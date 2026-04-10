Phạt tiền trên 1,3 tỷ đồng các trường hợp vi phạm giao thông đường thủy

Trong 3 tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy - Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, qua đó phát hiện và xử lý 639 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 1,38 tỷ đồng; tạm giữ 6 phương tiện thủy các loại. Kết quả này cho thấy sự quyết liệt của các lực lượng chức năng trong việc lập lại trật tự, kỷ cương an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Qua công tác kiểm tra cho thấy, các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào những lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông và tai nạn đường thủy. Nổi lên là tình trạng phương tiện chở hàng vượt quá vạch dấu mớn nước an toàn, làm gia tăng nguy cơ chìm đắm, mất ổn định khi lưu thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra phương tiện giao thông đường thủy trên sông Lô đoạn qua địa phận phường Thanh Miếu.

Bên cạnh đó, nhiều chủ phương tiện sử dụng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hiệu lực nhưng vẫn đưa phương tiện vào hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Ngoài ra, tình trạng neo đậu phương tiện không đúng quy định, xếp dỡ hàng hóa tại các vị trí chưa được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa vẫn diễn ra khá phổ biến. Một số trường hợp còn lấn chiếm luồng chạy tàu, thuyền, gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến trật tự an toàn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ phương tiện, thuyền viên và tổ chức, cá nhân liên quan và đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các lỗi trực tiếp đe dọa đến an toàn giao thông.

Thời gian tới, bên cạnh việc xử lý vi phạm, các đơn vị chức năng sẽ chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các bến thủy nội địa, kiên quyết đình chỉ những điểm hoạt động trái phép; tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát, quản lý phương tiện nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lệ Oanh