Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng 16/9, tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước dự Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan gian trưng bày thành tựu trong lĩnh vực giáo dục, y tế.

Cụ thể, 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị được quán triệt, triển khai thực hiện gồm: Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu nghe giới thiệu về những thành tựu trong lĩnh vực y tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với các đại biểu.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi với các đại biểu tại sự kiện.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu nghe giới thiệu về những thành tựu trong lĩnh vực y tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham quan gian trưng bày về thành tựu trong lĩnh vực giáo dục.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu tham quan gian trưng bày về thành tựu trong lĩnh vực y tế.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tại sự kiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tại sự kiện.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Hội nghị tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội.

Các đại biểu dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội.

Quang cảnh hội nghị.

Nguồn nhandan.vn


Việt Long