đô thị hiện đại. Ngay sau đó, Đảng ủy và chính quyền xã đã tập trung kiện toàn tổ chức, cải cách hành chính, huy động nguồn lực cho phát triển. Tháng 6/2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Lương Sơn đến năm 2045 – một dấu mốc mang tính chiến lược, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho tương lai.

Khu công nghiệp Lương Sơn giải quyết việc làm cho 13.000 lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững ở địa phương

“Lương Sơn hôm nay không chỉ là một địa phương đang thay đổi, mà là một hình mẫu về khát vọng phát triển bền vững của cả vùng trung du miền núi phía Bắc. Chúng tôi xác định tăng trưởng xanh, công nghiệp sạch, dịch vụ văn minh là con đường tất yếu để phát triển lâu dài.” – đồng chí Đoàn Tiến Lập, Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn nhấn mạnh.

Chỉ trong giai đoạn 2021–2025, Lương Sơn đã xây dựng 185 công trình hạ tầng với tổng vốn hơn 4.800 tỷ đồng. Hệ thống giao thông liên kết vùng được ưu tiên đầu tư, với những tuyến quan trọng như: đường Lương Sơn – Xuân Mai (hơn 1.000 tỷ đồng), tuyến kết nối Hồ Chí Minh – KCN Nhuận Trạch (140 tỷ đồng)... Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp cũng tăng trưởng mạnh mẽ, đạt bình quân 18,5%/năm. Năm 2025, giá trị sản xuất toàn ngành dự kiến đạt 23.633 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với năm 2020.

Ba khu công nghiệp đang hoạt động, trong đó KCN Lương Sơn đạt tỷ lệ lấp đầy 100%, tạo việc làm cho hơn 13.000 lao động. Đặc biệt, Lương Sơn đã thu hút 148 dự án đầu tư, bao gồm 23 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 304 triệu USD. Các khu đô thị lớn như Đông Trường Sơn (98 ha), sinh thái Lâm Sơn (66 ha) hay Việt Xanh (49,9 ha) đang dần hình thành, tạo diện mạo mới cho vùng đất vốn quen thuộc với hình ảnh nông thôn truyền thống.

Xã Lương Sơn thu hút nhiều khu đô thị sinh thái đang triển khai đầu tư trên địa bàn

Ông Võ Văn Trường, Chánh Văn phòng Công ty CP BĐS An Thịnh – đơn vị đầu tư hạ tầng KCN Lương Sơn – chia sẻ: “Công ty tập trung thu hút các ngành công nghiệp sạch, ưu tiên lắp ráp điện tử, sản xuất thực phẩm chức năng... nhằm bảo đảm tiêu chí tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Bởi chỉ có như vậy, Lương Sơn mới vừa phát triển công nghiệp, vừa bảo vệ được môi trường và sức khỏe cộng đồng.”

Người dân cảm nhận rõ nét quá trình phát triển theo hướng bền vững ở vùng đất này. Bà Nguyễn Thị Mai, 45 tuổi, sống gần tuyến đường kết nối vào KCN Nhuận Trạch, phấn khởi chia sẻ: “Trước đây đường nhỏ hẹp, đi lại khó khăn. Nay đường mới mở rộng, ô tô về tận nơi, con cái tôi có việc làm gần nhà. Tôi mong rằng các khu đô thị mới sẽ có nhiều cây xanh, dịch vụ tốt để cuộc sống người dân thật sự nâng cao.”

Trong các khu công nghiệp, nhiều thanh niên địa phương tìm thấy cơ hội lập nghiệp. Anh Ngô Văn Hưng, 28 tuổi, công nhân KCN Lương Sơn, cho biết: “Trước kia tôi phải đi Hà Nội làm thuê, bấp bênh. Giờ làm ngay tại quê, thu nhập ổn định, lại gần gia đình. Tôi mong các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội cho lao động trẻ gắn bó lâu dài với quê hương.”

Song bên cạnh niềm vui, cũng có những nỗi lo. Cụ Nguyễn Văn Quang, 72 tuổi, một người cao niên ở thôn Đồng Sầm, trăn trở: “Phát triển là cần thiết, nhưng tôi mong con cháu vẫn giữ được những nếp làng, lễ hội truyền thống. Đô thị có hiện đại đến đâu thì bản sắc văn hóa cũng phải được gìn giữ để người Lương Sơn không lạc mất hồn quê.”

Với lợi thế cảnh quan, khí hậu, bản sắc văn hóa phong phú, các đô thị trung du miền núi phía Bắc có tiềm năng phát triển thành những trung tâm công nghiệp sạch, dịch vụ thương mại, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Sự thành công của Lương Sơn cho thấy: quy hoạch đồng bộ, tầm nhìn dài hạn là điều kiện tiên quyết. Công nghiệp phải đi đôi với xanh - sạch, tránh đánh đổi môi trường. Hạ tầng hiện đại cần gắn với nhu cầu thực tế của người dân. Bảo tồn văn hóa, giữ gìn di sản tinh thần là trụ cột cho phát triển bền vững.

Đồng chí Đoàn Tiến Lập, Bí thư Đảng ủy xã, khẳng định: “Chúng tôi không phát triển bằng mọi giá. Lương Sơn phấn đấu trở thành phường kiểu mẫu trong nhiệm kỳ tới, nhưng mục tiêu cao hơn là xây dựng một đô thị đáng sống, nơi công nghiệp - dịch vụ phát triển song hành cùng bảo tồn văn hóa và môi trường.”

Lương Sơn hôm nay đã và đang tạo nên một hình ảnh mới: một đô thị công nghiệp - dịch vụ xanh, thông minh, gắn kết chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội, trở thành hạt nhân phát triển của tỉnh Phú Thọ.

Lê Chung - Thùy Anh