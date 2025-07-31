Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh, Đảng bộ Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung cấp nước sạch; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 34 xã, phường của tỉnh.

Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tăng cường đầu tư máy móc hiện đại, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch của người dân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đảng bộ Công ty có 121 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Với nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, doanh nghiệp điều hành, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty tích cực tham gia góp ý việc thực hiện các kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư, phát triển doanh nghiệp bền vững. Chú trọng công tác chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nội bộ.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ chú trọng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là các Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện các quy định nêu gương và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần sáng tạo, thi đua sản xuất. Nhiều phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giữ máy sạch, chạy máy bền”, “Tiết kiệm điện năng”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được triển khai, góp phần tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

Để đáp ứng nhu cầu nước sạch ngày càng lớn trong quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Tăng cường đầu tư máy móc hiện đại, lắp đặt mới nhiều tuyến ống cấp 3 tại các địa phương trong tỉnh để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn nước sạch. Trong đó đã đầu tư xây dựng hơn 224km đường ống từ Dn25 đến ống Dn400. Các dự án do Công ty triển khai thời gian qua đã phát huy hiệu quả trong thực tế, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giúp nhiều địa phương hoàn thành tiêu chí về nước sạch trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ, phòng chuyên môn lắng nghe ý kiến góp ý, phản hồi của khách hàng; đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, phục vụ sản xuất, kinh doanh của một số nhà máy, xí nghiệp; thay thế công nghệ xử lý nước bằng Javen; tiếp tục đầu tư hoàn thiện phòng quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng nước theo quy chuẩn...

Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty ngày càng phát triển, tạo sự hài lòng của người dân, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, Công ty luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, cấp nước đầy đủ phục vụ khách hàng với chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế; tiếp tục mở rộng địa bàn cấp nước. Từ năm 2024 đến nay, Công ty cung ứng gần 21 triệu m3 nước, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho gần 50 nghìn khách hàng, mang lại doanh thu hơn 221,8 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 21,3 tỷ đồng.

Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc luôn đảm bảo việc làm, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Công ty quan tâm thực hiện chế độ chính sách, đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đến nay, 100% đơn vị trực thuộc được đầu tư, trang bị máy móc hiện đại. 100% cán bộ, người lao động có việc làm ổn định với thu nhập trung bình trên 12 triệu đồng/người/tháng; các chế độ bảo hiểm, lương, thưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định... Bên cạnh đó, Công ty vận động cán bộ, công nhân lao động thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam; tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, phong trào tình nguyện, từ thiện.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025, Đảng ủy Công ty CP cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc quan tâm chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở và toàn Đảng bộ. Phấn đấu 90% tổ chức Đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phát huy truyền thống đoàn kết, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Khai thác có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng địa bàn phục vụ cấp nước cho nhân dân, doanh nghiệp. Phấn đấu phát triển hơn 2.200 khách hàng mới; đảm bảo việc làm cho 260 lao động với thu nhập bình quân đạt 13 triệu đồng/người/tháng; lợi nhuận sau thuế đạt từ 11-12 tỷ đồng/năm. Đảng bộ công ty đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh.

Hoàng Nga